Rivive un'altra leggenda dell'epoca d'oro dei viaggi in treno: il nuovo Orient Express è pronto a partire

Immortalato dalla scrittrice di gialli Agatha Christie, l'Orient Express è cristallizzato nell'immaginario collettivo come un treno dal fascino leggendario e dal mistero. Vale la pena di chiarire un paio di cose.

L'Orient Express è apparso sotto diverse forme nel corso dei suoi 140 anni di storia. In origine non si trattava di un treno unico, ma di un servizio di linea che percorreva varie tratte a partire dal 1883, principalmente da Parigi a Istanbul.

Diversi operatori hanno iniziato a utilizzare il nome (e lo fanno tuttora) per le corse che attraversano l'Europa. Ma se il viaggio è sempre stato nella vostra lista dei desideri, potrebbe valere la pena aspettare ancora un po'.

Gestito dal marchio Orient Express, che fa parte del gruppo Accor Hospitality, nel 2026 verrà inaugurato uno straordinario remake dei treni originali.

17 carrozze risalenti agli anni '20 e '30 - precedentemente note come "Nostalgie-Istanbul-Orient-Express" - sono state ridisegnate dal famoso architetto francese Maxime d'Angeac. Gli ultimi rendering immortalano la prima età dell'oro dei viaggi in treno in tutto il suo splendore.

Come sarà il nuovo treno Orient Express?

Il nuovo treno comprende 17 carrozze, come nell'originale Nostalgie-Istanbul-Orient-Express. Maxime d'Angeac/Courtesy of Orient Express, Accor

Qualunque sia la vostra cuccetta sull'Orient Express, farete conoscenza con i suoi eleganti corridoi, descritti dal marchio come "luoghi di viaggio, incontri e sorprese" che offrono "un arredamento teatrale".

Gli interni di D'Angeac sono pieni di sorprese e ricchi di influenze letterarie. La sua biblioteca personale contiene le opere di Ernest Hemingway, le biografie della collezionista d'arte Peggy Guggenheim, la filosofia di Walter Benjamin e (cosa fondamentale) una collezione di romanzi di Agatha Christie.

In altre parole, è l'uomo giusto per questo lavoro.

La carrozza bar, con cupole di vetro in stile Secondo Impero sostenute da colonne di bronzo e un tappeto "ritmico". Maxime d'Angeac/Courtesy of Orient Express, Accor

Sedie e banchetti verdi, disposti ad arte, offrono spazi intimi per chiacchierare o sorseggiare cocktail con stile. Attraverso grandi finestre, si possono osservare i paesaggi europei che passano.

La carrozza ristorante vanta un'atmosfera altrettanto glamour, con un look classico art déco ispirato ai treni stessi. Il soffitto a specchio, attraversato da una serie di archi, e la parete di vetro dietro la quale si può vedere la "brigata di cucina" al lavoro, sono tocchi autoreferenziali.

La carrozza ristorante, con motivi decorativi che rendono omaggio agli arazzi dell'illustratrice del XX secolo Suzanne Lalique. Maxime d'Angeac/Courtesy of Orient Express, Accor

Un treno di lusso non sarebbe completo senza un posto lussuoso per posare la testa, e le nuove suite dell'Orient Express sono da sogno, con pareti in legno pregiato e pelle.

Di giorno, un divano e una poltrona invitano a riposare, rilassarsi e leggere. Quando è il momento della "grande trasformazione" in notte, vi aspetta un letto di 2 x 1,40 metri.

Orient Express dice: "Per contrastare le linee e i disegni rigorosi del treno, Maxime d'Angeac ha introdotto la forma circolare per aggiungere morbidezza ed equilibrio." Maxime d'Angeac/Courtesy of Orient Express, Accor

Le testate sono ricoperte da ricami in legno con madreperla e perline di bronzo, accanto a scaffali ornati di souvenir di viaggio e materiale di lettura. I bagni privati, rivestiti in marmo, si trovano dietro porte scorrevoli.

E se potete permettervi di aumentare il lusso, c'è la suite presidenziale: uno spazio di 55 metri quadrati che occupa un intero vagone dell'ex Nostalgie-Istanbul-Orient Express, con ingresso privato.

Quando verrà lanciato il nuovo treno Orient Express?

Originariamente previsto per il 2025, il treno Orient Express di Maxime d'Angeac sarà lanciato alla fine del 2026.

I dettagli più precisi del viaggio, tra cui dove andrà esattamente e a quale prezzo, devono ancora essere svelati.

Nel frattempo, l'Orient Express La Dolce Vita del marchio è disponibile per la prenotazione online, con viaggi a partire da aprile 2025 che porteranno i viaggiatori nelle più grandi destinazioni italiane.