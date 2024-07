In molte città, dal Pakistan al Libano, le persone sono scese in piazza per condannare l'uccisione del leader di Hamas Ismail Haniyeh

Centinaia di manifestanti palestinesi hanno marciato attraverso Ramallah, nella Cisgiordania occupata, poche ore dopo che il leader di Hamas, Ismail Haniyeh, è stato ucciso questo mercoledì. Hanno portato dozzine di bandiere verdi di Hamas e hanno scandito: "Il popolo vuole la Brigata al-Qassam", in riferimento all'ala militare del gruppo militante.

Haniyeh è stato assassinato in Iran dopo aver partecipato alla cerimonia di insediamento del nuovo presidente del Paese, hanno dichiarato, mercoledì mattina, Teheran e il gruppo militante. Nessuno ha rivendicato immediatamente la responsabilità dell'assassinio, ma i sospetti si sono subito concentrati su Israele, che ha giurato di uccidere Haniyeh e altri leader di Hamas a causa dell'attacco del gruppo a Israele il 7 ottobre, attacco che ha scatenato la guerra a Gaza.

Crescono le proteste per l'uccisione del leader di Hamas

In Iran, dopo la manifestazione pubblica, si è svolto un evento simile fuori dall'Università di Teheran nella capitale iraniana, dove centinaia di sostenitori del governo estremista hanno condannato l'uccisione avvenuta all'alba e hanno scandito "morte a Israele" e "morte all'America".

Nel frattempo, gli sfollati del campo profughi palestinese di al-Bass nella città di Tiro, nel sud del Libano, sono scesi in strada esprimendo sostegno a Hamas. Hanno portato immagini di Haniyeh e del leader spirituale di Hamas, Ahmed Yassin, ucciso in un attacco di elicotteri israeliani mentre veniva spinto sulla sua sedia a rotelle nel 2004.

Jihad Taha, portavoce di Hamas, si è rivolto alla folla durante la protesta, dicendo che "l'occupazione sionista" non sarà in grado di spezzare la "volontà" del popolo palestinese. "Siamo certi oggi che il linguaggio di tradimento che l'occupazione sionista sta adottando finirà in fallimento," ha detto.

"Proprio come i suoi obiettivi (sono falliti) nell'aggressione in corso che si sta svolgendo sulla Striscia di Gaza da più di 10 mesi."

Più a est, sono state organizzate due proteste nella capitale del Pakistan, Islamabad . A un evento organizzato dal partito politico religioso Jamaat e Islami, centinaia di manifestanti portavano poster raffiguranti Haniyeh, mentre altri scandivano: "i musulmani vinceranno".

"La lotta dei palestinesi sarà rafforzata perché il loro movimento non dipende da pochi," ha detto Munim Zafar, capo del Jamaat e Islami a Karachi.

La Palestine Foundation Pakistan ha organizzato una protesta separata, durante la quale una preghiera di massa per Haniyeh è stata seguita dal canto: "la guerra finirà con la distruzione di Israele".

Queste dimostrazioni arrivano mentre i mediatori internazionali stanno lavorando per portare Israele e Hamas a concordare un cessate il fuoco per terminare la devastante guerra a Gaza e libereare gli ostaggi. Sono in corso anche intensi sforzi diplomatici per allentare le tensioni tra Israele e Hamas dopo mesi di scontri transfrontalieri.