Un nuovo studio sui topi ha dimostrato che il digiuno intermittente può potenziare le capacità rigenerative delle cellule staminali intestinali, ma presenta anche alcuni aspetti negativi

Il digiuno intermittente è diventato uno dei regimi alimentari più popolari, con ricerche che lo collegano a diversi benefici per la salute. Tuttavia, i ricercatori stanno ancora studiando i suoi effetti sul metabolismo.

Lo studio sui topi

In uno studio sui topi, un team del Massachusetts Institute of Technology (MIT) negli Stati Uniti ha esaminato come il digiuno possa aiutare le cellule staminali intestinali a rigenerarsi.

Il team ha osservato tre gruppi di topi: il primo gruppo ha digiunato per 24 ore, il secondo gruppo per 24 ore e poi ha mangiato senza restrizioni nelle 24 ore successive, mentre il terzo gruppo di controllo ha mangiato liberamente per tutta la durata dell'esperimento.

I ricercatori hanno identificato un processo specifico, responsabile del miglioramento della rigenerazione, che si attiva quando i topi riprendono a mangiare dopo un periodo di digiuno, secondo i risultati pubblicati sulla rivista Nature.

"Pensiamo che il digiuno e la rialimentazione rappresentino due stati distinti", ha dichiarato in un comunicato Shinya Imada, ricercatore post-dottorato presso il MIT e uno degli autori principali dello studio.

"Nello stato di digiuno, la capacità delle cellule di utilizzare i lipidi e gli acidi grassi come fonte di energia consente loro di sopravvivere quando le sostanze nutritive sono scarse. È poi lo stato di rialimentazione post-digiuno a guidare la rigenerazione. Quando i nutrienti diventano disponibili, queste cellule staminali e progenitrici attivano programmi che permettono loro di costruire massa cellulare e ripopolare il rivestimento intestinale", ha aggiunto.

Rischio di cancro

Tuttavia, un avvertimento: se durante la fase rigenerativa si verificano mutazioni cancerose, i topi corrono un rischio maggiore di sviluppare tumori intestinali in fase iniziale.

"Una maggiore attività delle cellule staminali è positiva per la rigenerazione, ma anche una cosa buona in quantità eccessiva può avere conseguenze meno favorevoli", ha dichiarato Omer Yilmaz, professore associato di biologia al MIT e autore senior del nuovo studio.

Le cellule staminali intestinali contribuiscono a rinnovare il rivestimento dell'intestino, che viene sostituito interamente ogni cinque-dieci giorni.

Questa rapida divisione le rende più inclini a sviluppare cambiamenti precancerosi rispetto ad altri tipi di cellule dell'intestino.

I ricercatori hanno anche scoperto che le mutazioni che si sviluppavano durante la fase di rialimentazione avevano maggiori probabilità di portare alla formazione di polipi rispetto a quelle che si verificavano nei topi che non digiunavano.

I ricercatori hanno sottolineato che lo studio è stato condotto su topi con specifiche mutazioni tumorali e che il contesto umano più complesso potrebbe dare risultati diversi.