Sono entrambi Paesi europei che iniziano per S e 120mila persone all'anno li confondono, secondo le ricerche di Google

L'ente turistico svedese ha deciso di chiarire che la Svezia non è in realtà la Svizzera. Secondo Visit Sweden, incredibilmente, i due Paesi vengono infatti costantemente confusi. Per rimediare, l'ente turistico ha lanciato una nuova campagna dai toni scherzosi.

Ecco come distinguere i due Paesi europei.

La Svezia lancia un video per dimostrare ai turisti che non è la Svizzera

Il video della campagna di Visit Sweden si intitola "Welcome to Sweden (not Switzerland)" ed è stato diffuso sui social media questa settimana. Secondo il portale SwissInfo, ogni anno 120mila persone chiedono a Google se la Svezia e la Svizzera siano lo stesso Paese.Uno studio condotto da Visit Sweden negli Stati Uniti ha rilevato che la metà degli intervistati non era sicura che i due Paesi fossero due nazioni distinte.

Anche alcuni leader mondiali hanno commesso questo errore. L'anno scorso, durante un discorso al vertice della NATO, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha erroneamente fatto riferimento alla Svizzera mentre discuteva della candidatura della Svezia a entrare nell'alleanza militare.

Nel video satirico, un rappresentante ufficiale in piedi su un podio tra due bandiere svedesi si rivolge ai "leader e ai cittadini della Svizzera". Dichiara che è tempo di rendere chiara la distinzione tra le due nazioni decidendo "chi parla di cosa".

La Svizzera può parlare di cime, jodel e orologi, per esempio, ma la Svezia ha il monopolio per quanto riguarda bar sui tetti, silenzio e capacità di dimenticarsi del tempo: "Finché le due organizzazioni turistiche si atterranno a questa divisione in tutte le comunicazioni con il mondo esterno, la confusione dovrebbe finire", propone la Svezia.

In cosa si differenzia la Svezia dalla Svizzera?

Per rendere chiara la distinzione tra i due Paesi, Visit Sweden ha anche descritto nel dettaglio alcuni aspetti che li differenziano sul proprio sito web. Mentre la Svizzera possiede una delle più grandi riserve d'oro del mondo, la Svezia può vantare "l'oro delle foreste". Ogni autunno gli svedesi vanno a caccia di Chantarelles, un tipo di fungo dalla lucentezza dorata.

Se vi piacciono le banche storiche, andate in Svizzera, ma se preferite passeggiare su spiagge e dune di sabbia, dovreste visitare la Svezia, dice l'ente turistico. La Svezia ha 48mila chilometri di costa e arcipelaghi selvaggi che si protendono nel Mar Baltico.

In Svizzera è possibile inoltre "assistere a spettacolari giochi di luce realizzati con proiezioni e LED", afferma Visit Sweden, mentre "in Svezia non c'è bisogno di elettricità per allestire uno spettacolo". Il Paese nordico ha il suo spettacolo naturale: l'aurora boreale.

Infine, l'ente turistico ricorda ai visitatori che, mentre la Svizzera è un Paese con "molti suoni interessanti" come i canti alpini e i campanacci, la Svezia è un luogo di pace e tranquillità dove i paesaggi sonori vi aiuteranno a "rilassarvi e a connettervi con la natura".