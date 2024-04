Di euronews

Viaggiare in treno è uno dei modi migliori per vedere tutto ciò che la Turchia ha da offrire, dai monumenti storici ai paesaggi mozzafiato.

La Turchia è un Paese molto vasto che si estende per oltre 783 km² e dalla splendida costa del Mar Egeo a ovest alle bellissime coste del Mar Nero a nord, i suoi paesaggi sono ricchi di una topografia spettacolare, di remote cittadine rurali e di vivaci città. Con 40 parchi nazionali, 21 siti dichiarati Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO e rovine storiche che risalgono a millenni fa, in Turchia c’è molto da esplorare.

Uno dei modi migliori per ammirare tutto questo è il treno. Il Paese dispone di un efficiente sistema ferroviario, in grado di trasportare i viaggiatori dalle regioni più remote della Turchia ai centri urbani e oltre. Inoltre, alcuni di questi viaggi offrono un panorama mozzafiato. Iniziate il vostro viaggio di scoperta con questi cinque suggestivi itinerari.

1 Treno turistico Dogu Express

Il Dogu Express è una delle tratte ferroviarie più famose della Turchia e collega la capitale Ankara a Kars, antica città dell'Anatolia nord-orientale. Il Dogu Express turistico non va confuso con il Dogu Express normale. Quest'ultimo si ferma in 52 stazioni e dispone solo di posti regolari, mentre il Dogu Express turistico è stato creato appositamente per i visitatori e circola tre volte alla settimana. Si ferma in 25 destinazioni, offre escursioni di 2 o 3 ore in diversi punti del percorso (Ilic e Erzurum in direzione est e Erzincan, Divrigi e Sivas in direzione ovest) e dispone di cabine letto.

La durata totale del viaggio è di circa 32 ore, contro le 26 del Dogu Express regolare. Qualunque opzioni scegliate, ne varrà comunque la pena. Lungo i 1.310 chilometri di rotaie, i viaggiatori possono ammirare alcuni dei paesaggi più belli della Turchia. Le escursioni consentono di visitare l'antica città di Ani, nella lista del patrimonio dell’UNESCO, di fare un giro in slitta sul lago ghiacciato di Cildir (in inverno) e di assaggiare il Cağ Kebab a Erzurum.

2 Van Lake Express

Questo treno bisettimanale è diventato un'opzione popolare tra gli appassionati di treni in Turchia. Viaggiando tra Ankara e Tatvan in circa 25 ore, il percorso estremamente panoramico del Van Lake Express attraversa gli splendidi paesaggi della Turchia orientale. Tra questi, i laghi di Keban Baraji, le rive del fiume Eufrate e il vasto lago di Van, su cui si affaccia Tatvan. Le soste lungo il percorso offrono molteplici opportunità di vedere alcune delle zone più belle del Paese.

Kayseri permette di raggiungere la Cappadocia, famosa in tutto il mondo, con i suoi "camini delle fate", il festival delle mongolfiere e le città sotterranee. Anche le antiche città di Malatya ed Elazığ sono tappe del percorso, mentre il Monte Erciyes a Kayseri e la destinazione finale di Tatvan sono mete ambite durante la stagione sciistica. Il treno è completo di tutto e offre un’ampia scelta di posti a sedere, dai sedili normali alle cuccette e alle cabine letto, oltre alla ristorazione a bordo.

3 Karaelmas Tourism Express

Panorami dei simbolici tetti rossi di Safranbolu, in Turchia.

La riapertura è prevista per l'aprile 2024: questo breve ma dolcissimo viaggio in treno di circa tre ore nel nord-ovest della Turchia si snoda dalla provincia di Karabük fino alla costa del Mar Nero. Karabük è un ottimo punto di partenza. Situata su una delle principali rotte commerciali est-ovest, la provincia comprende la città di Safranbolu, nella lista dell'UNESCO e famosa per la sua influente architettura ottomana.

Una volta saliti sul treno, i viaggiatori potranno immergersi in una zona particolarmente rigogliosa del Paese, passando accanto a meraviglie come la foresta di Yenice e il canyon di Şeker. Gli appassionati di storia dovrebbero scendere a Filyos per un tour dell'antica città, che risale al VII secolo a.C. e si ritiene sia il luogo di nascita di Filetero, che fondò la dinastia Attalide di Pergamo.

4 Taurus Express

I dervisci rotanti dell'ordine Mevlevi si esibiscono durante una cerimonia Sheb-i Arus a Istanbul, in Turchia.

Questo viaggio in treno è uno di quelli che passano alla storia. Il Taurus Express è nato nel 1930 come treno notturno di lusso e viaggiava tra Istanbul e Baghdad. Compare addirittura nel primo capitolo diAssassinio sull'Orient Express di Agatha Christie. Oggi opera su un percorso molto più breve, solamente tra Adana e Konya, e senza vagoni letto.

Rimane comunque un viaggio decisamente bello e vale la pena percorrerlo. Il tragitto, della durata di circa sei ore, si snoda lungo il margine dell'altopiano anatolico, attraversando le imponenti montagne del Tauro attraverso tunnel scavati nella roccia calcarea, navigando nella splendida topografia della steppa, scivolando su ponti scenografici e costeggiando foreste color arancio. Il punto di partenza, Konya, è una città che risale al 3000 a.C. e che fu l'ultima dimora di Rumi (dei Dervisci Rotanti).

5 Treno Pamukkale Ekspresi

L'antica città di Ierapoli, Denizli.

Attraversando da nord a sud la parte orientale della Turchia, questo itinerario pittoresco conduce i passeggeri attraverso i paesaggi fertili e lussureggianti dell'Egeo tra Eskisehir e Denizli. Il viaggio di otto ore (leggermente più lungo se si prende il treno ad alta velocità da Istanbul a Eskişehir) attraversa alcuni dei paesaggi più remoti della Turchia, fermandosi nelle città di Kütahya (visitate il Museo di Kütahya per vedere reperti in terracotta, un tempo famosa nella regione) e di Afyonkarahisar.

Una volta arrivati a Denizli, vale la pena di fare il (relativamente) breve tragitto verso l'antica città di Hierapolis, che dista 17,5 km. Queste antiche rovine sono famose per le loro sorgenti termali, di cui i visitatori possono usufruire ancora oggi (si consiglia di visitare la Piscina di Cleopatra, una delle più popolari). La regione era così attraente che molti antichi romani vi si ritiravano per finire i proprio giorni. Oggi è possibile visitare una grande necropoli piena di tombe, insieme ai resti della città millenaria.