L'amministrazione di Parigi ha fatto appello a ditte private per ripulire l'immondizia accumulata in città, nel pieno delle proteste contro la riforma delle pensioni voluta dal presidente Emmanuel Macron. Lo sciopero dei netturbini della capitale francese sta causando disagi, con cumuli di sacchetti nelle strade e un potenziale rischio sanitario in alcune zone.

Cosa prevede la riforma per i netturbini

«Siamo stati chiamati per lavorare come rinforzi - spiega Mourad Nacer, netturbino impiegato in un'azienda privata -. Ci hanno messi in un albergo ed è tutto pagato: l'hotel e i pasti. Tutto compreso, per via dello sciopero. Ma c'è tanto lavoro da fare, è da una settimana che non viene fatta la raccolta, non è facile".

Gli scioperi in Francia continuano, ma il governo non sembra indietreggiare. La riforma portebbe l'età pensionabile da 62 a 64 anni. A causa delle loro condizioni di lavoro, i netturbini possono andare oggi in pensione a 57 anni, che diventerebbero 59. Ipotesi rifiutata dai sindacati, che sottolineano come l'aspettativa di vita di tali lavoratori sia inferiore alla media.