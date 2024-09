Benvenuti in Arabia: l'Arabia Saudita apre le sue porte a un altro mondo

Il termine "Partner Content" viene utilizzato per descrivere il contenuto del marchio che viene pagato e controllato dall'inserzionista piuttosto che dal team editoriale di Euronews. Questo contenuto è prodotto dai dipartimenti commerciali e non coinvolge lo staff editoriale di Euronews o i giornalisti della redazione. Il partner finanziatore ha il controllo degli argomenti, del contenuto e dell'approvazione finale in collaborazione con il dipartimento di produzione commerciale di Euronews.

Ben otto dei 10.000 siti archeologici del Paese sono stati dichiarati patrimonio UNESCO, incastonati in paesaggi incantevoli, tra montagne lussureggianti e lungo la splendida costa sul Mar Rosso.

Dalle antiche rovine immerse nell'oasi rigenerante del deserto di AlUla alla ricchezza del patrimonio culturale della capitale Riad, l'Arabia Saudita offre un mix sorprendente di tradizioni secolari e modernità all'avanguardia, reso indimenticabile dalla cordialità e apertura della popolazione locale, pronta a condividere i segreti di questa terra.

Unitevi ai 100 e più milioni di turisti che da tutto il mondo visitano l'Arabia Saudita, pianificando il vostro viaggio con la nostra guida alle principali città e attrazioni del paese, che trovate qui sotto.

© Visit Saudi

Asir

Dimenticate tutto quello che pensate di sapere sull'Arabia Saudita visitando la provincia di Asir. Regione montuosa dalle temperature miti e dai panorami lussureggianti, l'Asir è come un segreto ben custodito, con i suoi villaggi rurali, un capoluogo ricco di arte e cultura e paesaggi fertili e immersi nella nebbia.

Partendo da Abha, capoluogo della provincia, una serie di attrazioni dominate dal richiamo del retaggio storico del Palazzo Shada, in cima alla collina, si offre ai visitatori. Esempio di grandiosa architettura degli anni '20 del Novecento, il Palazzo Shada è anche un centro culturale e fa da sfondo a laboratori d'arte Aseeri, cerimonie del tè e persino danze con la spada Al Arda.

Per una colazione fresca e locale, recatevi al ristorante Al Areesh per assaporare un'esperienza autentica, dalla fattoria alla tavola. Nel pomeriggio, gustate un delizioso tè arricchito dalle viste mozzafiato su Tihama e sulla Montagna Verde nel distretto di Nafas, assolutamente da non perdere. Concludete la giornata nello storico quartiere di Basta, una delle zone residenziali più antiche di Abha, oggi brulicante di turisti che vi si recano per gustare i sapori locali e acquistare souvenir unici.

Abbracciate la nebbia a Dhabbab Walkway, Sky Village e High City, dove potrete ammirare viste mozzafiato sulle montagne nebbiose dal tramonto all'alba. Per gli amanti dell'escursionismo, niente di meglio del Parco nazionale di Asir e dei freschi altopiani meridionali, dove si trova il monte Al Soudah, alto 3000 metri.

Un'esplorazione più ampia della regione vi porterà ad apprezzare le usanze tribali nel villaggio sospeso di Habala o a Rijal Almaa. Quest'ultimo, altrimenti noto come "Il villaggio di pan di zenzero", offre una prospettiva fiabesca sulla regione, con la locale tribù degli Uomini dei fiori e la bellezza dello Al Qatt Al Aseeri, una forma pioneristica di tradizione artistica femminile.

Per una panoramica degli eventi culturali della provincia, inclusi i momenti salienti della famosa stagione di Asir, visitate VisitSaudi.

Gedda

La cosmopolita città portuale di Gedda affascina con il suo stile di vita rilassato e il fitto calendario culturale, incentrato sulla città vecchia.

Sito patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, la città vecchia di Gedda è una gioia per gli occhi: i vicoli acciottolati e le vie del mercato sono stati per millenni un crogiolo di culture e commerci, protetti da numerose grandi porte in pietra. Esplorate il lato artistico del quartiere visitando Zawiya 97, il Tariq Abdul Hakim Museum e TeamLab Borderless, quest'ultimo al suo debutto in Medio Oriente.

Dopo aver fatto il pieno delle prelibatezze dello street food locale e di prodotti freschi nei vivaci bazar e mercati di Gedda, come il Souk Al Alawi, la costa del Mar Rosso vi accoglierà con le sue bellissime spiagge. Godetevi le viste panoramiche passeggiando sul lungomare di Gedda e lungo lo Jeddah Yacht Club & Marina, percorsi entrambi costellati di bar e ristoranti.

Nei mesi estivi, Gedda supera se stessa con la ricca offerta culturale e di intrattenimento della Jeddah Season. In questo periodo la città si anima con concerti, attività per famiglie ed eventi in location chiave come City Walk, Jeddah Corniche Circuit e Jeddah Yacht Club & Marina.

© Visit Saudi

Resort sul Mar Rosso

Per chi cerca pace e tranquillità su una costa paradisiaca, i resort del Mar Rosso sono una destinazione privilegiata durante tutto l'anno. Godetevi il lusso del resort che preferite, come St. Regis, Nujuma e Six Senses, giusto per indicarne alcuni. Godetevi raffinate opzioni gastronomiche, tour in barca mozzafiato tra le isole e attività giornaliere, organizzate con cura da uno staff attento e accogliente.

Le giornate di relax in spiaggia sono certo all'ordine del giorno, ma c'è anche tanto divertimento da provare. Le acque turchesi del Mar Rosso ospitano il quarto sistema di barriera corallina più grande del mondo e sono ideali per lo snorkeling e le immersioni, offrendo una ricca diversità di habitat ed ecosistemi sottomarini che ospitano 280 specie di pesci, tartarughe embricate, dugonghi, delfini, squali e numerosi uccelli marini.

In alternativa, potete arricchire la vostra vacanza sul Mar Rosso con il sandboarding, il kayak tra le mangrovie, oppure facendo escursioni, giri in bici, arrampicate e osservando le stelle in una delle aree Dark Skies dei resort del Mar Rosso.

© Visit Saudi

Al-’Ula

Esplorate strati di storia antica nell'eterna oasi nel deserto di Al-’Ula, dove tradizione e avventura vanno di pari passo con benessere e lusso.

Scegliete come base la città vecchia di Al-’Ula per avere facile accesso a ristoranti eccezionali con viste mozzafiato sulle montagne. Per gli appassionati di storia, un must assoluto è il tour in Land Rover dell'antica città nabatea di Hegra, il primo degli otto siti sauditi dichiarati patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Con la sua collezione di monumentali tombe Thamud e le facciate scolpite in arenaria risalenti al I secolo a.C., Hegra è una cronaca vivente delle prime civiltà.

Dopo le attrazioni millenarie di Hegra, restate comodi a bordo del vostro 4x4 per un safari nella riserva di Sharaan prima di proseguire a piedi attraverso gli splendidi canyon e le formazioni rocciose dell'Oasis Heritage Trail.

© Visit Saudi

Per un'esperienza mozzafiato, immergetevi nel fascino dell'osservazione delle stelle a Gharameel, oppure ammirate il tramonto in volo a bordo di una mongolfiera o da terra dalla maestosa Roccia dell'Elefante. Oppure, ancora, godetevi il panorama dall'ambiente elegante del Maraya Social, ristorante stellato Michelin.

Si consiglia di visitare Al-’Ula in inverno, quando la città e il paesaggio offrono lo sfondo ideale per i ritmi e i festeggiamenti degli Al-’Ula Moments, che si tengono da settembre a febbraio. Tra gli eventi culturali di spicco di Al-’Ula ci sono Azimuth e Winter at Tantora per la musica, insieme all'Al-’Ula Skies Festival (mongolfiere) e all'Al-’Ula Wellness Festival.

Riad

La vivace capitale dell'Arabia Saudita, Riad, affascina i turisti da tutto il mondo con un mix unico di attrazioni antiche e moderne, il tutto sullo sfondo di un paesaggio urbano futuristico dominato dall'iconica Kingdom Tower. I turisti possono ammirare la vista panoramica di Riad dallo Sky Bridge, prima di gustare i sapori locali e internazionali all'Al Mamlaka Social Dining.

Gli amanti della cultura saranno facilmente viziati dalla vasta scelta di musei, gallerie d'arte e attrazioni storiche della città, tra cui il Museo Nazionale e l'imponente Fortezza di Masmak situata nel cuore della città, mentre i patiti del brivido potranno visitare il deserto per mettere alla prova le proprie abilità nel dune-bashing.

Mentre il vociare del mercato di Souq Al Zal decanta i migliori souvenir e oggetti dell'artigianato tradizionale locale, i suoni della città si intensificano a fine estate in occasione della Esports World Cup e più tardi in inverno per il festival musicale MDL Beast. La Riad Season inaugura l'inverno con una serie di eventi culturali e gastronomici e di festival che da ottobre coinvolgono 14 zone della città, tra cui Boulevard City e lo zoo di Riad.

Un viaggio a Riad non può dirsi completo senza una visita al quartiere At-Turaif a Diriyah, un sito patrimonio UNESCO che promette ai visitatori un'esperienza immersiva della città con la sua architettura in mattoni di fango. Perdetevi tra i vicoli della città, i caffè e i negozi di artigianato indipendente. Venite a dicembre per la Diriyah Season, la rassegna culturale annuale della città.

Informazioni pratiche per la vostra visita in Arabia Saudita

L'Arabia Saudita è un paese multiculturale che accoglie turisti da tutto il mondo con calorosa ospitalità. I viaggiatori possono prepararsi alla visita seguendo i consigli riportati di seguito:

Visto elettronico online: servitevi dell'efficiente portale turistico eVisa per richiedere il visto.

servitevi dell'efficiente portale turistico eVisa per richiedere il visto. Pianificate il viaggio in anticipo: fate coincidere il vostro viaggio con eventi entusiasmanti per rendere l'esperienza ancora più memorabile e assicuratevi di controllare in anticipo disponibilità e prezzi per non perdervi le attività che preferite. Safari nel deserto, passeggiate a dorso di cammello, voli in mongolfiera e tour culturali possono essere tutti prenotati in anticipo tramite piattaforme come GetYourGuide, Viator e Klook.

fate coincidere il vostro viaggio con eventi entusiasmanti per rendere l'esperienza ancora più memorabile e assicuratevi di controllare in anticipo disponibilità e prezzi per non perdervi le attività che preferite. Safari nel deserto, passeggiate a dorso di cammello, voli in mongolfiera e tour culturali possono essere tutti prenotati in anticipo tramite piattaforme come GetYourGuide, Viator e Klook. Restate informati: scoprite eventi, festival e avvenimenti culturali in ogni destinazione tramite VisitSaudi.com

scoprite eventi, festival e avvenimenti culturali in ogni destinazione tramite VisitSaudi.com Caricate la vostra carta contactless: la maggior parte degli esercizi commerciali in Arabia Saudita accetta pagamenti contactless tramite carte o wallet elettronici come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

la maggior parte degli esercizi commerciali in Arabia Saudita accetta pagamenti contactless tramite carte o wallet elettronici come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. Viaggiate facilmente e a prezzi convenienti: scaricate app di car sharing come Careem e Uber, create un account e prenotate direttamente dal vostro smartphone per viaggiare in modo comodo e conveniente nelle regioni urbane.

scaricate app di car sharing come Careem e Uber, create un account e prenotate direttamente dal vostro smartphone per viaggiare in modo comodo e conveniente nelle regioni urbane. Destinazioni accessibili: i principali aeroporti sauditi, come l'aeroporto internazionale King Abdulaziz di Gedda e l'aeroporto internazionale King Khalid di Riad, sono attrezzati con strutture per i viaggiatori con disabilità. Contattate in anticipo l'aeroporto o la compagnia aerea per informazioni su servizi e assistenza specifici.

i principali aeroporti sauditi, come l'aeroporto internazionale King Abdulaziz di Gedda e l'aeroporto internazionale King Khalid di Riad, sono attrezzati con strutture per i viaggiatori con disabilità. Contattate in anticipo l'aeroporto o la compagnia aerea per informazioni su servizi e assistenza specifici. Indumenti adatti alle condizioni atmosferiche: portate con voi abiti freschi e traspiranti per città come Riad e Gedda e maglioni per la regione montuosa di Asir, dove fa freddo tutto l'anno.

Seguendo questi consigli pratici, potrete esplorare con sicurezza queste incredibili destinazioni, scoprire le meraviglie dell'Arabia e vivere esperienze uniche per ricordi indelebili.

Per maggiori informazioni, visitare VisitSaudi.com.