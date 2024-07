Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Le compagnie aeree europee non sono in grado di competere a "parità di condizioni" con le controparti cinesi, che sono autorizzate a utilizzare lo spazio aereo russo

All'inizio di quest'anno Air France-Klm ha parlato dei problemi che la compagnia ha dovuto affrontare per riportare i voli tra l'Europa e la Cina ai livelli precedenti la pandemia. Il direttore generale per la Grande Cina, Wouter Vermeulen, ha citato le restrizioni al sorvolo dello spazio aereo russo come un ostacolo significativo.

Vermeulen ha sottolineato che le compagnie aeree europee non sono in grado di competere "ad armi pari" con le controparti cinesi, alle quali è consentito utilizzare lo spazio aereo russo. Dall'invasione dell'Ucraina nel 2022 i paesi hanno imposto sanzioni alla Russia e alle sue compagnie aeree. Come ritorsione, la Russia ha limitato l'accesso al suo spazio aereo a poche nazioni e vettori.

Le compagnie che non sono autorizzate a sorvolare il Paese sono costrette a seguire rotte alternative, con conseguenti tempi di percorrenza più lunghi. Ciò comporta un aumento dei costi operativi e delle tariffe aeree.

Quali compagnie aeree possono volare sulla Russia?

In seguito all'introduzione delle sanzioni la Russia ha chiuso il suo spazio aereo alla maggior parte delle compagnie aeree. Solo quattro vettori europei sono esenti in virtù dei loro legami diplomatici con Mosca: si tratta di Air Serbia, Turkish Airlines, Pegasus Airlines e Belavia.

Turkish Airlines vola su sette aeroporti in Russia, mentre Air Serbia continua a servire Mosca, San Pietroburgo, Kazan e Sochi. La Cina ha il maggior numero di compagnie aeree che utilizzano lo spazio aereo russo: Beijing Capital Airlines, China Eastern, China Southern, Air China, Xiamen Air e Hainan Airlines volano sulla Russia per raggiungere molte destinazioni nell'Europa occidentale. Anche Emirates, Etihad e Qatar Airways continuano a operare nello spazio aereo russo.

L'impossibilità di sorvolare la Russia influisce su orari e prezzi dei voli?

Per evitare lo spazio aereo russo molti voli tra l'Europa e l'Asia sono ora molto più lunghi. Le compagnie aeree devono volare più a sud, sorvolando la Turchia, l'Asia centrale, la Cina e la Mongolia. Compagnie aeree come British Airways, Finnair, Klm e Lufthansa hanno dovuto aggiungere da una a tre ore ai viaggi a causa delle rotte alternative. Il volo della British Airways tra Nuova Delhi e Londra, ad esempio, oggi richiede un'ora in più, mentre il tempo di volo da Londra a Tokyo è salito da 12 a 14 ore.

La rotta Finnair da Helsinki a Tokyo è stata allungata di quattro ore, diventando un viaggio di 13 ore. I viaggi più lunghi comportano anche costi aggiuntivi per le compagnie aeree a causa dell'aumento del consumo di carburante e della durata dei turni di lavoro del personale di cabina e dei piloti.

Di conseguenza anche le tariffe aeree sono aumentate. Secondo Business Traveler Usa, il costo di un volo da New York a Nuova Delhi nell'aprile 2023 con Air India era di quasi 1.500 dollari (1.380 euro) con una durata del volo di 13 ore e 40 minuti. Lo stesso viaggio con una compagnia aerea statunitense costava 1.740 dollari (1.610 euro) e prevedeva una durata di circa 14 ore e 55 minuti.