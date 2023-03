Sarah Faith è una scrittrice di contenuti presso la compagnia di viaggi attivista Responsible Travel.

Quasi 600 milioni di turisti hanno visitato l'Europa nel 2022 e quest'anno si preannuncia come la stagione dei viaggi più trafficata a far data dal 2019.

Ma c'è un oscuro segreto che gira intorno all'ondata di turisti che tornano negli hotspot europei: il cosiddetto 'tourism leakage'.

Si prenota quella vacanza all-inclusive in Grecia, ma quanto del vostro denaro finirà nelle tasche della gente del posto?

In effetti, per la maggior parte dei pacchetti turistici di massa all-inclusive, l'80% dei vostri soldi finisce all'estero, lontano dalle comunità locali, secondo l'Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite.

Il fenomeno si verifica quando il denaro speso dai turisti bypassa l'economia locale e finisce nell'economia di un altro Paese, quando un'azienda internazionale fornisce il vostro hotel, volo, noleggio auto ed escursioni, quando mangiate cibo importato o cenate in ristoranti di catene internazionali.

Sono soldi che potrebbero invece essere utilizzati dalle comunità locali per ripristinare la natura, sostenere i mezzi di sussistenza locali, proteggere le tradizioni culturali o mantenere infrastrutture vitali.

E nelle destinazioni che soffrono di overtourism - luoghi in cui troppi visitatori stanno erodendo il tessuto stesso della vita quotidiana - il problema si acuisce.

Ma il turismo non deve per forza essere distruttivo: ecco cinque modi per aumentare il bene che la vostra vacanza può fare quest'estate, mettere i soldi nelle mani di gente del posto e togliere pressione alle destinazioni "pronte a scoppiare".

5. Fate acquisti e mangiate locale

Certo, è impossibile ridurre a zero il problema, ma ci sono modi per massimizzare quanto del vostro denaro vacanziero rimanga sul posto.

Un modo semplice per iniziare è dare la priorità agli alloggi e ai ristoranti di proprietà locale, evitare gli host di Airbnb che acquistano fasce di case per affitti a breve termine e utilizzare le guide locali.

E pensate anche alla provenienza del cibo: è stato acquistato da produttori locali?

Aiutare le comunità a prosperare economicamente avvantaggia anche la vostra vacanza, significa più soldi per strutture migliori, spiagge più pulite, trasporti locali efficienti e una fiorente scena di ristoranti locali.

Scoprirete che la gente del posto sarà probabilmente molto più accogliente anche nei confronti dei turisti.

4. Cercare alternative agli hotspot turistici

Dal 2017, la Spagna ha affrontato una ribellione sul fronte del turismo: stufi che interi quartieri vengano persi a causa di affitti per vacanze a breve termine, negozi di souvenir e bar turistici, i residenti di Barcellona hanno intrapreso un vero e proprio sentiero di guerra.

Prima della pandemia, slogan che dicevano ai turisti di tornare a casa erano graffittati in tutta la città e manifestanti mascherati tagliavano le gomme agli autobus turistici.

Anche Maiorca si sta allontanando dai suoi tradizionali mercati turistici: dopo aver preso in considerazione misure per limitare il sovraffollamento, la direttrice del turismo dell'isola, Lucia Escribano, ha fatto osservazioni puntuali all'inizio di questo mese, dicendo che "non sono interessati ad avere turisti in economia dal Regno Unito", mentre Lanzarote si è dichiarata una "destinazione satura di turisti".

Ma quest'anno la Spagna riceverà più visitatori internazionali rispetto a prima della pandemia.

La scelta di destinazioni alternative allevia la pressione dai siti popolari e diffonde i vantaggi del turismo in comunità che altrimenti ne sarebbero prive.

Quindi, perché non considerare Girona o Tarragona piuttosto che Barcellona? Oppure, per un vero assaggio della cultura catalana, dirigetevi nell'entroterra collinare della regione, dove i villaggi medievali pendono precipitosamente sulle scogliere del Parco naturale vulcanico della Garrotxa.

Cambiate le folle che in crociera si riversano in Croazia con la riviera albanese, un tratto di costa ionica che condivide le stesse acque di Corfù: qui potete esplorare le foreste montuose del Parco Nazionale di Llogara, con le bellezze della fauna selvatica e le favolose passeggiate sullo sfondo di un blu abbagliante.

Oppure scegliete un'isola greca meno visitata (dopotutto ce ne sono 6.000) di Mykonos o Santorini: provate Kynthos per i deliziosi formaggi e miele, ammirate la vista sul mare di Amorgos con le persiane blu o godetevi la grandezza sbiadita di Syros, con le sue facciate neoclassiche.

Se non siete sicuri che la vostra vacanza possa contribuire a un problema di overtourism, controllate la mappa dell'overtourism di Responsible Travel e cercate eventuali notizie prima di prenotare.

Consider visiting Girona over Barcelona. Canva

3. Un'esperienza di nicchia radicata nella comunità

Le imprese turistiche specializzate sono spesso saldamente radicate nella cultura e nei paesaggi locali, possono aiutare a diffondere gli impatti del turismo e garantire che più comunità fuori mano traggano vantaggio dai soldi che spendete.

Quindi, perché non usare la vacanza per assecondare l'amore per il kayak, l'escursionismo o la pittura?

Le vacanze a piedi in Spagna, ad esempio, sono le migliori fuori stagione quando fa più fresco e porteranno in zone meno visitate come i Picos de Europa, nelle Asturie, o l'entroterra della Sierra de Grazalema, in Andalusia.

I viaggi incentrati sul cibo promuovono i produttori locali e i mercati degli agricoltori, mentre i tour naturalistici seguono le orme degli animali, non di altri turisti.

Visitate le fiabesche montagne dei Carpazi in Romania e troverete alcune delle più grandi popolazioni di lupi e orsi in Europa, ma il numero di turisti qui è una frazione di quelli che arrivano in Austria, Svizzera o altre famose destinazioni di montagna.

Viaggiate con uno specialista locale in inverno per avere la migliore possibilità di vedere la fauna selvatica, con i soldi del vostro viaggio investiti in attività commerciali di proprietà locale, guide locali e iniziative di conservazione.

2. Meglio il viaggio senza volo

I vacanzieri "col pilota automatico" pensano che volare sia il modo più economico e veloce per viaggiare, ma non è sempre così.

Con l'aumento vertiginoso dei prezzi del carburante (e quindi dei voli) e la rapida crescita della rete ferroviaria europea, viaggiare in treno ha più senso che mai.

Per non parlare dell'impatto ambientale: volare da Londra a Parigi emette 14 volte la quantità di CO2 che viaggiare in treno.

Nuove linee ferroviarie, anche tra Vienna e Parigi, e Berlino e Bruxelles, rendono ancora più facili le avventure sui binari.

Con la Francia che è diventata il primo Paese ad annunciare che abolirà alcune rotte di voli nazionali a corto raggio a favore delle alternative ferroviarie, l'utilizzo di un treno invece dell'aereo potrebbe diventare la norma.

Oltre ad essere un modo socievole, spesso panoramico e comodo per arrivare alla destinazione delle vacanze estive, viaggiare in treno limita anche il danno ambientale arrecato al luogo prescelto.

1. Aggiungete un elemento di conservazione

La gente del posto non è l'unica a patire il tourism leakage: anche la natura - verso la quale ogni tipo di viaggio ha un impatto - non ne trae beneficio.

E, con la biodiversità in crisi, il turismo non può solo attingere alla natura, ma deve anche contribuire a ripristinarla.

Favorire la natura può essere semplice come donare a un progetto di conservazione locale nel luogo di destinazione, iscriversi a una raccolta di rifiuti della comunità locale (l'organizzazione globale TrashHero organizza progetti di pulizia gratuiti tramite i social media) o scegliere di fare volontariato durante la vacanza.

I progetti di "citizen science" - come quello che monitora i delfini al largo della costa ligure italiana - danno un contributo duraturo alla continua ricerca sulla conservazione, mentre ci si diverte a navigare nel Mediterraneo e si gustano deliziosi frutti di mare italiani.

Quindi, pensate locale quest'estate: quando i soldi del turismo fuoriescono dalla destinazione che state visitando, la natura, le comunità locali e, in ultima analisi, le vostre vacanze sono ancora più povere.