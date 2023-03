Servizio Sanitario britannico (NHS-National Health Service) sempre più nel caos.

Ancora una settimana di scioperi nel Regno Unito, travolto da mesi e mesi di agitazioni sindacali.

Stavolta ad incrociare le braccia sono i giovani medici: sciopero che metterà ulteriormente in crisi le strutture sanitarie dell'isola.

61.000 medici in formazione o tirocinanti hanno cominciato lo sciopero proprio questo lunedì mattina per le prossime 72 ore: vogliono un aumento di stipendio del 35%, dopo che è stato loro ridotto del 26%, portandolo ad appena 14 sterline all'ora.

Solo 14 sterline all'ora.... (Londra, 13.3.2023) Kirsty Wigglesworth/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Lo sciopero comprenderà reparti-chiave degli ospedali: pronto soccorso, terapie intensive e reparti maternità.

Oltre a lasciare sguarnite le corsie, i giovani medici hanno riempito le strade di Londra e di altre città - spesso davanti agli ospedali - per sensibilizzare l'opinione pubblica con le loro rivendicazioni e i loro cartelli, attraverso i quali chiedono un adeguamento dei loro salari.

"Sconto dottori". (Londra, 13.3.2023) Kirsty Wigglesworth/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Gli ospedali del Regno Unito sono già nel caos per aver dovuto annullare, solo la settimana scorsa, decine di migliaia di visite e operazioni già programmate.

Trattative arenate

Le trattative per il rinnovo contrattuale tra sindacati di categoria e il governo britannico del premier Rishi Sunak, con il segretario alla Salutre Steve Barclay in particolare, sono al momento in fase di stallo.

Proteste all'ombra del Big Ben. (13.3.2023) Kirsty Wigglesworth/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

La British Medical Association (BMA) e l'Hospital Consultants and Specialists Association (HCSA) stanno portando avanti la loro azione coordinata dopo che lo stesso Barclay ha chiesto loro di annullare l'accordo, ma si è rifiutato - in cambio - di impegnarsi ad avviare trattative salariali.