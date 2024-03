Una ricerca dell'Università di Losanna denuncia come la temperatura dell'acqua abbia già raggiunto livelli record, con effetti preoccupanti sull'ecosistema del lago. La media annuale è salita a 13 gradi e mezzo

PUBBLICITÀ

La temperatura delle acque del Lago di Ginevra sta aumentando da quattro a cinque volte più velocemente di quella degli oceani, già preoccupante. A dirlo è una nuova ricerca dell'Università di Losanna, che sottolinea come la temperatura dell'acqua del lago abbia raggiunto livelli record e stia continuando ad aumentare troppo rapidamente. La media annuale è salita a più di 13 gradi e mezzo.

Queste acque così calde hanno un effetto preoccupante sull'ecosistema del lago. In primis perché hanno interrotto un fenomeno stagionale chiamato "rimescolamento invernale", un processo per il quale in inverno le acque superciali ricche di ossigeno si mescolano con le acque profonde. Questo fenomeno è essenziale per mantenere l'ossigenazione e la biodiversità, ma non viene osservato da anni.

"Nel complesso, la riossigenazione avviene abbastanza bene fino a 170 metri di profondità, ma il vero problema è al di sotto. Sono 12 anni che il fondo del lago non viene riossigenato dal rimescolamento invernale", spiega Marie-Elodie Perga, esperta di studi lacustri dell'Università di Losanna.

L'innalzamento della temperatura dell'acqua ha anche un altro effetto diretto sulla fauna lacustre, perché sembra favorire alcune specie a discapito di altre, che sono invece minacciate. I pescatori professionisti se ne rendono conto quando alzano le reti: in questo momento stanno catturando molto più pesce persico del solito. Tradizionalmente, questa specie si riproduce a partire da maggio.

Unica nota positiva la qualità dell'acqua: gli esperti hanno riferito che è migliorata in modo significativo, attribuendo il merito alle campagne di pulizia e di controllo dell'inquinamento.