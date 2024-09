Secondo gli autori dello studio gli sforzi per la prevenzione dell'ictus dovrebbero concentrarsi sull'ipertensione, sullo stile di vita e sui fattori ambientali che possono aumentare il rischio

Secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Lancet Neurology il numero di ictus in tutto il mondo è aumentato dal 1990, ma l'Europa è in controtendenza. Nel 2021 l'ictus è stato la terza causa di morte, dopo le malattie cardiache e il Covid: le morti sono state 7,3 milioni a livello globale e 967.000 in Europa. In totale, secondo le stime, 11,9 milioni di persone hanno avuto un ictus nel 2021.

Sebbene il peso dell'ictus a livello globale sia aumentato negli ultimi tre decenni, la situazione varia a seconda delle regioni. Secondo lo studio l'incidenza e i decessi sono più alti nei Paesi a basso reddito e più bassi in quelli ad alto reddito, e anche i fattori di rischio principali differiscono .

Fattori di rischio metabolici e ambientali

"La crescita globale del numero di persone che sviluppano un ictus e che muoiono o rimangono invalide a causa dell'ictus è in rapido aumento, il che suggerisce che le strategie di prevenzione attualmente utilizzate non sono efficaci", ha dichiarato il dottor Valery Feigin, direttore dell'Istituto Nazionale per l'Ictus e le Neuroscienze Applicate (NISAN) della Auckland University of Technology e autore principale dello studio.

Il team di Feigin ha descritto il modo in cui fattori di rischio quali l'inquinamento atmosferico, il fumo, il comportamento, la dieta, i fattori ambientali e i problemi metabolici influenzino il carico globale di tre tipi di ictus: ictus ischemico, emorragia intracerebrale ed emorragia subaracnoidea.

I rischi metabolici hanno contribuito al 68,8% di tutti gli ictus, mentre i rischi ambientali hanno rappresentato il 36,7% e i rischi comportamentali il 35,2%. Tra il 1990 e il 2021 alcuni fattori di rischio sono diventati fattori più importanti di cattiva salute dopo l'ictus, tra cui l'elevato indice di massa corporea (BMI) e la pressione sanguigna, i bassi livelli di attività fisica e le diete ad alto contenuto di zuccheri e di acidi grassi omega-6.

Anche il clima più caldo contribuisce sempre più ai casi di ictus. Il caldo elevato e la disidratazione possono addensare il sangue, aumentando il rischio di coaguli che causano l'ictus, e possono esacerbare problemi come la pressione alta.

I rischi variano a seconda della regione. Secondo lo studio l'aumento dei livelli di obesità, del diabete di tipo 2 e dell'ipertensione arteriosa tra i giovani adulti sta determinando l'incremento delle cattive condizioni di salute legate all'ictus nelle zone a basso reddito dell'Asia e dell'Africa subsahariana.

In Europa i casi di ictus sono in calo

Il numero di di ictus in Europa è diminuito negli ultimi tre decenni. I tassi di mortalità sono diminuiti del 68,3% in Europa occidentale, del 55,3% in Europa centrale e del 43,3% in Europa orientale. A livello nazionale, il calo dei tassi di mortalità per ictus varia dall'1,8% della Macedonia del Nord all'80,4% del Portogallo, come mostra l'analisi.

È probabile che questa tendenza continui. Utilizzando lo stesso database nel 2020, i ricercatori del King's College di Londra hanno previsto che i decessi per ictus nell'Unione Europea diminuiranno del 17% entro il 2047, anche se alcuni Paesi dell'Europa orientale potrebbero registrare piccoli aumenti.

Tuttavia, prevedono anche che la prevalenza degli ictus aumenterà del 27% nell'UE, soprattutto a causa dell'invecchiamento della popolazione e del miglioramento dei tassi di sopravvivenza.

Ciò significa che un numero maggiore di europei conviverà con le conseguenze per la salute di un ictus, che possono includere affaticamento, difficoltà di equilibrio, debolezza o paralisi di un lato del corpo.

In Europa, i principali fattori di rischio per l'ictus sono l'ipertensione e il colesterolo alto, secondo l'analisi, ma anche l'inquinamento atmosferico è uno dei primi 10 fattori di rischio, in particolare nell'Europa centrale.

"Dato che l'inquinamento atmosferico è reciprocamente legato alla temperatura ambiente e ai cambiamenti climatici, non si può sopravvalutare l'importanza di azioni urgenti per il clima e di misure per ridurre l'inquinamento atmosferico", ha dichiarato in un comunicato la dott.ssa Catherine O. Johnson, coautrice dello studio e ricercatrice capo presso l'Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) con sede negli Stati Uniti.

L'anno scorso, l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) ha dichiarato che è necessaria un'azione governativa per ridurre i rischi ambientali legati all'ictus e ad altri problemi cardiovascolari.

"Non è necessario comprendere appieno ogni fase del percorso causale che va dall'esposizione ambientale ai casi di malattie cardiovascolari per intraprendere un'azione decisiva per ridurre l'inquinamento", afferma l'agenzia.

Nel frattempo, secondo Feigin, i medici possono trasferire parte del lavoro di prevenzione dell'ictus a infermieri e volontari sanitari e utilizzare piattaforme di teleassistenza per raggiungere i pazienti in modo più ampio. Per "colmare le lacune critiche nella fornitura di servizi per l'ictus, è urgente implementare la capacità della forza lavoro e i sistemi di sorveglianza epidemiologica in tutti i Paesi".