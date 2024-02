Fuori dai sentieri battuti. Ecco le perle nascoste della Spagna

Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Timon van Basten ha esplorato 40 Paesi prima di scegliere di abitare in Spagna.

PUBBLICITÀ

Se siete appassionati di viaggi, è probabile che siate stati in Spagna, magari esplorando Barcellona, Madrid e almeno un'isola delle Canarie o delle Baleari. Ma se avete voglia di scoprire una parte della Spagna ancora relativamente inesplorata, abbiamo qualche suggerimento. Euronews Travel ha parlato con Timon van Basten, olandese, guida turistica in Spagna e fondatore di Travel Spain 24.

Tour guide Timon pictured in his office Timon van Basten

Timon ha viaggiato in più di 40 Paesi, ma da cinque anni si è stabilito in Spagna. Gli abbiamo chiesto quali sono i migliori luoghi fuori dai sentieri battuti del suo Paese d'adozione.

Los Pueblos Blancos in Andalusia

"La maggior parte dei turisti non va oltre Ronda o Siviglia", racconta Timon a Euronews Travel, mentre in Andalusia "esporare i villaggi bianchi disseminati tra le montagne e le colline è come fare un salto indietro nel tempo".

"Città come Zahara de la Sierra e Grazalema offrono strade tortuose, gustose tapas e viste mozzafiato senza la folla".

Una vista della pittoresca Zahara de la Sierra in Andalusia Lior Shapira via Unsplash

Timon consiglia queste destinazioni storiche per le loro "case bianche e i piccoli castelli", ma anche per i loro magnifici paesaggi. "Gli ulivi crescono intorno alle colline e alle scogliere. Potete scegliere di divertirvi con le escursioni e di rilassarvi nelle piazze dei villaggi", spiega.

Las Médulas a León

"Pochissimi viaggiatori ne hanno sentito parlare, ma è uno dei luoghi più unici che io conosca", racconta Timon parlando di questo luogo mozzafiato nel nord-ovest del Paese.

A Las Médulas potrete trovare "un paesaggio surreale, fatto di imponenti scogliere rossastre e pilastri di pietra che non ha paragoni".

Las Médulas sono note per le loro maestose tonalità rossastre. Giuseppe B via Unsplash

Sebbene non sia un luogo particolarmente conosciuto, è possibile saperne di più sull'antico patrimonio della regione grazie a innumerevoli sentieri escursionistici che attraversano il paesaggio e a un piccolo museo, l'Aula Arqueologica.

Timon spiega che si tratta di una destinazione piacevole tutto l'anno, dato che "le fattorie vicine offrono assaggi di vini locali con i colori dell'autunno": un'esperienza particolarmente emozionante in quella stagione.

La Garrotxa in Catalogna

Barcellona è una delle città più visitate della Spagna, quindi non sorprende che questa località della Catalogna sia sovraffollata.

Forse conosciuta soprattutto per il suo formaggio di capra e per la Zona Volcànica de la Garrotxa, un enorme parco naturale con molti coni vulcanici spenti, la regione offre molto di più.

Timon suggerisce di visitare "l'aspra regione vulcanica punteggiata di città medievali", come Santa Pau, costruita intorno a un castello, o Besalú con il suo pittoresco ponte romanico.

La Via Lattea, vista da Santa Pau Marc Sendra Martorell via UnSplash

"Santa Pau e Castellfollit de la Roca non hanno grandi attrazioni, ma sono più che compensate dal fascino delle piccole città e dall'eccellente cucina catalana", afferma.

Timon aggiunge che è una visita quasi obbligatoria per gli amanti della natura, spiegando che le passeggiate a piedi e in bicicletta sono magnifiche. Dice anche di non perdere la foresta rigogliosa che "cresce nelle vecchie colate dei vulcani, con betulle e querce".

Se il formaggio di capra non fa per voi, siete fortunati: tra le specialità regionali ci sono anche "salsicce, verdure arrostite e dolci cremosi".

El Hierro alle Isole Canarie

Mentre molti appassionati di cultura spagnola avranno probabilmente già visitato le isole Canarie di Tenerife, Gran Canaria o Lanzarote, non saranno molti quelli che hanno già visitato El Hierro.

"Questa piccola e remota isola ha un'atmosfera incredibile, con colate laviche, crateri vulcanici e scogliere lussureggianti che si tuffano nell'Atlantico", descrive Timon.

Perché non tuffarsi nelle acque della più piccola isola delle Canarie, El Hierro? Víctor Martín on Unsplash

Suggerisce di noleggiare un'auto per vivere appieno l'esperienza e "esplorare al proprio ritmo, con cittadine pittoresche, spiagge appartate e tranquilli sentieri escursionistici da scoprire".

PUBBLICITÀ

Si tratta di un paesaggio davvero unico, con la sua costa caratterizzata da "foreste, scogliere e onde", mentre il lago El Golfo, formatosi nel cratere di un antico vulcano e reso unico dalle insolite alghe, è uno spettacolo magnifico da vedere.

**Anche per chi vuole viaggiare nel rispetto dell'ambiente, El Hierro è una buona scelta.**L'isola sta ampliando la sua capacità di combinare energia idroelettrica ed eolica, il che potrebbe, un giorno, consentirle di ottenere tutta l'energia da fonti rinnovabili.

Sierra de Francia in Castilla y León

A metà strada tra Madrid e il confine portoghese si trova la catena montuosa della Sierra de Francia. Un luogo incantevole che si trova a pochi passi dalla città di Salamanca, ma l'intera regione è scarsamente abitata e le sue poche città sono note per il loro grande valore culturale.

"Dai boschi di castagni alle dolci colline verdi punteggiate di villaggi in pietra, questa regione rurale incontaminata ha una bellezza semplice", racconta Timon. "Fermatevi a La Alberca per esplorare la natura circostante e gustare lo stufato di pecora cucinato in casa, in tutta semplicità".

Lo splendido panorama della catena montuosa della Sierra de Francia. Flickr/Creative Commons

È un'altra destinazione per chi è alla ricerca di una fuga dalla vita quotidiana, grazie alle "eccellenti "escursioni a piedi e in bicicletta per esplorare la campagna e i sapori della vita rurale".

PUBBLICITÀ

Insieme alla vicina Sierra de Béjar, la Sierra de Francia costituisce una Riserva della Biosfera, il che significa che concilia la conservazione della biodiversità dell'area con il suo uso sostenibile.

Inoltre, alcune città della catena montuosa sono state ufficialmente dichiarate Conjunto Histórico-Artístico, un'iniziativa che mira a preservare, conservare e proteggere edifici, oggetti e paesaggi di particolare importanza storica.