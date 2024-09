La crisi sanitaria ha colpito l'Europa: la cronica carenza di personale e i bassi salari hanno provocato scioperi in Germania, Slovenia e Svezia. In Francia, invece, una controversa riforma dell'istruzione medica ha messo in allarme studenti e medici

Gli ospedali di tutta Europa sono sotto pressione. Che si tratti di Francia, Slovenia o Svezia, gli ospedali si trovano ad affrontare carenze di personale, salari più bassi e livelli crescenti di straordinari, provocando azioni sindacali in tutto il settore sanitario che hanno inevitabilmente un impatto sull'assistenza ai pazienti.

In Svezia, gli operatori sanitari hanno scioperato per la prima volta in 16 anni per protestare contro gli orari di lavoro e le basse retribuzioni per 78 giorni consecutivi nel 2024.

Nei Paesi nordici è meno frequente assistere a scioperi rispetto ad altre parti d'Europa, ma dopo quattro mesi di trattative collettive, l'Associazione svedese dei professionisti della sanità è stata costretta a scioperare dall'11 aprile al 28 giugno.

"Abbiamo incontrato un vicolo cieco nelle trattative", ha dichiarato Sineva Ribeiro, presidente dell'Associazione svedese dei professionisti della salute, un sindacato con 114mila iscritti che rappresenta infermieri, ostetriche, scienziati biomedici e radiografi. "Abbiamo dovuto scioperare. Dovevamo avere un conflitto".

Il sindacato ha anche emanato un divieto di lavoro straordinario. "Nel 2023, loro [i membri dell'associazione] hanno fatto tre milioni di ore di straordinario", ha detto Ribeiro. "Quindi sapevamo che c'era una mancanza di infermieri, ostetriche, infermieri di radiografie e raggi X".

Alla fine, l'Associazione svedese dei professionisti della salute è riuscita a ottenere una riduzione dell'orario di lavoro per il 10 per cento dei suoi membri - quelli che fanno i turni di notte - un aumento salariale del 3,05 per cento e un accordo che prevede che i datori di lavoro paghino per le specializzazioni degli infermieri.

D'altro canto, hanno accettato di abbandonare le richieste di ridurre l'orario di lavoro settimanale del personale medico da 40 a 37 ore. Più in generale, il deterioramento delle condizioni di lavoro sarebbe uno dei principali fattori che spingono gli operatori sanitari a lasciare la Svezia per trasferirsi nei Paesi vicini.

"Abbiamo circa 20mila infermieri che lavorano in Norvegia perché pagano di più e hanno meno ore settimanali", ha detto Ribeiro. Inoltre, 13mila infermieri qualificati hanno lasciato la professione, lasciando un buco nero finanziato dai contribuenti di oltre 60 milioni di euro, secondo un rapporto del Consiglio nazionale svedese per la competenza sanitaria pubblicato a giugno.

Mai così tanti medici e infermieri ma non bastano per affrontare l'aumento della domanda

Ma la realtà è che c'è un problema simile in tutta l'Ue. Gli ospedali pubblici dei Paesi del blocco devono affrontare sfide parallele, tra cui l'invecchiamento della popolazione che avrà bisogno di più assistenza sanitaria e la difficoltà di sostituire gli operatori sanitari che vanno in pensione perché la professione non è più attraente come un tempo.

"L'aumento della domanda è dovuto essenzialmente a quattro fattori principali: l'invecchiamento della popolazione, l'aumento della multimorbilità e delle condizioni croniche, gli arretrati accumulati durante la pandemia Covid-19 in termini di liste d'attesa e le maggiori aspettative dei pazienti", ha spiegato Tomas Zapata, consulente regionale per il personale sanitario e la fornitura di servizi presso l'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) in Europa.

Ha dichiarato a Euronews che i settori sanitari dei Paesi europei stanno affrontando una "crisi della forza lavoro", evidenziata dagli scioperi di diversi tipi di operatori sanitari.

Laureati in odontoiatria per 100.000 abitanti nei paesi europei nel 2022 (Eurostat) Eurostat

"Abbiamo più medici e infermieri che mai. Negli ultimi dieci anni c'è stato un aumento del venti per cento dei medici in tutta la regione e del dieci per cento del numero di infermieri. Tuttavia, la domanda sta crescendo a un ritmo più veloce. Ciò significa che c'è questa carenza, questo divario tra la domanda e la disponibilità di operatori sanitari", ha affermato.

Un rapporto regionale pubblicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) Europa nel settembre 2022 ha messo in guardia da una "bomba a orologeria" che minaccia i sistemi sanitari in Europa e Asia Centrale. Secondo il rapporto, una delle sfide principali è l'invecchiamento della forza lavoro nel settore sanitario e dell'assistenza, con il 40 per cento dei medici in 13 dei 44 Paesi presi in esame che hanno già 55 anni o più.

Il rapporto evidenzia anche la scarsa salute mentale di chi esercita la professione medica, che risente di lunghi orari di lavoro, di un supporto professionale inadeguato e di gravi carenze del personale.

In alcuni Paesi, oltre l'80 per cento degli infermieri ha riferito di una forma di disagio psicologico causato dalla pandemia Covid-19. Secondo il rapporto, addirittura nove infermieri su dieci stavano pensando di lasciare il lavoro.

La Germania chiede un'assistenza di alto livello

A gennaio, migliaia di medici degli ospedali universitari statali in Germania hanno scioperato dopo il fallimento delle trattative collettive con i dirigenti degli ospedali.

Circa cinquemila medici hanno aderito a uno "sciopero di avvertimento", organizzato dal Marburger Bund nella città settentrionale di Hannover, ha dichiarato il sindacato.

Il sindacato ha chiesto un aumento di stipendio del 12,5 per cento e premi più alti per il lavoro notturno, nei fine settimana e nei giorni festivi per 20mila medici degli ospedali universitari.

I medici sono scesi nuovamente in piazza a marzo, dopo che il quarto round di negoziati con i 16 Stati federali (Länder) che gestiscono gli ospedali pubblici si è concluso con un fallimento. Secondo il Marburger Bund, questa volta circa settemila medici di 23 istituzioni in tutta la Germania hanno partecipato a diverse manifestazioni.

"Non possiamo accettare che la medicina universitaria rimanga l'ultima ruota del carro in termini di stipendi dei medici", ha dichiarato Andreas Botzlar, secondo presidente del Marburger Bund, in un comunicato.

In Slovenia lo sciopero dei medici più lungo di sempre

I medici e i dentisti che lavorano nel servizio sanitario pubblico sloveno hanno scioperato a gennaio, in quello che è diventato il più lungo sciopero dei medici del Paese.

Hanno ritirato il loro consenso al lavoro straordinario nel tentativo di fare pressione sul governo affinché rispetti gli impegni assunti in merito a una riforma sanitaria precedentemente presentata e la riporti al tavolo delle trattative.

Nel 2023, la Fides, il sindacato dei medici e dei dentisti, ha firmato un accordo con il governo per creare un pilastro retributivo separato nella tabella degli stipendi del settore pubblico per i professionisti della sanità, ma questo non si è mai concretizzato.

Medici protestano durante uno sciopero nazionale davanti al Pantheon di Parigi, giovedì 5 gennaio 2023 Francois Mori/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

"I dipendenti stanno abbandonando le istituzioni pubbliche e i bravi pediatri vengono penalizzati per la loro volontà di aiutare il settore pubblico", ha dichiarato Damjan Polh, presidente di Fides, in un comunicato. "Le promesse di riforma restano disattese e le leggi in materia di sanità sono scritte da chi non ne capisce nulla".

Il governo ha adottato una proposta di modifica della legge sui servizi medici, che stabilirebbe un orario minimo di lavoro durante uno sciopero "per garantire il funzionamento stabile del sistema sanitario".

La Fides si è rivolta alla Corte Costituzionale slovena per mettere in discussione la costituzionalità e la legalità di tale misura. Secondo il sindacato, questa misura "limiterebbe ulteriormente il diritto di sciopero dei medici". Recentemente, il sindacato ha informato il governo sloveno in agosto di ulteriori richieste di sciopero per proteggere la professione medica.

Una riforma controversa per i medici in Francia

In Francia, una misura di tipo diverso ha scatenato l'indignazione degli studenti di medicina: in autunno ci saranno 1.510 posti in meno per i medici in formazione. Secondo i dati ufficiali del governo di luglio, quest'anno saranno aperte solo 7.974 posizioni, rispetto alle 9.484 del 2023.

In Francia, i medici in formazione, o "internes en médecine", sono studenti di medicina che hanno completato il sesto anno di studi su dodici. Lavorano a tempo pieno in un ospedale o in una clinica, seguiti da un supervisore, mentre continuano gli studi.

Secondo il governo, il numero di posti di lavoro è stato ridotto perché è diminuito anche il numero di candidati che hanno partecipato agli esami di ammissione ai concorsi per ottenere i posti. Le cifre, tuttavia, hanno suscitato l'attenzione dei sindacati.

"Ogni anno c'è un adattamento delle posizioni aperte a seconda del numero di medici in formazione che si candidano", ha dichiarato la dottoressa Agnès Ricard Hibon, portavoce del sindacato Samu Urgences de France. "Solo che in questo caso ci sono state molte più persone che hanno rifatto l'anno".

Le specializzazioni mediche soffriranno in misura diversa: i posti in medicina generale e in oftalmologia diminuiranno del 18 per cento, mentre ci sarà il 15 per cento in meno di posti in medicina d'urgenza. "Ci sono alcune discipline, come la chirurgia plastica, che sono più colpite. Altre sono preservate, come la pediatria o la chirurgia pediatrica, perché c'è un enorme bisogno", ha detto Hibon.

Tuttavia, alcuni studenti sostengono che molti dei loro compagni di classe hanno scelto di ripetere l'anno e di non superare gli esami di proposito, in quanto sono stati la prima coorte a sostenere gli esami di ammissione, introdotti da una contestata riforma degli studi medici nel 2020. Hanno dichiarato di non voler essere una coorte di "crash test".

Hibon ha affermato che la diminuzione del numero di medici in formazione non dovrebbe avere un grande impatto sugli ospedali: "Sono sistematicamente supervisionati da medici senior. Non sono loro a gestire i servizi", ha detto. D'altra parte, alcuni studenti hanno lanciato una petizione online per chiedere la riapertura dei posti di medico junior, che a settembre ha ricevuto più di 57mila firme.

Laureati in medicina per 100mila abitanti nel 2022 nei Paesi europei Eurostat

La petizione afferma che le molteplici riforme accademiche e i cambiamenti nel modo in cui vengono valutati e classificati hanno influito negativamente sui loro risultati e sulla loro salute mentale.

Di conseguenza, circa mille studenti hanno scelto di ripetere il quarto e il quinto anno e altri 400 non hanno superato l'esame di concorso, sostiene la petizione, aggiungendo che anche alcune posizioni sono diventate più competitive. "Uno studente che voglia svolgere un tirocinio in Chirurgia digestiva a Parigi deve classificarsi tra i primi 23 per cento della sua classe, rispetto al 35 per cento dell'anno scorso", si legge nella petizione.

Aggiunge che, di conseguenza, molti studenti saranno costretti a scegliere una disciplina in cui è più facile entrare.

Per compensare, la Francia potrebbe dover importare medici stranieri nella direzione opposta. Tuttavia, gli studenti francesi di medicina vedono questa soluzione come ingiusta, sia per loro che per i medici stranieri che potrebbero arrivare e potrebbero venire pagati di meno.

Più in generale, il dibattito si svolge in un momento in cui l'intero settore medico in Francia soffre di un deterioramento della salute mentale e delle condizioni di lavoro - esaurimento, straordinari, mancanza di supervisione, concorrenza, responsabilità importanti e salari bassi - aggravato dalla pandemia Covid-19.

Tutte queste sfide sono in corso da anni in Europa, ma all'orizzonte potrebbe esserci una speranza per gli ospedali del continente grazie alla Dichiarazione di Bucarest sul personale sanitario e di assistenza, adottata dai rappresentanti dell'Oms in Europa nel 2023.

La dichiarazione invita ad agire politicamente per migliorare il reclutamento e il mantenimento del personale sanitario e assistenziale, migliorare i meccanismi di approvvigionamento del personale sanitario, ottimizzare le prestazioni del personale e aumentare gli investimenti pubblici nella formazione del personale.

Resta da vedere come i Paesi attueranno la dichiarazione nella pratica e, comunque, la posta in gioco è alta: un medico alle prese con il deterioramento delle condizioni di lavoro avrà sicuramente un impatto negativo sulla qualità delle cure.