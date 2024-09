Qatar 365 esplora l'infinito mondo della letteratura: dal coinvolgere più bambini a leggere di più nelle biblioteche all’imparare la calligrafia araba. Visitiamo anche la prima scuola femminile del Qatar, ora diventata un museo, per onorare la donna che ha lottato per l'istruzione femminile.

In questa puntata, il team di Qatar 365 scopre come il paese incoraggia i giovani e gli anziani a fare della lettura un capitolo importante della loro vita e a esplorare l'arte della calligrafia. Aadel Haleem, Laila Humairah e Johanna Hoes hanno visitato la Biblioteca nazionale del Qatar, i Liwan Design Studios, il Museo d’arte islamica e le moschee pubbliche per sapere in che modo la letteratura viene utilizzata come forma di espressione.

Laila Humairah ha visitato la Biblioteca nazionale del Qatar, che ospita regolarmente attività per far abituare i bambini a leggere. Recentemente ha lanciato una mascotte ufficiale, Ramly, un personaggio ispirato alla volpe del deserto arabo. Ebrahim Al-Bishri, bibliotecario senior della QNL, ha spiegato a Laila che Ramly è stata creata per trasmettere ai bambini di tutto il Qatar lo stesso senso di curiosità e la stessa natura avventurosa dell'animale.

Aadel Haleem ha incontrato Sheikha Reem Al Thani dei Musei del Qatar presso i Liwan Design Studios di Msheireb. Un tempo era l'ufficio di Amna Mahmoud Al Jaidah, fondatrice e direttrice della prima scuola femminile del Qatar. Sheikha Reem ha fatto vedere ad Aadel una mostra che espone materiale d'archivio risalente al 1938 e come viene utilizzato per evidenziare l'impatto della scuola su più generazioni di donne del Qatar.

Infine, Johanna Hoes si è cimentata nella calligrafia araba al Museo d'arte islamica, dove ha scoperto che è molto più difficile di quanto sembri. La combinazione delle parole greche "kallos" e "grafo" (calligrafia) significa letteralmente "bella scrittura". Questa forma d'arte risale a migliaia di anni fa, ma viene insegnata ancora oggi nelle scuole. I tratti eleganti della lingua araba giocano un ruolo centrale anche nell'architettura e nel design, come si vede nelle facciate e negli interni delle moschee di tutto il Paese.