Sulle spiagge di Maiorca, alcuni cartelli avvertono i turisti anglofoni di stare alla larga. La "traduzione" in catalano, però, racconta un'altra storia...

Alcuni attivisti hanno affisso falsi cartelli di avvertimento sulle spiagge di Maiorca, in Spagna, per tenere lontani i turisti di lingua inglese.

Alcuni cartelli avvertono di "meduse pericolose", "caduta di massi" o acqua di mare inquinata da liquami. Altri informano che la spiaggia è chiusa, con il simbolo del divieto di balneazione o avvertono che ci vogliono ore per raggiungerla a piedi, quando il mare in realtà è a meno di 100 metri.

Alcune piccole righe di testo in catalano, tuttavia, rivelano agli abitanti del luogo che questi avvertimenti non sono reali. Spiegano che "il problema non è una frana, ma il turismo di massa" o che "la spiaggia è aperta, tranne che per gli stranieri e le meduse".

I cartelli di avvertimento non ufficiali sono apparsi a Cala Morlanda, Es Calo, Cala Petita, Porto Cristo, Cala Murta, Cala Magraner e Cala Bota.

Chi c'è dietro i falsi cartelli di avvertimento?

I falsi cartelli sono stati affissi dal gruppo anticapitalista Caterva, con sede nella città di Manacor. I suoi membri hanno criticato il sovraffollamento delle spiagge dell'isola e hanno richiamato l'attenzione sul problema del turismo di massa a Maiorca.

In un post sul sito di social media X, precedentemente noto come Twitter, il gruppo ha affermato che la campagna è "umoristica".

In una dichiarazione inviata alla stampa locale, Caterva ha affermato che i colpevoli sono "gli albergatori e Rafael Nadal", che hanno la stessa colpa del governo delle Baleari. Secondo quanto riferito, il gruppo ha criticato il tennista spagnolo, che in passato è stato proprietario di un ristorante e di un'attività turistica sull'isola, che hanno attirato numerosi turisti.

Nonostante le affermazioni secondo cui il turismo creerebbe lavoro e ricchezza per la gente del posto, Caterva sostiene che gli unici a vederne i benefici economici sono coloro che sono già benestanti, e non tutta la popolazione locale.

Il dibattito sull'overtourism, che si era calmato con il calo del numero di visitatori durante la pandemia, ricomincia ad infiammare le Isole Baleari.

Sovraffollamento e overtourism nelle Isole Baleari

Nel 2022, più di 16 milioni di persone hanno visitato le Isole Baleari. Solo a Maiorca l'anno scorso, nel solo mese di agosto, sono arrivati più di un milione di turisti, più dell'intera popolazione dell'isola. Gli istituti di statistica locali stimano che quest'anno il numero di vacanzieri potrebbe raggiungere un picco ancora più alto.

Il sovraffollamento è particolarmente grave durante la stagione estiva, con guerre per i lettini dei resort e code solo per mettere piede su alcune delle spiagge più popolari.

Tourists sunbathe on the beach at the Spanish Balearic Island of Mallorca, Spain. AP Photo/Francisco Ubilla

Le feste alcoliche e i turisti chiassosi sono stati un problema per le isole per diversi anni. I consigli locali e il governo delle Baleari hanno cercato di controllare la situazione con norme e regolamenti più severi, ma con scarso successo.

Le regole per i turisti includono il divieto di fumare su 28 diverse spiagge dell'isola, un limite al numero di bevande alcoliche che possono essere acquistate, regole di abbigliamento per i ristoranti e i resort e multe per chi non si presenta alla cena prenotata.

All'inizio di quest'anno, il governo delle Baleari ha lanciato una campagna insieme all'ambasciata britannica per rafforzare la politica di tolleranza zero nei confronti del turismo di massa.