Quale sarà l'impatto della legge sul cambiamento di genere in Spagna?

La cosiddetta "legge trans" appena entrata in vigore in Spagna cambierà la vita di tante persone. La giornalista di Euronews Valérie Gauriat ne ha incontrate alcune e ha parlato con la responsabile di un'associazione che si batte per i diritti LGBTIQ+.

Ezekiel si guadagna da vivere come allenatore sportivo. Si allena ogni giorno per realizzare il suo sogno di diventare pompiere. Dietro il suo fisico atletico si nasconde una lunga lotta. Ezekiel è nato donna 23 anni fa. Segue una terapia ormonale da due anni e mezzo e si è sottoposto a un intervento di mastectomia. Una decisione presa durante il periodo di confinamento per il Covid, dopo anni di disagi.

"Ero molto socievole, ma non mi piaceva la mia identità - dice Ezekiel a Euronews -. Finché non l'ho accettata e ho detto: 'Ok, sono un ragazzo trans, devo accettarlo e comincerò con questo'. Mi sono guardato allo specchio e mi sono detto che non ce la facevo più, avevo bisogno di parlarne, di essere riconosciuto per quello che sono e che dovevo iniziare la mia transizione per sentirmi bene con me stesso".

Questo riconoscimento comporta anche un cambio di sesso all'anagrafe, una procedura che prima era autorizzata a condizione di sottoporsi prima a un trattamento ormonale di due anni e dopo avere ottenuto un parere medico. La nuova legge rende ora possibile questo cambiamento senza alcuna condizione.

La facilità della procedura è considerata troppo rischiosa da una parte dell'opinione pubblica spagnola, ma per Ezekiel è un falso problema. "Si può fare questo passo solo se si è completamente sicuri di ciò che si vuole fare - dice Ezekiel -. Cambiare nome, il proprio sesso sulla carta d'identità... Non si tratta solo della carta d'identità, che alla fine è solo una pezzo di carta. È qualcosa che va oltre, riguarda la propria cerchia sociale, la propria formazione accademica o qualsiasi altra cosa. Il lavoro, la famiglia. È un grande cambiamento. È come fare un salto nel vuoto, come dirsi: 'Mi butto e spero che ci sia acqua sotto, altrimenti quello che succederà sarà orribile'. È un processo molto difficile. Non è qualcosa che si fa con leggerezza".

Il giorno dopo il nostro incontro Ezekiel ha presentato la sua domanda per una nuova identità di genere all'anagrafe di Madrid. "Ho fatto domanda per registrare il mio cambiamento di genere sulla carta d'identità - dice Ezekiel -. Tra tre mesi tornerò per ratificare la domanda e cambiare la mia carta d'identità. Renderà molte cose più facili. Non dovrò più dare spiegazioni di ogni tipo quando faccio domanda per un lavoro, per esempio. Mi aiuterà anche nel corso di formazione per vigili del fuoco, così potrò avere un diploma coerente con il mio sesso. Sono più felice che mai".

Una legge all'avanguardia in Europa

La legge nazionale sulla "parità reale ed effettiva per le persone trans", entrata in vigore il 2 marzo 2023, ha abbattuto tutte le barriere della legislazione precedente. Seguendo l'esempio dell'Oms, depatologizza la transessualità e consente l'autodeterminazione di genere su semplice richiesta a partire dai 16 anni e con l'autorizzazione dei genitori a partire dai 12 anni. Si tratta di una novità assoluta nell'Ue e di uno dei punti più controversi della legge.

Il ministero spagnolo per l'Uguaglianza sostiene che sia la più progressista in Europa in termini di diritti LGBTIQ+. "Nel nostro Paese a partire dai 16 anni si può avere un lavoro, si possono avere rapporti sessuali - dice Ángela Rodríguez, segretaria di Stato per l'Uguaglianza -. Le donne possono abortire se lo desiderano. Sembra quindi ragionevole che i 16 anni siano anche l'età a partire da cui una persona può dichiarare la propria identità di genere. Inoltre, questa legge ha il vantaggio di separare il cambio di sesso nel registro civile dalla necessità di assumere ormoni o di sottoporsi a qualsiasi tipo di intervento chirurgico".

"In caso di cambiamento di opinione si può cancellare il cambiamento nel registro con tutte le garanzie legali necessarie per farlo - aggiunge Rodríguez -.Nel nostro Paese abbiamo assistito a molti casi di sofferenza tra i bambini trans, di recente ci sono statisuicidi di persone che non erano soddisfatte del loro genere anagrafico. Questa legge porrà fine a questo dolore e fornirà gli strumenti per far sì che gli adolescenti che vogliono fare questo passo abbiano meno ostacoli di quelli avuti finora".

I dubbi di una parte della comunità medica

Queste argomentazioni sono contestate non solo dagli ambienti conservatori del Paese, ma anche da una parte della comunità medica. Per Vicenta Esteve Biot, psicologa specialista in transessualità, l'abolizione delle diagnosi medico-psicologiche per il cambio di sesso nel registro civile rischia di portare a transizioni troppo affrettate.

"Il problema di questa legge è che non lascia il tempo di riflettere - dice Esteve Biot -. Non è la stessa cosa seguire un processo accompagnato da un professionista che possa aiutare a prendere le proprie decisioni quando è necessario farlo, non prima o in maniera frettolosa. Le persone devono prendere decisioni informate, non solo le persone trans, ma anche le famiglie. Ci sono genitori che si portano molto avanti per evitare ai figli di soffrire. Essere in anticipo rispetto ai propri figli è altrettanto grave che essere in ritardo e frenarli".

Evitare la sofferenza del proprio figlio è la priorità di Encarni Bonilla Huete, presidente di Chrysallis, un'associazione di genitori di bambini transgender. Nato femmina, suo figlio Marc, 12 anni, ha deciso di diventare maschio. Come responsabile dell'associazione, Encarni si batte per la loro accettazione da parte della società. Lei e suo marito hanno deciso di accompagnare Marc nella sua transizione da quando ha fatto coming out un anno e mezzo fa.

"All'inizio è stato uno shock - dice Encarni -. Si pensa a un diverso orientamento sessuale, ma non all'identità di genere opposta. Non ero affatto consapevole che gli stesse accadendo questo. Ma aveva una sorta di rabbia interiore che gli impediva di essere felice e non permetteva alla famiglia di vivere in pace e armonia".

Con il sostegno dei genitori, del fratello maggiore e delle famiglie dell'associazione, la vita di Marc è cambiata radicalmente. "Sapevo che c'era qualcosa che non andava, ma non sapevo come esprimerlo - dice a Euronews -. Quando ho iniziato a svilupparmi, mi sono sentito molto male. Non volevo vedere il mio corpo. Poi, quando ho capito di essere un ragazzo, mi sono sentito molto meglio. Il rapporto con i miei genitori, con i miei amici e con me stesso è migliorato. A volte penso a come sarà prendere gli ormoni, a cosa penserà la gente di me quando andrò al liceo o a come sarà lavorare come persona trans. Il mondo potrebbe essere un posto molto diverso domani. Tutto può accadere. Cerco di concentrarmi sul presente".

Un mondo di domani che Encarni e la sua associazione sperano sia più tollerante per i loro figli. "La cosa più complicata è vedere un ragazzo o una ragazza soffrire, vederli soffrire nel loro corpo, vederli soffrire durante la transizione, vederli soffrire quando vengono molestati o rifiutati - dice Encarni -. Questa è la parte peggiore. Il problema non è l'identità di genere, ma la società che non accetta la diversità, che non accetta la differenza ed è per questo che deve cambiare".