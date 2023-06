Di Euronews Travel with AFP & Hannah Brown

La popolarità di "Crash Landing on You" ha portato un numero enorme di turisti asiatici in questo pittoresco villaggio sul lago

Una volta che la serie sudcoreana "Crash Landing on You" ha filmato una scena iconica a Iseltwald, il piccolo villaggio elvetico era destinato ad essere preso d'assalto da migliaia di fan.

Secondo la responsabile dell'Ufficio del Turismo locale, Titia Weiland, il villaggio (di circa 400 persone) ha visto arrivare in loco centinaia di migliaia di visitatori, dallo scorso anno.

La serie, estremamente popolare, è andata in onda per la prima volta nel dicembre 2019, ma con le restrizioni dovute alla pandemia solo di recente i fan dello show stanno realizzando i loro sogni di viaggio.

"Penso che quasi tutti a Iseltwald siano felici di avere molti turisti, perché è importante, siamo tutti abituati ad avere turisti, soprattutto in estate - dice Weiland - ma è stato abbastanza travolgente averne così tanti".

Qual è il fascino romantico di Iseltwald?

Una scena in particolare ha fatto battere forte il cuore dei turisti, con un pianoforte raffigurato alla fine del molo.

C'è un'emozione speciale nel visitare lo scenario di uno dei tuoi programmi o film preferiti: Minh Ha, in visita dal Vietnam, pensa che questo sia "uno dei posti più romantici al mondo, ecco perché ci sono stata anch'io, penso che i cineasti coreani abbiano fatto un'ottima scelta nel selezionare questa location, in qualche modo ha aiutato questa cittadina a diventare più popolare nel mondo".

Iseltwald e l'overtourism

Tuttavia, il molo non è solo uno sfondo per bellissimi autoscatti: è pensato per le piccole imbarcazioni che approdano qui e per le persone che visitano il vicino ristorante.

L'afflusso di visitatori che convergevano in quel punto è stato "una cosa interessante per un piccolo villaggio come Iseltwald", conclude la direttrice dell'Ufficio turistico.

Guarda il video qui sopra per approfondire.