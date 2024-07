Di Ruby Deevoy

Siete diretti al Festival Fringe di Edimburgo? Ecco dove mangiare, soggiornare e visitare nella capitale scozzese

PUBBLICITÀ

Per tre settimane ad agosto, la città di Edimburgo ospita il Fringe Festival, l'evento che accoglie artisti provenienti da tutto il mondo. Teatri, sale da concerto ma anche spazi riconvertiti come bar, parchi, autobus e container, diventano palchi per esibizioni uniche. Venti giorni pieni di attività e luoghi da scoprire. Ecco la guida dei luoghi imperdibili.

Uscendo dalla stazione di Waverley, nel cuore della capitale scozzese, capirete subito perché milioni di persone da tutto il mondo si recano a Edimburgo ogni anno. Antiche strade tortuose, edifici storici e siti Unesco circondati da santuari naturali si fondono con alcuni dei migliori ristoranti, hotel e negozi.

Cosa fare a Edimburgo

Esplorate i sotterranei della città con un tour stregato

Per gli amanti dell'horro, è possibile partecipare al tour delle volte stregate di Auld Reekie. Con molte storie davvero spettrali da raccontare, la guida vi condurrà nei sotterranei segreti dove scoprirete l'oscura storia della città, fatta di fantasmi, roghi di streghe, peste e torture che vi faranno venire voglia di bere qualcosa nel vicino pub Banshee Labyrinth.

Se siete appassionati di storia e volete percorrere ciò che resta delle strade sotterranee di Edimburgo del XVII secolo, andate un po' più avanti lungo il Royal Mile fino a Mary King's Close.

Escursione su Arthur's Seat

A Edimburgo c'è così tanto da fare che è facile perdersi il paesaggio unico che circonda la città. Un'escursione sul vulcano spento di Edimburgo (che alcuni ritengono sia stato il vero luogo in cui si trovava Camelot) vi regalerà una splendida vista a 360 gradi di tutti i punti di riferimento iconici e vi farà apprezzare la maestosità del territorio.

La salita all'Arthur's Seat è piuttosto breve e facile, adatta ai bambini e ai membri più anziani della famiglia che sono ancora relativamente attivi. Ci sono diversi percorsi che si possono fare, alcuni attraverso l'Holyrood Park di 650 acri e passando per l'Holyrood Palace, altri seguendo un'antica colata lavica.

È anche possibile fare un'escursione su Castle Rock, che porta a un altro vulcano spento su cui è costruito il castello di Edimburgo.

Bar crawl di pub tradizionali e cocktail di alto livello

Dai tradizionali pub scozzesi agli opulenti cocktail bar, Edimburgo è un luogo eccellente per gustare un drink o due.

Il Tonic è un bar intimo nascosto nei sotterranei di Castle Street, con un menu di cocktail pluripremiati e DJ regolari che fanno girare di tutto, dal R'n'B alla disco.

Per un vero e proprio locale, fate un salto da Sandy Bell's, dove vi attende un'esperienza davvero scozzese, con tanto di whisky. Oppure provate il nuovo speakeasy di Edimburgo all'Angel's Share, dove potrete ballare il lindy-bop con sessioni di jazz sulla pista da ballo, la prenotazione è essenziale.

Hike up Arthur's Seat for panoramic views of the city. Canva

Dove mangiare a Edimburgo

Contini: per un banchetto italiano

Contini Valvona & Crolla è famosa per essere la più antica salumeria e vineria della Scozia (e in precedenza è stata nominata con un mandato reale come fornitore di formaggi pregiati per Sua Maestà la Regina). È stata fondata nel 1934 da un immigrato italiano, figlio di un pastore delle montagne abruzzesi.

Da allora, la sua famiglia è diventata la "regalità del cibo" a Edimburgo, creando alcuni dei ristoranti più incredibili, accessibili e adatti alle famiglie della città. Contini, situato proprio in cima a George Street, è uno di questi.

Gli ingredienti provengono da Valvona & Crolla e vengono messi insieme per creare il miglior pasto italiano che si possa trovare al di fuori dell'Italia: questo è un ristorante da non perdere. Non troverete la pizza qui, ma gli arancini, la burrata, il pollo alla milanese e il tiramisù sono da urlo.

Anche i bambini sono ben accolti con un menu a loro dedicato, ma invece di assaggiare le solite dita di pesce e le crocchette di pollo, possono gustare le versioni in miniatura di ciò che viene offerto agli adulti.

Timberyard: per una cucina scozzese da stella Michelin

Se volete fare un pasto speciale, recatevi al Timberyard , premiato con una stella Michelin . A pochi passi dalla Usher Hall, uno dei principali luoghi di spettacolo di Edimburgo, questo è il luogo perfetto per gustare la tradizionale cucina scozzese, preparata con eleganza.

PUBBLICITÀ

Gli ingredienti locali provenienti da fornitori artigianali sono utilizzati per garantire un menu sostenibile e stagionale durante tutto l'anno, sfruttando al massimo l'abbondante dispensa naturale della Scozia.

Un'ottima notizia per i vegani o per chi soffre di allergie: a differenza di molti altri ristoranti, è possibile ottenere tutto il menu fisso in base alle proprie esigenze alimentari.

Yamato: per una cucina giapponese conveniente e di alta qualità

A Haymarket, non mancate di visitare Yamato, un eccezionale ristorante giapponese nascosto in una stradina laterale. Le capesante pescate a mano di provenienza locale e la bistecca di wagyu A5 costituiscono un pasto davvero speciale, soprattutto se abbinate alla favolosa gamma di sakè e vini di prugna offerti.

Nonostante l'altissima qualità, Yamato ha prezzi molto ragionevoli e porzioni sorprendentemente abbondanti. Per 11 sterline (13 euro) si può avere un enorme piatto di sushi rolls che basterebbe per il pranzo.

PUBBLICITÀ

There's plenty to see besides comedy during the Edinburgh Fringe. Canva

Cosa fare con i bambini a Edimburgo

Dipartimento della Magia: Per gli appassionati di magia

Che siate grandi o piccoli, il Dipartimento della Magia vi darà la dose immersiva di magia di cui avete bisogno dopo aver esplorato i numerosi luoghi di Harry Potter di Edimburgo.

Anche se tecnicamente non ha nulla a che fare con Harry Potter, qui potrete partecipare a un corso di pozioni (e dopo potrete bere la vostra pozione nella taverna magica), provare un tè pomeridiano "ammaliante" o risolvere la vostra via d'uscita da una escape room incantata.

Il Chocolatarium: per un piacere educativo

Esplorate il mondo del cioccolato facendo un tour del Chocolatarium e mettetevi all'opera nella vostra personale esperienza di produzione di chicchi di cioccolato.

In questa micro-fabbrica imparerete tutto su come si produce il cioccolato e da dove proviene, oltre ad avere la possibilità di assaggiare oltre 40 gusti di cioccolato nella sala di degustazione.

PUBBLICITÀ

Per un tocco più adulto, c'è anche un'esperienza di cioccolato e whisky (o cioccolato e vino).

Il Museo Nazionale di Scozia: Per mostre in continua evoluzione

La bella architettura aperta e luminosa di questo edificio vale da sola una visita, a prescindere dall'età. Ma le gallerie interattive, le mostre in continua evoluzione e le divertenti giornate di eventi (in particolare durante i festival di Edimburgo) sono una fantastica gita di un giorno per i bambini.

La visita è gratuita, con un caffè e un ristorante sul tetto all'interno se voleste fermarvi per il pranzo, e c'è così tanto da fare che potrete facilmente passare le ore; cosa che può essere molto utile in una giornata di pioggia.

Dove alloggiare a Edimburgo

La tentazione di alloggiare nel trambusto della Old Town e della New Town Edimburgo può essere forte. Ma vale anche la pena di scegliere una casa tra le pittoresche stradine acciottolate di Stockbridge, con case a schiera ricoperte di fiori e fantastici negozi di beneficenza, o nella zona di Leith, recentemente trasformata.

PUBBLICITÀ

Se siete disposti ad andare un po' più lontano, nei sobborghi di Portobello e Gullane, troverete anche delle bellissime spiagge, dove potrete prendere il sole (se siete abbastanza fortunati da averlo), sfidare una nuotata in acque fredde e godervi un po' della campagna scozzese.

Per qualcosa di diverso, potete rifugiarvi a bordo del Fingal in Leith, un'incantevole vecchia imbarcazione del 1963, trasformata in un hotel boutique.

Lo chef Conor Toomey, ex stella Michelin di Condita, si unirà al loro ristorante durante il Fringe 2024 il 23, 24 e 25 agosto.

Per un'atmosfera luminosa e ariosa in una casa di città georgiana, provate Eden Locke, appena fuori Princes Street. E per la decadenza edonistica? Non potete perdervi l'opulento e travolgente hotel House of Gods.