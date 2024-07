Diritti d'autore Czarek Sokolowski/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Di Euronews

In Polonia, uno dei Paesi europei con le leggi più restrittive sul diritto all'interruzione di gravidanza, centinaia di manifestanti sono scesi in piazza a Varsavia per chiedere una migliore legislazione a tutela dell'aborto