La resistenza agli antimicrobici sta già uccidendo milioni di persone in tutto il mondo, ma secondo un nuovo studio i decessi potrebbero aumentare del 68% tra il 2021 e il 2050

Più di 39 milioni di persone in tutto il mondo potrebbero morire per infezioni resistenti agli antibiotici nei prossimi 25 anni e altri 130 milioni potrebbero morire per cause correlate. A rivelarlo è un nuovo studio di riferimento che giunge pochi giorni prima che i leader mondiali si riuniscano a New York per firmare un impegno a combattere la crescente minaccia per la salute pubblica.

La resistenza antimicrobica (AMR) - quando i batteri o altri agenti patogeni si evolvono al punto che gli antibiotici non sono più efficaci contro di loro - avviene quando l'uomo fa un uso eccessivo di antibiotici in medicina e negli allevamenti. Secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista The Lancet questi cosiddetti superbatteri rendono le infezioni più difficili da trattare, mentre i medici si affannano a cercare alternative, e hanno ucciso direttamente circa un milione di persone all'anno dal 1990.

I rischi della resistenza antimicrobica sono in aumento. Secondo le nuove stime del Global Research on Antimicrobial Resistance (GRAM) Project entro il 2050 potrebbero esserci 1,91 milioni di decessi dovuti direttamente alla resistenza antimicrobica e 6,31 milioni di decessi dovuti a cause correlate alla resistenza antimicrobica: vale a dire che un'infezione resistente ai farmaci ha avuto un ruolo nella morte di una persona, ma la resistenza stessa può essere stata o meno un fattore.

"Questa è davvero una pandemia silenziosa e sta crescendo", ha dichiarato a Euronews Health Ahmed Ogwell, vicepresidente della strategia sanitaria globale presso la Fondazione delle Nazioni Unite ed ex direttore generale ad interim dei Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC Africa).

I decessi legati alla resistenza antimicrobica aumentano negli ultrasettantenni

Per il nuovo studio i ricercatori hanno utilizzato 520 milioni di registrazioni per stimare il numero di decessi e di anni di vita corretti per la disabilità (DALY) - una misura della qualità della vita - che possono essere direttamente attribuiti o associati alla resistenza antimicrobica per 22 patogeni, 84 combinazioni patogeno-farmaco e 11 infezioni. L'analisi ha riguardato 204 Paesi e territori.

È emerso che dal 1990 al 2021 i decessi legati alla resistenza antimicrobica sono diminuiti di circa il 60% tra i bambini di età inferiore ai 5 anni, ma sono aumentati di oltre l'80% per gli adulti di età pari o superiore ai 70 anni. Questo perché i programmi di vaccinazione e altre misure di prevenzione e controllo delle infezioni hanno protetto i bambini e perché l'invecchiamento della popolazione di molti Paesi ha reso vulnerabili gli anziani.

Secondo l'analisi, gli anziani continueranno a sopportare il peso del crescente numero di decessi nei prossimi anni. Ma non sono gli unici a essere a rischio.

"Indipendentemente dal luogo in cui vivono, le persone avranno bisogno di antibiotici se si sottopongono a procedure, chemioterapia per il cancro, se vengono ricoverate in ospedale, perché tutti sono a rischio di infezioni batteriche", ha dichiarato a Euronews Health Ramanan Laxminarayan, che dirige l'istituto di ricerca One Health Trust.

"Gli antibiotici non funzionano più in modo affidabile a causa della resistenza ai farmaci", ha aggiunto. "Vent'anni fa, la possibilità che ciò accadesse era di una probabilità su 100, forse meno. Oggi la probabilità è una su tre [o] una su quattro, e questo rende tutti gli altri aspetti della medicina moderna molto più rischiosi".

Si prevede che saranno duramente colpite anche le popolazioni dell'Asia meridionale, tra cui India, Pakistan e Bangladesh, oltre ad altre zone dell'Asia meridionale e orientale, dell'Africa sub-sahariana, dell'America Latina e dei Caraibi.

Secondo Laxminarayan, che non è stato coinvolto nel nuovo rapporto ma ha contribuito a una serie di Lancet sulla resistenza antimicrobica all'inizio di quest'anno, i Paesi a basso e medio reddito sono alle prese con una doppia sfida, dato che molti pazienti non hanno accesso agli antibiotici. Ciò significa che il semplice sviluppo di nuovi farmaci antibiotici affronta solo metà del problema. "La resistenza ai farmaci non è il problema principale nelle regioni a basso accesso: il problema principale sono le infezioni batteriche", ha detto Laxminarayan.

Nonostante le disparità, nessuna regione è immune dai rischi. Secondo lo studio, il numero annuale di decessi dovuti alla resistenza antimicrobica nei Paesi ad alto reddito è destinato a crescere da 125.000 a 192.000 tra il 2021 e il 2050. Altre centinaia di migliaia di persone moriranno per cause associate.

Misure globali per contrastare la resistenza antimicrobica

La prossima settimana l'Assemblea generale delle Nazioni Unite si riunirà per il secondo incontro di alto livello sulla resistenza antimicrobica, l'ultimo dei quali risale al 2016. Si prevede che i leader mondiali sottoscriveranno un impegno politico per ridurre le morti umane dovute alla resistenza antimicrobica. Ma la dichiarazione è stata anche annacquata durante i negoziati degli ultimi mesi, sottolineando la mancanza di consenso sugli obiettivi specifici della resistenza antimicrobica.

Ad esempio, l'obiettivo di ridurre gli antimicrobici negli allevamenti animali di almeno il 30%, incluso in una precedente bozza, è stato eliminato nell'ultima versione e sostituito con la promessa di "impegnarsi in modo significativo" per ridurne l'uso. "La dottoressa Sally Davies, inviato speciale del Regno Unito per la resistenza antimicrobica ed ex responsabile medico dell'Inghilterra, ha dichiarato a Euronews Health. "Vorremmo aumentare costantemente e migliorare la situazione... ma la governance è una cosa molto difficile e, a questo punto, non abbiamo un meccanismo di governance efficace".

Davies ha chiesto la creazione di un gruppo scientifico indipendente sulla resistenza antimicrobica, la raccolta di ulteriori dati e finanziamenti, una maggiore attenzione ai rischi per i sistemi alimentari e l'ambiente e incentivi per le aziende farmaceutiche a sviluppare nuovi antibiotici.

Alla fine, vorrebbe che la cooperazione globale sulla resistenza antimicrobica assomigliasse al trattato internazionale sul tabacco, entrato in vigore nel 2005. Secondo lo studio di Lancet, molti dei decessi previsti a causa della resistenza antimicrobica potrebbero essere ridotti con alcune misure chiave, come un migliore controllo delle infezioni, vaccinazioni diffuse, lo sviluppo di nuovi antibiotici e la riduzione al minimo del loro uso quando non è necessario in ambito medico e agricolo.

Con un migliore accesso agli antibiotici e una migliore cura delle infezioni, ad esempio, si potrebbero evitare 92 milioni di morti tra il 2025 e il 2050. Se si sviluppassero farmaci per colpire i batteri Gram-negativi, che sono tra i più resistenti agli antibiotici, si potrebbero evitare 11,1 milioni di morti. "È necessario che ogni settore faccia ciò che deve fare", ha dichiarato Davies.

Gli sforzi per ridurre la dipendenza dagli antibiotici

Alcuni Paesi e industrie hanno già preso provvedimenti per ridurre la loro dipendenza dagli antimicrobici. Gli allevamenti ittici norvegesi, ad esempio, hanno iniziato a utilizzare i vaccini alla fine degli anni '80, determinando una forte diminuzione dell'uso di antibatterici.

In tutta l'Unione europea, l'uso medio di antimicrobici per i trattamenti medici è diminuito del 2,5% tra il 2019 e il 2022, indicando che il blocco sta facendo "lenti progressi" verso l'obiettivo di ridurre l'uso del 20% entro il 2030, secondo l'agenzia per la salute pubblica dell'Ue.

Nonostante questi progressi, tuttavia, gli insegnamenti tratti da altre crisi sanitarie globali, come il Covid-19 e l'epidemia di Hiv/Aids, suggeriscono che i Paesi ad alto reddito potrebbero essere lenti a contenere un problema che ha un impatto sproporzionato sui Paesi a basso e medio reddito.

"Nella nostra risposta dobbiamo mettere in conto che la situazione non cambierà rapidamente", ha detto Ogwell, "il che significa che la pianificazione dei Paesi a basso e medio reddito deve tenerne conto e che devono mettere in atto politiche che rendano più facile la loro collaborazione".

Ha aggiunto che una migliore sorveglianza e condivisione dei dati sarà fondamentale per identificare e rispondere rapidamente alle minacce patogene emergenti. Oltre all'azione del governo o dell'industria, anche le persone possono prendere provvedimenti per proteggersi, ha detto Laxminarayan. "Non è necessario che qualcun altro vi dica di lavarvi le mani, di vaccinarvi, di assicurarvi di non fare un uso eccessivo di antibiotici, di assicurarvi che quando comprate il pollo - se lo mangiate - sia privo di antibiotici", ha detto Laxminarayan.