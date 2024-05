Italia, Slovenia, Croazia: una nuova avventura su rotaia a partire da soli 8 euro

Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

L'itinerario è perfetto per un lungo weekend che abbraccia i tre Paesi europei e otto città. C'è tempo fino al 30 settembre

Se quest'estate siete alla ricerca di un'avventura ferroviaria in Europa, la compagnia ferroviaria slovena ne ha una già pronta da proporvi. Una nuova linea permette di attraversare tre Paesi - Slovenia, Croazia e Italia - e otto città in sole due ore.

Una versione di cinque ore dell'itinerario è stata sospesa più di 30 anni fa, ma l'idea è stata recuperata per i mesi estivi del 2024, fino al 30 settembre.

La cosa migliore? Il viaggio non inciderà sul vostro budget di viaggio perché i biglietti partono da 8 euro a tratta.

La nuova linea ferroviaria collega Italia, Slovenia e Croazia

Il nuovo percorso segue una linea ferroviaria costruita per la prima volta oltre 150 anni fa, ai tempi dell'impero austro-ungarico.

Si presta a un week-end lungo, con salite e discese alle varie fermate. Il treno parte da Trieste, elegante città portuale di confine, con i suoi palazzi che si affacciano sull'acqua e i bar in stile liberty. Il percorso porta poi i passeggeri oltre il confine italiano, in Slovenia, dove fa scalo in quattro stazioni slovene: Sežana, Divača, Pivka e Ilirska Bistrica.

Se vi piace andare in bicicletta, potete fare una sosta a Ilirska Bistrica. Si possono noleggiare biciclette elettriche e pedalare lungo i sentieri boscosi della zona, sovrastati dalle cime innevate.

Scorcio di Trieste Daniel Sessler

Il treno passa poi in Croazia, dove si ferma a Šapjane e Opatija Matulji prima di arrivare alla destinazione finale, Fiume (Rijeka in croato). Scendendo a Opatija-Matulji, i passeggeri possono trascorrere una notte nella vicina Opatija, località di ville rococò e grandi alberghi affacciati sullo scintillante Adriatico.

Fiume è un'altra città portuale con passeggiate costeggiate da palazzi di epoca asburgica e un teatro del XIX secolo decorato da Gustav Klimt. Soprattutto, è celeberrima per la spedizione d'annunziana e per la contesa territoriale che ha visto protagoniste l'Italia e la Jugoslavia per decenni.

Il nuovo percorso ferroviario costa solo otto euro

I treni circoleranno quotidianamente in entrambe le direzioni fino al 30 settembre. Il servizio parte dalla stazione di Villa Opicina, in un sobborgo di Trieste, alle 7.50 del mattino. Alle 8.54 si ferma a Ilirska Bistrica e alle 9.54 arriva a Rijeka. Nell'altra direzione, il treno parte da Fiume alle 18.25 e arriva a Villa Opicina alle 20.40.

I biglietti singoli per adulti per l'intero viaggio partono da otto euro, ma è anche possibile acquistare biglietti singoli per ogni tratta del viaggio se si prevede di fare diverse soste.