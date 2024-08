La nuova linea European Sleeper sarà attiva circa due volte la settimana durante l'inverno e durerà circa 15 ore

Il boom dei treni notturni continua con il lancio di un nuovo collegamento attraverso l'Europa nel 2025.

European Sleeper ha annunciato un servizio stagionale che attraverserà l'Europa dal Mare del Nord all'Adriatico, passando per nove città diverse.

Il gruppo ferroviario afferma che il percorso è stato scelto per adattarsi alle vacanze invernali, ai soggiorni in città e al Carnevale di Venezia, che si svolgerà dal 22 febbraio al 4 marzo del prossimo anno.

Ecco tutto quello che sappiamo su quando entrerà in funzione e dove porterà i passeggeri.

Il nuovo treno notturno collegherà nove città europee

Secondo European Sleeper, il nuovo treno notturno nasce "in risposta all'elevata domanda di viaggi per gli sport invernali, alle opzioni di soggiorno in città e alla mancanza di collegamenti ferroviari adeguati".

Il tragitto inizierà a Bruxelles e terminerà a Venezia, una nuova destinazione per la compagnia belga-olandese. Il viaggio notturno porterà i passeggeri attraverso il Belgio, i Paesi Bassi, la Germania e l'Austria prima di terminare in Italia.

Le tappe del treno notturno

Durante il percorso, il treno farà tappa ad Anversa, Rotterdam, Utrecht, Colonia, Monaco, Innsbruck e Verona.

"I passeggeri potranno salire a bordo del nostro treno dal Belgio e dai Paesi Bassi e rilassarsi nel comfort della carrozza ristorante, mentre il treno li trasporta attraverso la Germania e l'Austria e le Alpi, per terminare il giorno successivo nelle città storiche di Verona e Venezia", dice Chris Engelsman, co-fondatore di European Sleeper.

La fermata a Innsbruck, porta d'accesso alle Alpi austriache, mira a facilitare le vacanze all'insegna degli sport invernali.

Il viaggio inaugurale partirà da Bruxelles il 5 febbraio 2025.

Il servizio sarà attivo circa due volte alla settimana nei mesi di febbraio e marzo e durerà circa 15 ore.

"Questo orario è adatto alle vacanze scolastiche e all'alta stagione degli sport invernali, e fornisce un'opzione di viaggio sostenibile e piacevole per il famoso carnevale di Venezia", afferma Engelsman.

"Questo segna una nuova importante pietra miliare per European Sleeper e per la comodità di viaggiare di notte in Europa in modo più sostenibile".

Quando si aprono le prenotazioni per il nuovo treno notturno di European Sleeper?

European Sleeper sta ancora definendo gli orari di partenza e di arrivo con le autorità e presto renderà noto l'orario.

Anche le informazioni sui prezzi dei biglietti dovrebbero essere rese note a breve.

Le prenotazioni saranno aperte ufficialmente il 1° settembre. Il servizio sarà disponibile per la prenotazione anche attraverso il partner Green City Trip, un tour operator attento all'ambiente con sede nei Paesi Bassi.