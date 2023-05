Viaggio gastronomico a Istanbul: una città sotto le stelle (Michelin)

Istanbul a tavola: alla scoperta della città attraverso i suoi sapori, i mercati e i ristoranti stellati

Istanbul, la più grande città della Turchia, è conosciuta in tutto il mondo per la sua storia e la sua cultura. Ma possiamo dire che è anche un paradiso per gli amanti della cucina.

La tradizione e il classico vanno di pari passo con l'innovazione e la creatività nella cucina turca.

Non c'è posto migliore, per iniziare un viaggio culinario, del famoso mercato di Kadıköy, situato nella parte asiatica di Istanbul. Colori e odori vi assalgono appena entrate in questo luogo, disseminato di bancarelle, negozi, bar e ristoranti.

Qui potrete fare un salto nei negozi di alimentari a conduzione familiare, nelle storiche botteghe di sottaceti, nelle bancarelle di spezie e di pesce.

Oppure potete provare i dolci famosi in tutta la città, come la baklava, il lokum e molti altri.

Il mercato di Kadıköy riflette perfettamente la direzione che Istanbul sta prendendo: diventare un paradiso per gli amanti del cibo. Con una particolarità, come ci spiega Sevtap Baş Şengil, vice responsabile della gastronomia del TÜRSAB: "Questa città è una delle più antiche del mondo. E siamo molto fortunati perché qui a Istanbul abbiamo il patrimonio bizantino e greco. E abbiamo il patrimonio anatolico e turco. Abbiamo le minoranze. Tutti questi elementi si uniscono e rendono unica la nostra cucina ottomana".

Il mercato di Kadıköy Euronews

È davvero difficile scegliere cosa assaggiare qui. Vorremmo tornare a casa con le valigie piene! Come fanno gli abitanti di Istanbul.

"La gente viene qui per comprare pesce e verdure e anche spezie", ci dice Sevtap, "le olive provengono da tutta la Turchia. È una tradizione turca mangiare le olive a colazione" ci dicono.

La colazione "rituale" turca

La colazione, o kahvaltı - che in turco significa letteralmente "prima del caffè" - è il pasto più importante per i turchi.

I sapori della colazione turca comprendono il dolce, il salato, il piccante, elaborati in piccoli piatti con prodotti e gusti diversi, distribuiti su tutto il tavolo.

Esistono diverse varianti, a seconda della regione in cui ci si trova, ma alcune cose sono d'obbligo, come olive, formaggio, verdure di stagione, uova, tè nero e dolci. E una volta finito di mangiare, si può finalmente bere il caffè turco forte, per facilitare la digestione.

Cemil Topal, proprietario del MAA Lounge, spiega che la colazione è ormai un vero e proprio rituale nel Paese: "Oggi la colazione turca non è solo una questione di cio, ma è anche molto colorata e armonizzata. Si potrebbe dire che è un rito che riunisce amici e famiglie, dura ore e si svolge in un clima cerimoniale".

Chef di talento a Istanbul

La scena culinaria di Istanbul offre un'esperienza unica ai buongustai internazionali, grazie alla sua diversità, alle sue tradizioni e all'apertura del panorama culinario locale.

Qui ci sono cinque ristoranti con almeno una stella Michelin, il prestigioso riconoscimento nel mondo culinario.

Tra questi, "Nicole" dove lo chef Serkan Aksoy rielabora le ricette tradizionali, utilizzando tecniche internazionali. La creatività è un fattore declinato nel segno del rispetto dei sapori e delle tradizioni.

"Alcuni dei prodotti, le piccole verdure e i fiori che usiamo per aggiungere il tocco finale, li prendiamo dal nostro giardino. Vado a raccogliere funghi con gli amici della mia équipe. Raccolgo le erbe per servirli. Essendo nato e cresciuto in un villaggio, conosco anche questo tipo di prodotti", racconta l'executive chef del "Nicole".

Lo chef Serkan Aksoy - ristorante Nicole Euronews

La cucina turca si è evoluta negli ultimi decenni e continua a farlo. Ma in quale direzione sta andando? "Ci sono molti giovani chef di grande talento che vogliono migliorarsi in termini di innovazione e qualità - dice Serkan Aksoy - Il numero di ristoranti stellati aumenterà sicuramente, soprattutto quando Michelin estenderà la sua guida a diverse località. E inevitabilmente la gara si intensificherà".