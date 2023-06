Di Euronews Travel

Il governo catalano ha ricordato alle piscine pubbliche che non possono vietare il topless alle donne.

Il diritto di nuotare senza top è sancito dalla legge catalana sull'uguaglianza dal 2020.Ma diverse piscine pubbliche continuavano a respingere le donne che esercitavano questo diritto. Il Dipartimento per l'Uguaglianza e il Femminismo del governo catalanoha scritto una lettera ai municipi e alle città per ricordare loro l'obbligo di permettere alle donne di nuotare in topless, indipendentemente dal sesso.

Impedire alle donne di mettersi in topless "esclude una parte della popolazione e viola la libera scelta di ogni persona riguardo al proprio corpo", si legge nella lettera. "Le autorità locali devono impedire le discriminazioni, per qualsiasi motivo, compresi il sesso o il genere, le convinzioni religiose o l'abbigliamento".

Le piscine che non rispettano la legge sull'uguaglianza potrebbero rischiare una multa di 500.000 euro.

"Siamo davvero felici"

Il gruppo femminista Mugrons Lliures (Capezzoli liberi) ha accolto con favore la decisione. "Si tratta di una questione di parità di genere: gli uomini potevano [andare in topless] e le donne no", ha detto la portavoce Mariona Trabal.

"Non sappiamo perché ci abbiano messo tanto tempo, ma siamo molto contenti".

E alcuni frequentatori delle piscine catalane condividono questa opinione. "Io andrei in topless, certo che sì, e molte volte mi è stato detto di coprirmi", dichiara una donna spagnola all'EBU. "Ognuno dovrebbe essere libero di portare il pezzo sopra del costume se non se la sente, capisco che in una piscina privata si è soggetti a ciò che decide il proprietario, ma nelle piscine pubbliche le regole devono essere identiche per uomini e donne", ha concordato un altro degli ospiti della piscina pubblica.

L'anno scorso il governo catalano di sinistra ha lanciato una campagna per normalizzare il topless delle donne che lo desiderano. "La sessualizzazione delle donne inizia da giovani e ci accompagna per tutta la vita. Il fatto che dobbiamo coprirci il seno in alcuni spazi ne è la prova", recitava un video pubblicato nell'ambito della campagna.