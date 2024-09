Nella Spagna nord-occidentale, i residenti di un villaggio hanno occupato gli attraversamenti pedonali per protestare contro il numero eccessivo di turisti, ma hanno finito per causare un enorme ingorgo

PUBBLICITÀ

Quest'anno la Spagna ha assistito a molte proteste contro il turismo di massa, ma un piccolo villaggio ha manifestato le sue rimostranze in un modo molto insolito.

Nel villaggio galiziano di O Hío, nel nord-ovest della Spagna, gli abitanti del luogo hanno deciso di protestare contro il numero di turisti bloccando le strisce pedonali.

Camminando su e giù per un totale di 37 minuti, hanno causato un blocco totale del traffico, peggiorando il problema che speravano di evidenziare.

Ciononostante, i residenti hanno mantenuto la loro decisione.

Perché gli spagnoli bloccano le strisce pedonali

"I problemi di traffico sono già frequenti, ma quest'anno sono almeno triplicati", ha dichiarato una residente locale, Mercedes Villar, al quotidiano locale La Voz de Galicia, "È una valanga di auto che non solo inquina, ma influisce anche sulla vita di tutti perché parcheggiano dove vogliono. Anche noi abbiamo il diritto di vivere".

Gli abitanti del piccolo villaggio costiero affermano di non essere contrari al turismo in sé, ma di volere che le autorità trovino una soluzione vantaggiosa per entrambi, in modo che residenti e visitatori possano coesistere felicemente.

Dicono che i loro passi carrabili sono bloccati, che gli incidenti stradali sono sempre più frequenti e che le linee gialle di controllo del parcheggio vengono ignorate.

"La protesta aveva lo scopo di sensibilizzare e dare l'allarme", ha dichiarato un altro abitante del villaggio. "Vogliamo che le persone siano civili e comprensive e che, se vedono che non c'è posto per parcheggiare, se ne vadano, come dobbiamo fare tutti in qualsiasi città".

I parcheggi abusivi dei turisti creano "pericolo" per gli abitanti del luogo

Villar, che è il portavoce dell'associazione dei residenti, ha aggiunto che mentre gli abitanti del luogo tendono a parcheggiare correttamente le loro auto, i visitatori che non lo fanno creano "una situazione di insicurezza e pericolo".

Gli abitanti del villaggio hanno espresso il timore che la situazione crei problemi di accesso per i veicoli di emergenza, portando l'esempio di residenti che hanno avuto bisogno di essere prelevati da un'ambulanza, ma che hanno trovato le uscite dalle loro case bloccate o il loro trasporto ritardato a causa dell'enorme numero di veicoli sulle strade.

Villar ha aggiunto che la notevole quantità di traffico ha portato a comportamenti "incivili", tra cui l'abbandono di rifiuti nelle strade e nei parcheggi da parte dei visitatori.

Ha anche affermato che il troppo traffico ha portato al deterioramento di alcune strade. "Vogliamo un turismo ordinato ed educato che rispetti l'ambiente. Questo è un paradiso, ma anche i paradisi si rovinano", ha detto.

Gli abitanti del luogo sono stati invitati a discutere le loro lamentele

Come molti spagnoli che protestano contro l'eccessivo turismo, Villar ritiene che la crescente popolarità della sua zona abbia molto a che fare con l'impatto dei social media.

"Questa zona viene venduta come un luogo bellissimo e privo di persone, ma ora non è più così", ha spiegato, aggiungendo che i residenti tendono a evitare le spiagge durante la stagione turistica perché sono semplicemente troppo affollate.

Spera che le proteste per le strisce pedonali abbiano messo a nudo il "fastidio" dei locali per la situazione. E sembra che abbia funzionato: in risposta, l'amministrazione locale ha invitato gli abitanti scontenti a un incontro per discutere le loro lamentele nel corso del mese di settembre.

PUBBLICITÀ

Dalla Cantabria a nord a Malaga a sud, un numero crescente di spagnoli chiede al governo di cambiare il volto del turismo di massa, che secondo loro sta sfuggendo di mano.

Il suo impatto si ripercuote negativamente sui prezzi degli immobili, sugli affitti e sul tenore di vita dei residenti.