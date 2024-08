Dopo i gravi disordini dei giorni scorsi, anche Emirati Arabi Uniti e Australia consigliano prudenza ai propri concittadini diretti nel Regno Unito

PUBBLICITÀ

L'Australia e gli Emirati Arabi Uniti si sono aggiunti al crescente elenco di Paesi che hanno diffuso avvertimenti sui rischi che si possono correre per la sicurezza recandosi nel Regno Unito. Nell'ultima settimana si sono verificati in effetti violenti disordini in tutto il Paese europeo, comprese città come Manchester e Liverpool.

Domenica è stato attaccato un hotel che ospitava richiedenti asilo e sono stati lanciati proiettili contro le moschee. I disordini sono iniziati dopo che si sono diffuse voci false secondo le quali l'adolescente autore di un attacco all'arma bianca fosse un migrante.

I manifestanti che hanno dato vita alle proteste sono principalmente legati all'estrema destra. Hanno attaccato e ferito agenti di polizia e appiccato incendi. Finora ci sono stati quasi 400 arresti e il governo ha promesso un aumento del numero di agenti e tempi rapidi per fare giustizia.

Quali Paesi hanno emesso avvisi di viaggio per il Regno Unito?

Nigeria, Malesia e Indonesia hanno diramato avvisi ai loro cittadini. Il ministero degli Esteri di Kuala Lumpur ha spiegato che "i malesi che risiedono o si recano nel Regno Unito sono invitati a stare lontani dalle aree di protesta, a rimanere vigili e a seguire gli ultimi aggiornamenti e le indicazioni fornite dalle autorità locali". Il governo australiano ha invitato i viaggiatori diretti nel Regno Unito a mantenere "un alto livello di cautela".

In un aggiornamento pubblicato lunedì 5 agosto si consiglia di "evitare le aree in cui sono in corso proteste a causa di possibili episodi di violenza" e di "seguire i media per informazioni e aggiornamenti, nonché le istruzioni delle autorità locali".

Gli Emirati Arabi Uniti hanno evidenziato che la "situazione di sicurezza instabile in varie città del Regno Unito" potrebbe mettere a rischio i viaggiatori.

I viaggiatori devono rinunciare al viaggio nel Regno Unito?

Il consiglio generale è di valutare la propria situazione personale e decidere se si sia o meno a proprio agio nel viaggiare in terra britannica. Londra è la destinazione numero uno per i viaggiatori internazionali diretti nel Regno Unito e finora non si sono verificati episodi di violenza.

Se il vostro Paese di residenza vi sconsiglia di recarvi nel Regno Unito, potreste avere diritto a un rimborso spese grazie alla vostra assicurazione di viaggio. Tuttavia, ciò non è garantito: è perciò meglio parlare con il proprio assicuratore prima di cancellare qualsiasi volo o prenotazione.