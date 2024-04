I pro vita si sono messi in marcia a Varsavia per protestare contro la proposta del governo di estendere l'accesso all'interruzione di gravidanza. Il Parlamento ha approvato quattro proposte di legge per consentire l'aborto fino alla dodicesima settimana di gestazione e in caso di malformazione

PUBBLICITÀ

Migliaia di polacchi contrari all'aborto hanno sfilato domenica per le strade di Varsavia. La protesta è arrivata in risposta all'approvazione da parte del governo, guidato da Donald Tusk, di quattro proposte di legge per introdurre regole sull'interruzione di gravidanza in linea con la maggioranza dei Paesi europei e consentire alla donna di abortire fino alla dodicesima settimana.

La Chiesa cattolica polacca aveva chiesto che domenica fosse una giornata di preghiera "in difesa della vita concepita" e ha sostenuto la marcia, organizzata da un movimento pro vita

La Coalizione civica vuole garantire un maggiore accesso all'aborto

Dal 2020 in Polonia vige un divieto di aborto quasi totale introdotto dal precedente governo conservatore del partito Diritto e Giustizia (Pis).

Nonostante la scorsa settimana il parlamento polacco, guidato dalla Coalizione civica, abbia votato a favore di quattro proposte di legge per estendere l'accesso all'interruzione di gravidanza è probabile che la procedura venga bloccata dal presidente Andrzej Duda, esponente del Pis, in carica ancora per un anno.

Il mese scorso Duda ha posto il veto a un progetto di legge che avrebbe reso disponibile la pillola del giorno dopo a partire dai 15 anni.

Per ora aborto solo nei casi limite, migliaia in segreto ogni anno

Con circa 38 milioni di abitanti, la Polonia sta cercando di aumentare il tasso di natalità, che attualmente è di circa 1,2 figli per donna, uno dei più bassi dell'Unione Europea. Il precedente governo di destra ha usato l'invecchiamento della società polacca tra gli argomenti per inasprire la legge sull'aborto.

Attualmente, l'aborto è consentito solo in caso di stupro o incesto o se la vita o la salute della donna sono a rischio. Secondo il ministero della Salute nel 2022 sono stati eseguiti 161 aborti negli ospedali polacchi. Tuttavia, i sostenitori dell diritto all'interruzione di gravidanza stima che circa 120mila donne in Polonia abortiscano ogni anno, per lo più procurandosi in segreto pillole dall'estero.

Le donne che tentano di abortire da sole non sono penalizzate, ma chiunque le assista può rischiare fino a tre anni di carcere e il risultato è che i medici a volte non assistono le donne anche nei casi consentiti, per paura di conseguenze legali.

Una delle quattro proposte in fase di elaborazione in parlamento depenalizzerebbe l'assistenza alla donna per abortire. Un'altra, presentata da un partito i cui leader sono apertamente cattolici, manterrebbe il divieto nella maggior parte dei casi, ma consentirebbe l'aborto in caso di difetti fetali, un diritto che è stato eliminato da una sentenza del tribunale del 2020. Le altre due proposte mirano a consentire l'interruzione di gravidanza fino alla dodicesima settimana.