Dal foraging al nuoto, passando per l'osservazione delle stelle, le donne sono libere di creare la propria vacanza in questo campo unico nel Quercy

PUBBLICITÀ

Una sera dell'estate scorsa, passeggiando nel parco del suo castello francese, Philippa Girling ha sentito con sollievo il suono delle risate. Di donne, in particolare. E ha capito di aver raggiunto l'obiettivo che si era prefissata quando ha co-fondato un campo estivo per sole donne.

Ora, al suo secondo anno, non c'è dubbio che il campo, che si trova nella regione sud-occidentale del Quercy, sia un successo. In autunno cinquecento campeggiatrici felici avranno varcato le porte dell'antico Château de Béduer. La lista d'attesa per l'estate 2025 è un elenco di undicimila nomi.

"Sono passata dall'essere entusiasta di questo progetto al sentirmi in colpa per le persone in lista d'attesa che non potranno mai venire perché ci vorrebbero vent'anni per cancellarla", racconta Girling, amministratrice delegata di Camp Château a Euronews Travel.

Dopo soli due anni Girling e le sue soce stanno pensando a come espandersi per permettere a un maggior numero di donne di ottenere il relax unico che meritano.

Cosa c'è di speciale in un campo estivo per sole donne?

La ragion d'essere di Camp Château è di una semplicità rinfrescante: offrire alle donne un'esperienza di campo estivo gioiosa e completa.

Dopo 30 anni di carriera nel settore bancario, "un settore molto patriarcale", Girling era stanca del modo in cui le donne e le minoranze sono costrette ad adattarsi. "Abbiamo creato Camp Château con l'idea che si possa venire qui senza dover lavorare su se stessi", dice. "Puoi semplicemente rilassarti, curare la tua esperienza, fare qualsiasi cosa ti porti gioia, tranquillità e un po' di tempo per riposarti".

Ogni sessione dura sei giorni e le campeggiatrici hanno un'abbondanza di attività tra cui scegliere, come il foraging, la produzione di candele, la degustazione di formaggi, le passeggiate a cavallo, lo yoga e la silent disco.

Le ospiti partecipano a una lezione per creare le "bombe da bagno" Camp Château

È possibile partecipare a quante di queste attività "elettive" per piccoli gruppi si desidera, e alcune donne preferiscono trascorrere la maggior parte del tempo semplicemente sdraiate in piscina.

"Le donne, quando sono insieme, sono fantastiche", dice Girling, che è cresciuta nel sud dell'Inghilterra e ha trascorso molte delle sue vacanze nel Quercy, ma che ora vive in California.

Il campo ha una capienza di cinquanta persone, con cuccette condivise nel castello o tende glamping per due persone. La cena viene consumata in massa nella Grand Hall ogni sera, preceduta dall'ora dell'aperitivo per coloro che desiderano sorseggiare un drink e chiacchierare.

Una camera condivisa allo Château de Béduer Camp Château

Ma l'accento è posto sull'autodeterminazione. In questo idillio francese non ci si deve preoccupare di rompere il ghiaccio o di una serie di divertimenti organizzati.

"L'intero progetto di Camp Château è stato concepito in modo che, se lo si desidera, si possano incontrare naturalmente delle persone", afferma Girling. Ma c'è spazio anche per stare da soli: "Cerchiamo di dare un permesso molto alto per fare ciò che si ha bisogno di fare, ma con gentilezza verso gli altri".

Non appena arrivano, Girling vede le spalle delle persone abbassarsi. "È un'immediata sensazione di sollievo perché la maggior parte delle donne, anche quando sono in vacanza, sta organizzando tutto", dice.

A Camp Château, tutto ciò che si deve decidere è se è il momento di oziare o di giocare.

Per chi è il Camp Château?

Le donne di tutti i ceti sociali sono le benvenute. È sorprendentemente popolare tra le statunitensi, attratte dall'ambientazione storica. All'inizio di agosto, tuttavia, il campo ospita un mix eclettico di campeggiatrici provenienti da Andorra, Canada, Egitto, Inghilterra e Nigeria.

PUBBLICITÀ

L'età varia dai 19 anni alla fine degli anni '70 (con un limite minimo di 21 anni per gli ospiti senza accompagnatore).

Molte sono viaggiatrici solitarie: alcune di vecchia data, altri neofite che vedono nel Camp Château un ambiente sicuro per mettere alla prova la loro voglia di viaggiare.

Passeggiata a cavallo al Camp Château Camp Château

Arrivano anche piccoli gruppi, madri e figlie: Girling ama particolarmente queste coppie, perché "una delle due ha pensato all'altra".

La figlia di Girling, Leah Lykins, è co-fondatrice del progetto e apporta la sua esperienza di insegnante. Lynda Coleman completa il trittico con il suo background di pianificazione di eventi.

PUBBLICITÀ

Il Camp Château è al 100 per cento di proprietà di 140 donne e/o persone di genere diverso, che ottengono un accesso speciale al castello con due sessioni riservate ai fondatori all'inizio dell'estate.

Le ospiti possono scegliere tra un letto in camerata o una tenda glamping a bordo piscina Camp Château

Per il resto delle donne del mondo, il prezzo è di 2.178 euro per un soggiorno di sei giorni e cinque notti, che comprende tutto tranne le navette dall'aeroporto di Tolosa - il prelievo dalla stazione ferroviaria locale di Figeac è invece gratuito - e i massaggi in loco.

Si tratta ovviamente di un prezzo proibitivo per alcune aspiranti campeggiatrici, ma Girling dice che hanno cercato di renderlo accessibile. "Non volevamo creare qualcosa di esclusivo che potesse essere frequentato solo da persone con un reddito elevato", spiega. È per questo che ci sono camere condivise e tende da campeggio, piuttosto che una spa di lusso.

Con una domanda così alta, alcuni si sono chiesti perché non aumentino il prezzo. Ma Girling dice che questo non accadrà.

PUBBLICITÀ

Una rapida occhiata all'account Instagram di Camp Château, che conta 250.000 follower, mostra quanto sia importante per le persone. "La prima cosa che farò quando avrò di nuovo uno stipendio e i miei prestiti saranno estinti", commenta Camilla. "Lo voglio per il mio viaggio dopo il trattamento del cancro! - scrive Wendy - C'è del rosé?".

"Come possiamo fare in modo che le donne che vogliono venire possano venire?". Si chiede Girling, di fronte alla lista d'attesa chilometrica. Una strada che stanno esplorando è quella di estendere la stagione all'autunno, adattando il castello pieno di spifferi all'inverno. Stanno anche valutando la possibilità di aprire una seconda sede.

Dove si trova Camp Château?

Nel dipartimento del Lot, appena a sud della popolare Dordogna, "Quercy è una sorta di pezzo segreto della Francia", dice Girling, conosciuto in gran parte solo dai turisti francesi. Lo Château de Béduer gode di una vista verdeggiante sulla valle del fiume Célé, con la città mercato di Figeauc a soli 9 chilometri di distanza.

La fetta di cielo tra la Valle del Célé e Rocamadour, a nord, è nota come "triangolo nero" perché presenta il più basso inquinamento luminoso della Francia. Gli ospiti possono ammirare la Via Lattea dalla terrazza del castello e l'osservazione delle stelle è un'altra delle attività previste.

PUBBLICITÀ

All'interno, il castello di 800 anni ha una ricca storia da esplorare, con alcuni capitoli particolarmente affascinanti che vedono protagoniste le donne del secolo scorso. Nel 1939 lo Château de Béduer fu acquistato da Jeanne Loviton, giornalista e scrittrice, famosa anche per le sue numerose relazioni amorose, alcune vip.

Anche la critica cinematografica ebrea franco-tedesca Lotte Eisner trascorse qui un periodo di tempo durante la Seconda guerra mondiale, archiviando e nascondendo i film francesi dai nazisti.

Girling racconta le storie di queste donne in una conferenza settimanale, durante l'ora dell'aperitivo.

Jeanne Loviton con amici sulla terrazza nel 1941: tra loro anche il poeta francese Paul Valéry Supplied

È anche colpita dalle "molte belle storie" che le donne di oggi portano con sé. L'anno scorso Girling ha trovato una donna nel cortile che fissava i muri. "Stai cercando di assorbirlo?", le ha chiesto. "Sì, sto solo cercando di assorbirlo un'ultima volta prima di andarmene, così da poterlo ricordare", ha risposto.

PUBBLICITÀ

"La mia teoria è che tutte le donne che sono qui quest'anno sono coraggiose perché sono giunte a qualcosa che non esisteva ancora", ha detto Girling alla donna, riflettendo sul perché il campo sta funzionando così bene. Ma la donna la pensava diversamente: "Tutte noi speravamo che fosse reale. Quindi avevamo tutte speranza", ha detto.

"È stato davvero bello e assolutamente giusto", dice Girling. "Tutte le donne che vengono hanno un'aspettativa davvero positiva e speranzosa che ci sarà un momento piacevole. E poi, naturalmente, fanno in modo che sia un momento piacevole". "E siccome metti insieme 50 donne che vengono tutte con questa speranza positiva... allora è una settimana bellissima".