Volete esplorare la Francia in treno questo settembre? Ecco le vendite di biglietti a basso costo da tenere sott'occhio

Settembre è ancora un ottimo momento per un'avventura in treno grazie alle offerte prolungate dell'operatore ferroviario nazionale francese SNCF.

Per tutto il mese, la campagna "Les Jours Traincroyables" promette di "prolungare l'estate" con una serie di offerte di biglietti sui treni Intercités, Ouigo, TER e TGV INOUI.

Fino al 30 settembre sono previste diverse vendite flash che offrono viaggi scontati sui servizi regionali e sui servizi ad alta velocità a lunga percorrenza.

Per assicurarsi viaggi economici in treno in Francia e non solo, ecco le date da segnare in agenda.

Vendite flash sui treni francesi a settembre

Il mese di sconti di SNCF Voyageurs inizia con una vendita flash di Ouigo il 4-5 settembre. Saranno venduti 200.000 biglietti per i treni classici e ad alta velocità dell'operatore a un massimo di 19 euro l'uno.

Il servizio di treni ad alta velocità offre viaggi a basso costo in tutta la Francia e verso destinazioni in Spagna.

State all'erta dal 10 al 13 settembre, quando 30.000 biglietti tra la Normandia e Parigi al costo massimo di 12 euro saranno messi in vendita nell'ambito della Nomad Train Flash Sale.

Prezzi stracciati

Per tutto il mese saranno disponibili anche biglietti economici (tra i 3 e i 13 euro) nella regione orientale della Bourgogne-Franche-Comté e da o per Parigi.

Più a ovest, gli under 26 potranno usufruire di biglietti da 4 a 15 euro per viaggiare in Bretagna, mentre a sud, nella Nouvelle-Aquitaine, gli under 28 potranno viaggiare a soli 2 euro.

Siete diretti verso la regione settentrionale dell'Hauts-de-France? Qui i biglietti del treno a 2 euro non hanno limiti di età e ne verranno rilasciati 5.000 al giorno per tutto il mese di settembre.

Per cogliere la fine della stagione verde in montagna, viaggiate il sabato con uno sconto di gruppo del 40% sui treni TER Auvergne-Rhône-Alpes.

Viaggi in treno economici in Europa a settembre

Le offerte di biglietti ferroviari non si limitano alle destinazioni francesi. Tra il 18 e il 29 settembre, potrete scoprire l'Europa grazie a biglietti da 39 euro con TGV, INOUI e TGV Lyria.

TGV INOUI opera con treni ad alta velocità verso oltre 200 destinazioni in Francia e in Europa, tra cui Germania, Italia e Spagna, mentre TGV Lyria opera tra Francia e Svizzera.

Un'ulteriore vendita sui treni TGV INOUI e Intercités dal 23 al 27 settembre offrirà biglietti da 19 a 29 euro, con un upgrade in prima classe al costo di solo 1 euro in più.

Per viaggiare in treno in Europa a prezzi più convenienti tutto l'anno, approfittate della Carte Liberté, che offre sconti fissi a chi viaggia spesso ed è attualmente disponibile con uno sconto fino a 80 euro.