Un recente studio della Fda ha rilevato che il 35% degli inchiostri Pmu per tatuaggi e trucco permanente, anche se non aperti e sigillati, sono contaminati da batteri nocivi.

Un recente studio condotto dalla Food and Drug Administration (Fda) statunitense potrebbe impensierire gli appassionati di tatuaggi.

La ricerca ha scoperto che diversi inchiostri per tatuaggi e trucco permanente (Pmu) disponibili sul mercato sono contaminati da milioni di batteri potenzialmente dannosi.

La ricerca, pubblicata sulla rivista Applied and Environmental Microbiology, ha esaminato 75 campioni di inchiostri per tatuaggi di 17 produttori diversi per individuare potenziali fonti di infezioni umane.

Le analisi effettuate dagli scienziati hanno permesso di stabilire che circa il 35% degli inchiostri per tatuaggi, non aperti e sigillati, venduti negli Stati Uniti, erano contaminati da batteri.

Come l'inchiostro dei tatuaggi danneggia la nostra salute

"I nostri risultati rivelano che gli inchiostri per tatuaggi non aperti e sigillati possono ospitare batteri anaerobici, noti per prosperare in ambienti a bassa ossigenazione come lo strato dermico della pelle, insieme a batteri aerobici", ha dichiarato in un comunicato Seong-Jae (Peter) Kim, autore corrispondente e microbiologo presso il National Center for Toxicological Research della Fda.

"Questo suggerisce che gli inchiostri per tatuaggi contaminati potrebbero essere una fonte di infezione attraverso entrambi i tipi di batteri. I risultati sottolineano l'importanza di monitorare questi prodotti sia per i batteri aerobici che per quelli anaerobici, compresi i microrganismi eventualmente patogeni".

Lo studio ha identificato la presenza di batteri anaerobi, che prosperano in ambienti a bassa ossigenazione come lo strato dermico della pelle dove viene iniettato l'inchiostro, e di batteri aerobici, che non hanno bisogno di ossigeno.

I batteri sono stati trovati anche in alcuni degli inchiostri che riportavano indicazioni di sterilità sulla confezione.

"Va notato che le infezioni microbiche costituiscono solo un aspetto di queste complicazioni. Oltre alle infezioni microbiche, le complicazioni immunologiche, come le reazioni infiammatorie e l'ipersensibilità allergica, nonché le risposte tossiche, rappresentano una parte significativa di questi problemi", ha dichiarato Kim.

"Alla luce dei risultati del nostro studio, vogliamo sottolineare l'importanza di un monitoraggio continuo di questi prodotti per garantire la sicurezza microbica degli inchiostri per tatuaggi", ha aggiunto Kim.

Continui timori per la salute

Non è la prima volta che gli inchiostri per tatuaggi risultano contaminati da agenti che potrebbero comportare rischi per la salute.

Uno studio precedente, pubblicato sulla rivista Analytical Chemistry, ha analizzato nove grandi marche di inchiostri per tatuaggi e ha scoperto che alcuni degli ingredienti utilizzati erano potenzialmente pericolosi.

Lo studio ha rivelato che il 90 per cento degli inchiostri esaminati conteneva additivi o pigmenti non elencati nel contenuto delle etichette.

Oltre la metà degli inchiostri ha riscontrato la presenza di polietilenglicole non dichiarato, una sostanza che potrebbe causare danni agli organi in caso di esposizione ripetuta.

Tra i contaminanti presenti in alcuni dei campioni analizzati, i ricercatori hanno anche trovato il 2-fenossietanolo, una sostanza chimica che potrebbe potenzialmente causare irritazioni alla pelle, ai polmoni e al fegato quando viene a contatto con la pelle in dosi elevati.

"Speriamo che i produttori colgano l'occasione per rivalutare i loro processi e che gli artisti e i clienti colgano l'opportunità di spingere per una migliore etichettatura e produzione", ha dichiarato John Swierk, co-autore dello studio e assistente alla cattedra di chimica.