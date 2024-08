Polonia: nuove linee guida del governo per l'accesso all'aborto

Di Euronews

Il governo di Donald Tusk ha diffuso nuove linee guida per garantire l'accesso all'aborto. Nel Paese, dopo le leggi del precedente governo, l'interruzione di gravidanza è praticata con grandi difficoltà

Il governo polacco ha annunciato nuove linee guida volte a facilitare l'accesso sicuro all'aborto, riaffermando la legalità di questa procedura altamente divisiva.

Secondo la legge attuale, l'aborto per motivi di salute è consentito, ma il precedente governo conservatore ha limitato alcune altre circostanze qualificanti. Ciò ha portato a proteste di massa nelle strade ad aprile e ha aumentato la riluttanza dei medici a esporsi a possibili azioni penali.

L'attuale governo del primo ministro Donald Tusk ha promesso di consentire per legge l'aborto fino alla dodicesima settimana di gravidanza, ma la proposta non ha raccolto il sostegno necessario in Parlamento.

"Stiamo cercando modi di agire, in conformità con la legge, che consentano l'accesso all'aborto legale alle donne che, per varie ragioni, dovrebbero avere il diritto di abortire", ha dichiarato Tusk.

Cosa prevedono le linee guida del governo Tusk sull'aborto

Le linee guida pubblicate venerdì dal ministero della Salute affermano che la raccomandazione di un medico specialista, tra cui un cardiologo, un endocrinologo o uno psichiatra, è una base sufficiente per consentire a una donna di ottenere un aborto legale in ospedale, e il medico che esegue la procedura non dovrebbe essere perseguibile.

In precedenza, l'aborto era possibile solo nel caso di una gravidanza frutto di abusi sessuali o in una situazione di estremo pericolo per la salute della donna incinta.

Queste rigide norme hanno portato a un certo numero di morti in tutto il Paese, dopo che i medici si sono rifiutati di praticare un aborto per paura di essere puniti con la reclusione. I medici o le persone che aiutano a procurare un aborto possono rischiare fino a tre anni di carcere. La donna non sarà perseguita.

Proteste contro l'aborto in Polonia Czarek Sokolowski/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Molti obiettori di coscienza in Polonia

Il ministro della Salute Izabela Leszczyna ha dichiarato che attualmente la maggior parte dei medici e degli ospedali non rispetta le norme che consentono l'aborto precoce sulla base del parere di un medico e spesso cerca altri pareri mentre il tempo stringe.

"Una donna incinta che si rivolge a un ente medico che ha un contratto con il Fondo Sanitario Nazionale con un referto medico che attesta che la gravidanza è una minaccia per la sua salute, deve ricevere il servizio medico di aborto in questo ente", ha detto.

Gli ospedali che si rifiutano di praticare un aborto su una donna con un referto medico potrebbero essere multati fino a 500mila zloty (circa 115mila euro) o perdere il contratto con il Fondo Sanitario Nazionale.

Nel 2020, un tribunale controllato dal precedente governo di destra ha abolito una disposizione che consentiva l'interruzione della gravidanza a causa di difetti gravi e irreparabili del feto. La decisione ha suscitato proteste a livello nazionale.