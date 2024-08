L'Mpox, precedentemente noto come vaiolo delle scimmie, è endemico nell'Africa centrale e occidentale ed era già stato dichiarato un'emergenza sanitaria globale nel 2022

Il vaiolo delle scimmie è stato dichiarato per la seconda volta un'emergenza sanitaria globale a causa della diffusione di un'epidemia nella Repubblica Democratica del Congo (RDC) e nei Paesi africani limitrofi.

Secondo gli esperti, che hanno messo in guardia sull'importanza di un intervento tempestivo, la decisione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) porterà a una maggiore conoscenza dell'Mpox e aumenterà le misure di risposta.

Ecco cosa c'è da sapere sul vaiolo delle scimmie e sulla recente crisi sanitaria.

Cos'è l'Mpox?

Il vaiolo delle scimmie è causato dall'omonimo virus ed è stato scoperto per la prima volta nelle scimmie utilizzate per la ricerca nel 1958, secondo l'OMS.

Il primo caso umano è stato segnalato nel 1970 in quella che oggi è la RDC. Il virus è ora endemico nei Paesi dell'Africa centrale e occidentale, ma nel 2022 ha causato un'epidemia globale in Paesi che non avevano segnalato casi in precedenza, come l'Europa.

Esistono due sottotipi del virus, noti come cladi. Si ritiene che il clade I, endemico in Africa centrale, causi malattie più gravi. L'epidemia del 2022 è stata causata dal clade II, endemico in Africa occidentale.

Nella RDC orientale e in alcuni Paesi africani c'è anche un nuovo ceppo legato al clade I, chiamato clade Ib, che desta preoccupazione. Secondo l'OMS, questo nuovo ceppo "sembra diffondersi principalmente attraverso reti sessuali".

Quanti casi ci sono?

I Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie (Africa CDC), che questa settimana hanno dichiarato l'Mpox come un'emergenza sanitaria, hanno dichiarato che il numero di casi sospetti di vaiolo in tutto il Continente ha superato i 17.000 quest'anno.

La maggior parte si registra nella Repubblica Democratica del Congo, ma i test nelle aree rurali sono limitati: solo il 24% dei casi sospetti nel Paese è stato sottoposto a esami quest'anno, il che significa che il numero potrebbe essere superiore a quello riportato nei rapporti ufficiali.

Confermati più di 500 decessi, soprattutto nella RDC.

Sono almeno 13 i Paesi africani colpiti, compresi quelli che fino a poco tempo fa non avevano segnalato casi di vaiolo, come Burundi, Kenya, Ruanda e Uganda.

Giovedì l'agenzia svedese per la salute pubblica ha dichiarato di aver rilevato il primo caso di clade I al di fuori della regione africana. La persona aveva recentemente viaggiato in un'area africana in cui si era verificato un focolaio.

Questa immagine mostra una micrografia a elettroni di trasmissione colorata delle particelle mpox (rosso) trovate all'interno di una cellula infetta (blu) US National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) via AP Photo, File

Quali sono i sintomi dell'Mpox?

Secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, "le persone affette da vaiolo si presentano spesso con un'eruzione cutanea che può essere localizzata su mani, piedi, petto, viso, bocca o vicino ai genitali".

L'eruzione cutanea può attraversare diversi stadi e può avere l'aspetto di brufoli o vesciche.

Altri sintomi possono includere febbre, mal di testa, brividi, debolezza fisica, gonfiore dei linfonodi, dolori muscolari o alla schiena e/o sintomi respiratori, secondo le autorità sanitarie europee e statunitensi.

Secondo un rapporto dell'OMS dell'inizio di questa settimana, il sintomo più comunemente riportato è un'eruzione cutanea, seguita da febbre e da un'eruzione sistemica o genitale.

Come si diffonde?

Il virus può diffondersi attraverso il contatto diretto con animali selvatici infetti o attraverso il contatto stretto con una persona infetta, compreso il contatto sessuale, che è la forma di trasmissione più comunemente segnalata a livello globale.

La diffusione del clade II, in particolare, è stata guidata dal contatto sessuale principalmente tra gli uomini che hanno rapporti sessuali con altri uomini, mentre il clade I è stato documentato per la prima volta come diffusione sessuale lo scorso anno.

Che impatto avrà la dichiarazione dell'OMS?

"È una risposta positiva perché porterà a un'azione molto incisiva da parte dei governi", ha dichiarato a Euronews Health Jaime Garcia-Iglesias, borsista presso il Centre for Biomedicine, Self and Society dell'Università di Edimburgo.

Ha sottolineato che la mancanza di mezzi diagnostici e di vaccini in Africa ha contribuito al diffondersi dell'epidemia.

"La dichiarazione dell'OMS è importante perché galvanizzerà gli sforzi. Farà sì che i governi entrino in azione", ha aggiunto, ricordando che sono necessari finanziamenti per la ricerca e la diagnostica, nonché messaggi appropriati per le comunità.

Gli operatori sanitari informano i bambini sui sintomi della malattia del vaiolo a Goma, in Congo Augustin Mudiayi/Doctors Without Borders/Médecins Sans Frontières via AP

Gli esperti affermano che c'è anche bisogno di maggiori informazioni sul virus e sul suo impatto.

"Può essere un'infezione molto pericolosa e ci sono stati dei decessi, ma per comprendere il tasso di mortalità dobbiamo capire meglio il numero di persone infette in generale, comprese quelle con una malattia più lieve e quanto sono infette", ha dichiarato Trudie Lang, professore di ricerca sulla salute globale presso l'Università di Oxford, in un comunicato di reazione alla dichiarazione dell'OMS.

"Questa malattia colpisce comunità altamente vulnerabili e c'è già molto stigma associato a questo", ha detto, aggiungendo che c'è bisogno di capire le percezioni e le pratiche delle persone per interventi efficaci di salute pubblica.

Come si può prevenire il vaiolo delle scimmie?

Garcia-Iglesias ha detto a Euronews Health che i Paesi dovrebbero prepararsi lavorando e impegnandosi con le comunità prima di un'altra crisi.

"È necessario che i governi si impegnino con le organizzazioni comunitarie e i leader delle comunità per preparare le relazioni nel caso in cui sia necessario mobilitarle per sviluppare messaggi. Dobbiamo anche realizzare delle strutture, in particolare le cliniche di salute sessuale, se pensiamo che la trasmissione sessuale sarà la via principale, cosa che ancora non sappiamo", ha detto.

"Due anni fa, le cliniche per la salute sessuale erano davvero al limite, e nel Regno Unito abbiamo assistito a una massiccia riduzione della fornitura di altri servizi essenziali per la salute sessuale, come la PrEP (per la prevenzione dell'HIV)", ha aggiunto.

Gli esperti hanno anche chiesto una risposta globale all'epidemia e hanno esortato i Paesi a non accumulare vaccini come hanno fatto in precedenza durante la pandemia COVID-19.

Aumentare l'accesso ai vaccini

Sebbene esistano due vaccini esistenti per il vaiolo, è necessario aumentarne l'accesso, ha dichiarato l'OMS.

"L'attuale recrudescenza del vaiolo in alcune parti dell'Africa, insieme alla diffusione di un nuovo ceppo sessualmente trasmissibile del virus del vaiolo delle scimmie, rappresenta un'emergenza non solo per l'Africa, ma per l'intero pianeta", ha dichiarato Dimie Ogoina, un esperto nigeriano di malattie infettive che ha presieduto il comitato che ha consigliato all'OMS la decisione di dichiarare l'emergenza sanitaria per il vaiolo.

"L'Mpox, originario dell'Africa, è stato trascurato e ha poi causato un'epidemia globale nel 2022. È ora di agire con decisione per evitare che la storia si ripeta", ha aggiunto Ogoina.