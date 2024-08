Il governo britannico deve gestire il sentimento antimmigrazione

Di Euronews

Il sentimento antimmigrati ribolle sotto la superficie del Regno Unito da anni, tanto da aver spinto milioni di persone a votare per la Brexit. La polizia ha comunicato che il numero totale di arresti legati alle violenze dell'ultima settimana è salito a 483, di cui 151 formalmente accusati.

Sulla scia dei disordini di estrema destra che hanno colpito il Regno Unito, il nuovo governo britannico ha capito quanto sia necessario modificare la politica immigratoria dopo anni di retorica conservatrice antimmigrazione. I disordini di destra di questi giorni sono nati dalla disinformazione sull'omicidio di tre ragazze che frequentavano un laboratorio di danza nella città inglese di Southport. Gli utenti dei social media hanno erroneamente identificato l'aggressore come un immigrato e un musulmano.

L'influenza dei social media sui disordini

La disinformazione ha portato a una settimana di disordini che il Primo Ministro britannico ha definito "teppismo di estrema destra". Tuttavia, mercoledì sera la polizia britannica, che si aspettava altri disordini da parte dei manifestanti di estrema destra, si è trovata di fronte a pacifici manifestanti antirazzisti che si sono presentati in forze.

Il sentimento contro gli immigrati cova da tempo

Nonostante ciò, il sentimento antimmigrati nel Regno Unito ribolle sotto la superficie da molti anni. Ha spinto milioni di persone a votare per la Brexit e ha portato il governo conservatore a proporre piani per trasportare gli immigrati nei campi per migranti in Ruanda e per metterli su chiatte al largo della costa.

Stop alla retorica dei conservatori

Il nuovo governo laburista ha ora eliminato queste politiche, definendole espedienti e uno spreco di denaro dei contribuenti. Il nuovo governo deve quindi cambiare rotta dopo anni di retorica anti-immigrazione dei conservatori e di politiche fallimentari, che hanno solo aumentato le tensioni nel Paese.

I laburisti intraprenderanno azioni significative

Il dottor Nigel Fletcher, che è stato consigliere dell'ex primo ministro britannico David Cameron, ritiene che i laburisti debbano fare ciò che i conservatori non hanno fatto: intraprendendo azioni significative in materia di immigrazione. "I laburisti non solo devono risolvere il problema, ma anche risolverlo in un modo che sia marcatamente e dimostrabilmente diverso nel tono e nella sostanza rispetto a come il governo conservatore ha cercato di rispondere. Perché se continueranno con alcune delle retoriche e delle politiche di linea dura del precedente governo, si alieneranno parti del loro stesso partito". Giovedì pomeriggio, la polizia ha dichiarato che il numero totale di arresti effettuati in relazione alle violenze dell'ultima settimana è stata di 483 persone di cui 151 accusati formalmente. Il Consiglio nazionale della polizia britannica, tuttavia, prevede che questa cifra "continuerà ad aumentare in modo significativo".

La creazione di un comando per la sicurezza delle frontiere

Il nuovo governo del Regno Unito ha recentemente annunciato l'istituzione di un Comando per la sicurezza delle frontiere per contrastare le bande di trafficanti di esseri umani, il che riflette una più ampia lotta europea contro l'immigrazione. Con l'evolversi del quadro politico, la sfida sarà di riuscire attuare politiche efficaci e umane che soddisfino entrambe le parti dello spettro politico.