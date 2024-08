Incontra le coppie che si lasciano tutto alle spalle per viaggiare ovunque nel mondo con TrustedHousesitters

PUBBLICITÀ

"Non c'è niente di meglio che svegliarsi al mattino e vedere i lama sul portico di casa in attesa della loro colazione", racconta Anaïs di una recente esperienza di pet-sitting in Nuova Zelanda. Insieme al suo compagno Steven, la spagnola viaggia per il mondo con TrustedHousesitters dal 2021.

La piattaforma mette in contatto i proprietari di animali domestici in vacanza con viaggiatori responsabili in cerca di esperienze uniche, a casa propria.

"Volevamo passare a viaggiare a tempo pieno, così abbiamo deciso di trovare un lavoro a distanza e di lasciarci tutto alle spalle", racconta Anaïs a Euronews Travel. "È stata la decisione migliore che abbiamo mai preso, ci ha aperto le porte a esperienze incredibili in tutto il mondo".

Non sono gli unici ad aver deciso di cambiare vita durante la pandemia.

"Nel 2020 abbiamo venduto tutto quello che avevamo in Brasile per vivere una vita nomade", racconta Gabryel, che da oltre due anni e mezzo fa il pet-sitter a tempo pieno con la sua compagna Vera.

Euronews Travel ha parlato con entrambe le coppie dalle loro attuali case-sitter in Australia e Thailandia per saperne di più.

Vera e Gabryel hanno lasciato tutto in Brasile e viaggiano per accudire gli animali Gabryel Stropp

Come l'house-sitting apre le porte ai contatti locali

Quando abbiamo sentito parlare per la prima volta dello stile di vita nomade, "abbiamo pensato: "Wow, lavorare onlinee viaggiare allo stesso tempo, è un sogno!"", racconta Gabryel. "Ma era un sogno così lontano che non avremmo mai immaginato di farlo".

Quando la pandemia ha colpito, la coppia ha deciso di trovare un modo.

Rinunciando ai loro lavori nel settore F&B e nell'amministrazione, Gabryel, 31 anni, e Vera, 29 anni, hanno mesddo a frutto le loro lauree in economia e gestione finanziaria per creare un percorso nel marketing online, che Gabryel integra con l'insegnamento dell'inglese online.

Ma soggiornando negli Airbnb, "ci sentivamo così soli perché non avevamo contatti con persone o animali", dice Vera.

Poi hanno scoperto TrustedHousesitters.

Con il primo soggiorno nel Natale del 2021, il loro sogno ha iniziato a diventare realtà: "Eravamo a Parigi, in un appartamento molto confortevole, non in una zona turistica, con un gatto adorabile, vivendo come persone del posto", racconta Gabryel.

Avendo un proprio spazio per lavorare, una connessione locale e animali domestici per tenere loro compagnia, sapevano di aver fatto centro.

Vera dice che viaggiare senza animali può far sentire soli Gabryel Stropp

"Una delle cose più belle di TrustedHousesitters è lo scambio", dice Gabryel. "Non si tratta solo di risparmiare sull'affitto: si ha l'opportunità non solo di avere animali intorno a sé mentre si viaggia, ma anche di conoscere come vivono le persone del posto e di avere più contatti con loro".

Dalla cura di nove cani e due tartarughe per un mese in Grecia alla creazione di amicizie durature in un remoto villaggio turco, nonostante non si parli la stessa lingua, la piattaforma ha aperto un mondo di esperienze uniche.

PUBBLICITÀ

La coppia sceglie i propri alloggi in base ad alcuni fattori chiave: gli animali domestici, la connessione a Internet e l'accesso ai trasporti pubblici. Ma la cosa più importante è la vicinanza al luogo in cui si trovano, perché pensano che l'esperienza del viaggio via terra sia più arricchente dell'aereo.

"Andare in autobus è anche divertente", dice Gabryel, ricordando un viaggio di 35 ore dalla Bulgaria alla Germania che ha permesso loro di sperimentare per la prima volta la neve.

Non è solo un modo per risparmiare denaro

Anaïs e Steven si affrettano a sottolineare che l'house-sitting non è solo un modo per risparmiare denaro.

"È un modo incredibile di viaggiare, ma comporta delle responsabilità", dice Anaïs. "Non si può fare l'house-sitter solo per l'alloggio gratuito, bisogna amare veramente gli animali e divertirsi a passare del tempo con loro".

PUBBLICITÀ

Per far funzionare le cose, è essenziale avere una mentalità aperta, flessibile e affidabile.

"I proprietari vi affidano due delle loro cose più preziose: i loro animali e la loro casa. Trattate la casa come se fosse vostra e amate anche gli animali domestici come se fossero vostri", consiglia Anaïs. "La flessibilità nei vostri piani di viaggio e l'adattamento alle esigenze e agli orari degli animali sono essenziali".

Ma "l'energia che mettete nelle cose vi torna sempre indietro", aggiunge. Da un mese di cat-sitting alle Hawaii al Natale a Londra, dove si è presa cura di un cane di nome Lea, l'house-sitting ha permesso a lei e a Steven di "combinare il nostro amore per i viaggi e per gli animali".

Anaïs and Steven si sono presi cura di 20 lama per 6 settimane in Nuova Zelanda Anaïs and Steven

Come funziona TrustedHousesitters?

TrustedHousesitters aiuta a mettere in contatto proprietari di case e animali domestici con viaggiatori verificati che amano gli animali ed esplorare nuovi luoghi.

PUBBLICITÀ

L'iscrizione annuale costa 139 euro per i "genitori di animali" e 119 euro per i "sitter". L'iscrizione consente ai proprietari di case e animali di pubblicare sulla piattaforma opportunità di lavoro in casa, per le quali i sitter possono candidarsi.

Messaggi e videochiamate fanno spesso parte del processo di selezione, insieme ai profili dei candidati, che includono controlli sul background, referenze esterne e recensioni di altri proprietari di animali.

Sebbene sia utile avere delle recensioni, è possibile iniziare anche senza, dicono Gabryel e Vera. "Oggi abbiamo più di 30 recensioni... e ora è più facile. Ma all'inizio non era così difficile: ci siamo solo assicurati che la nostra domanda fosse il più completa possibile".

Entrambe le coppie condividono consigli di viaggio e pet-sitting attraverso i loro canali di social media: con @elviajederita, Anaïs e Steven hanno accumulato un seguito di oltre 700.000 persone su varie piattaforme. Con @capituebentinhoporai, Gabryel e Vera presentano alla loro comunità online modi alternativi di viaggiare.