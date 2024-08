Secondo gli esperti, l'epidemia di vaiolo è molto diversa dalla pandemia da Covid-19. Ma non bisogna abbassare la guardia

Sebbene l'epidemia di vaiolo delle scimmie in diversi Paesi africani sia preoccupante, la situazione è diversa da quella che il mondo ha vissuto solo quattro anni fa con il Covid-19.

Tuttavia, è urgente rispondere alla monkey pox, perché i casi di una nuova variante probabilmente più trasmissibile continuano a diffondersi, soprattutto nella Repubblica Democratica del Congo, ed è probabile che vengano importati in altri Paesi.

Un caso di questa nuova variante, il clade 1b, è stato confermato in Svezia, e un altro caso è stato confermato in Thailandia questa settimana, entrambi in individui che avevano viaggiato in Paesi alle prese con focolai.

Nel frattempo, la settimana scorsa le autorità sanitarie europee hanno innalzato il livello di rischio per la regione, pochi giorni dopo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito il vaiolo delle scimmie un'emergenza sanitaria globale.

Euronews Health ha chiesto agli esperti se gli europei debbano essere preoccupati e alcuni dei loro messaggi chiave sulla possibilità di eliminare il virus.

Il vaiolo delle scimmie non è come il Covid-19

La monkey pox è una malattia infettiva causata dal virus del vaiolo delle scimmie che, nella maggior parte dei casi, provoca un'eruzione cutanea o lesioni tra gli altri sintomi, come febbre o dolori muscolari.

Il virus è stato precedentemente dichiarato un'emergenza sanitaria globale nel 2022, ma gli esperti affermano che è molto diverso dall'ultima crisi sanitaria mondiale: il Covid-19.

"In Europa non ci si deve allarmare se una situazione simile al Covid-19 si ripete improvvisamente a causa del vaiolo delle scimmie", ha dichiarato a Euronews Health il dottor Marc-Alain Widdowson, responsabile dell'Oms Europa per gli agenti patogeni ad alto rischio.

Il Covid-19 è un virus respiratorio, mentre quello del vaiolo delle scimmie è "piuttosto difficile da prendere", ha aggiunto.

"È necessario un certo grado di contatto prolungato per poterlo contrarre o un contatto intenso, come il sesso, che è stato la modalità di trasmissione predominante in Europa", ha detto.

Quali sono le varianti del virus del vaiolo delle scimmie

Una variante meno grave del virus dell'monkey pox, nota come clade II, continua a diffondersi nei Paesi europei e l'Oms Europa stima che ci siano circa 100 nuovi casi al mese nella regione.

Una preoccupazione, tuttavia, è che il virus del vaiolo delle scimmie si sia evoluto con il clade 1b - il nuovo ceppo del virus storicamente più grave del clade 1 - diffondendosi in diversi Paesi africani che in precedenza non avevano registrato casi.

Gli esperti hanno detto che è probabilmente più trasmissibile, ma che sono necessarie ulteriori informazioni al riguardo.

"Non abbiamo ancora eliminato la clade II in Europa, l'ultima cosa che vogliamo è l'introduzione del clade I", ha detto Widdowson.

"La preoccupazione è che il clade 1b, la nuova variante, mostri una maggiore trasmissione da uomo a uomo", ha dichiarato a Euronews Health il dottor Shema Tariq, ricercatore presso l'University College di Londra.

Ma mentre il Covid-19 si diffondeva più facilmente nella popolazione come patogeno aereo, il vaiolo delle scimmie richiede "un contatto da uomo a uomo, quindi è più difficile da trasmettere", ha detto Tariq.

Widdowson ha aggiunto che si tratta di un virus con cui i Paesi europei hanno avuto a che fare negli ultimi due anni, quindi sanno come contenerlo. "Ma detto questo, non possiamo essere compiacenti e dobbiamo assicurarci di indagare e bloccare qualsiasi importazione nella regione", ha detto.

È possibile eliminare il vaiolo in Europa?

Gli esperti sostengono che in Europa, durante l'ultima emergenza sanitaria, si è persa un'occasione per non eliminare completamente il vaiolo, ma che la nuova attenzione globale su questo virus potrebbe contribuire a rinvigorire gli sforzi.

"Penso che ora abbiamo l'opportunità di esaminare con attenzione la nostra risposta, di pensare a vaccinare le persone che sono a maggior rischio di infettarsi con il clade II, di stare davvero attenti ai casi, di fare test e di assicurarci di avere una diagnostica adeguata per sapere se abbiamo a che fare con un virus del clade II o del clade I", ha detto Tariq a Euronews Health.

Widdowson, nel frattempo, raccomanda ai governi europei di ampliare la sorveglianza e di riferire i dati "in modo rapido e trasparente".

Questo include l'isolamento dei pazienti, il rintracciamento dei loro contatti e la ricerca di ciò che il virus sta facendo.

In Europa, il clade II si diffondeva più spesso tra gli uomini che hanno rapporti sessuali con altri uomini, ma il nuovo clade potrebbe colpire diversi gruppi demografici.

L'Oms non raccomanda tuttavia la chiusura delle frontiere o le restrizioni ai viaggiatori, che secondo Widdowson possono contribuire allo stigma.

Le infezioni non hanno confini

Per Tariq, le epidemie in corso forniscono "lezioni molto importanti" sull'equità globale dei vaccini.

I Paesi sviluppati sono stati criticati per non aver condiviso in modo equo i vaccini, soprattutto durante la pandemia da Covid-19.

La condivisione di informazioni sugli agenti patogeni in cambio dell'accesso ai vaccini e alle terapie nei Paesi in via di sviluppo è una delle questioni chiave che ha bloccato i negoziati per un trattato globale sulle pandemie.

Per quanto riguarda il vaiolo delle scimmie, la Commissione europea ha annunciato l'intenzione di fornire, in collaborazione con l'azienda farmaceutica Bavarian Nordic, più di 215mila dosi di vaccino MVA-BN ai Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie.

Il primo ministro francese Gabriel Attal ha dichiarato che 232 siti di vaccinazione sono stati aperti nel Paese e che il governo avrebbe anche donato 100mila dosi di vaccino attraverso l'Unione europea ai Paesi più colpiti. Secondo Widdowson, però, dovrebbe esserci un meccanismo automatico per la fornitura dei vaccini.

"Non possiamo sperare di eliminare la minaccia in Europa se ci sono continui focolai e numeri elevati nella Repubblica Democratica del Congo", ha detto. L'emergenza evidenzia anche che "le infezioni non hanno confini", secondo Tariq dell'UCL.

"Viviamo in un mondo interconnesso. Non possiamo essere compiacenti e contenere le infezioni dove hanno origine", ha detto. "Dobbiamo aiutare i colleghi delle regioni più colpite a gestire questa epidemia, non solo per le loro popolazioni, ma anche per le nostre", ha aggiunto.