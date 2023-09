Di Lauren Crosby Medlicott

È stato reso noto l'elenco dei 50 migliori Hotel del mondo, che premia gli alberghi di sei continenti per le loro proprietà eccezionali, che definiscono il settore

Al termine delle vacanze estive, 50 Best ha stilato la lista dei 50 migliori hotel del mondo nel 2023.

Potrebbe essere una lista da tenere a mente quando si pianifica la prossima fuga di lusso.

Ventuno delle strutture premiate provengono dall'Europa. Il Passalacqua, una lussuosa villa del XVIII secolo affacciata sul Lago di Como in Italia, è stato nominato il miglior hotel del mondo quest'anno.

La classifica è stata stilata grazie ai voti di 580 esperti internazionali del settore alberghiero e dei viaggi, con un equilibrio di genere pari a 50/50.

Quasi la metà delle strutture premiate si trova in Europa

Londra ha consolidato la sua reputazione di polo turistico globale con quattro hotel - Claridge's (16°), The Connaught (22°), NoMad London (46°) e Savoy (47°) - che sono entrati nella lista.

Anche altri due hotel del Regno Unito sono stati premiati. Il Gleneagles, in Scozia, si è classificato al 32° posto dopo aver ottenuto anche l'Art of Hospitality Award, un riconoscimento speciale per l'eccellenza dei ristoranti e delle esperienze culinarie.

Gleneagles Hotel in Scotland came 32nd in the ranking. Gleneagles

Il Newt, nel Somerset, si è piazzato al 37° posto e ha ricevuto il premio aggiuntivo Carlo Alberto Best Boutique Hotel, un riconoscimento riservato agli hotel della lista che soddisfano tutti i criteri di una struttura boutique.

Sei degli hotel premiati si trovano in Francia, di cui quattro a Parigi: Le Bristol (29°), La Réserve (31°), Cheval Blanc (34°) e Hôtel de Crillon (50°).

Gli altri hotel europei premiati che completano la lista si trovano ad Atene, Madrid e in Italia.

L'Italia ospita il miglior hotel del mondo per il 2023

Il premio per il Miglior hotel del mondo 2023 è stato assegnato al Passalacqua sul Lago di Como, in Italia.

Le 24 camere dell'hotel sono distribuite in tre edifici su sette acri di giardini terrazzati perfettamente curati e ricchi di ulivi, mimose, rose e magnolie.

The terrace at the number 1 ranking hotel on the list. Passalacqua

All'interno della villa del XVIII secolo, già di proprietà del compositore Vincenzo Bellini, abbonda l'artigianato italiano.

Original frescoes and ceiling carvings are further embellished with gilded mirrors. Passalacqua

Affreschi originali e intarsi sul soffitto sono ulteriormente impreziositi da specchi dorati, ritratti del XIX secolo, tavoli antichi laccati e lampadari di Murano.

Il cibo è semplice e gli ospiti si ritrovano spesso a chiacchierare in cucina con lo chef, come se fosse la loro casa privata.

"Congratulazioni vivissime al Passalacqua per essere arrivato al primo posto, a soli due anni dall'apertura", ha commentato Tim Brooke-Webb, direttore generale di The World's 50 Best Hotels.

Un hotel di Hong Kong si assicura il secondo posto

L'imponente Rosewood Hong Kong, situato nel quartiere artistico e di design Victoria Dockside della città con una splendida vista sul porto, si è piazzato al secondo posto della classifica.

L'hotel di 65 piani e 413 camere comprende 11 ristoranti, una spa, una piscina e un centro fitness, ed è arredato con un'opulenza moderna e sobria.

The view from Rosewood Hong Kong, second on the top 50 list. Rosewood Hong Kong

L'Asia ospita altre 17 strutture che sono state nominate per il World's Best Hotels 2023, con Four Seasons Bangkok, The Upper House a Hong Kong e Aman Tokyo che si sono piazzati nella lista.