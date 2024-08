Parte la nave da crociera dei nudisti, solo l'equipaggio indossa abiti

Di یورونیوز فارسی

L'agenzia americana Bare Necessities, che fornisce servizi per nudisti da più di 30 anni, sta ora pensando di puntare sulla "Big Naked Ship", una grande nave dedicata ai naturisti

Nel 2023, il fiorente mercato delle navi da crociera ha attirato 31,7 milioni di passeggeri. Mentre si prevede che tale cifra salirà a 40 milioni entro il 2027, le crociere "tematiche" sono in espansione.

L'avventura di 11 giorni "Discovery Nudity" con la nave da crociera norvegese "Pearl" inizierà il 3 febbraio 2025 nel porto di Miami, facendo viaggiare i passeggeri - tutti nudi - lungo le rotte del Mar dei Caraibi.

Un sessantenne che ha solcato le acque del Golfo del Messico sulla nave racconta della sua esperienza: "È il capitano che di solito annuncia che ci si può spogliare, una volta che la nave ha lasciato il porto".

Nave da crociera AP Photo

I 2.300 passeggeri della nave devono rispettare alcune regole: "È vietato fotografare le nudità sul ponte della nave. Mi sentivo molto meno ansiosa qui rispetto a quando ero sulle spiagge per nudisti perché quasi nessuno aveva un telefono fuori dalla propria cabina - ha raccontato una donna - Oltre ai pannelli di avviso, a bordo c'era anche molto personale incaricato di supervisionare l'attuazione del divieto".

Nelle sale dei ristoranti e nelle cabine da pranzo è obbligatorio indossare indumenti, soprattutto a causa del rischio di ustioni. Proibiti i rapporti sessuali in coperta.

Secondo l'agenzia di viaggi, i viaggi per mare non sono un luogo per la promiscuità sessuale in quanto la nudità sociale non è considerata un'attività sessuale. Inoltre, a bordo della nave sono vietati "lingerie, abbigliamento fetish e gioielli eccessivi specifici delle aree genitali".

Sulla nave dei nudisti AP Photo

Kat Whitmire, che lavora sulle navi da crociera della compagnia da 25 anni, afferma: "Se i passeggeri iniziano a sentire qualcosa nella parte inferiore dell'addome, diciamo loro di saltare in acqua fredda o di pensare al baseball".

Whitmire, che ha ricoperto il ruolo di vice responsabile dell'ufficio vendite dell'agenzia, dice che questi viaggi rispecchiano una filosofia di vita: "Bisogna mettere da parte il giudizio. Quando non sei vestito, non puoi indovinare immediatamente lo status economico di qualcuno. Devi parlare con lui per scoprire chi è. I nostri ospiti stringono un'amicizia così profonda che non credo crei quel comfort durante le crociere in giacca e cravatta".

Tuttavia, ammette: "Il nostro modo di viaggiare ovviamente non è per tutti. Non tutti sanno gestire la nudità in pubblico e questo è comprensibile".

Le uniche persone vestite a bordo della nave sono quelle dell'equipaggio. "Il primo giorno è sempre uno shock per l'equipaggio, ma poi diventa divertente per tutti".

Questa crociera, ovviamente, può essere divertente, e anche costosa: il prezzo è pari a 1.820 euro a persona in cabina doppia e fino a oltre 30.000 euro per la suite più grande della nave.