Di Euronews Agenzie: AP

Le prime centomila dosi di vaccino MVA-BN, prodotto dall'azienda danese Bavarian Nordic, sono state donate attraverso Hera, l'agenzia dell'Ue per le emergenze sanitarie. Nel Paese la maggior parte di casi è registrata tra i bambini

Il primo lotto di vaccini contro il vaiolo delle scimmie è arrivato a Kinshasa, capitale della Repubblica Democratica del Congo, tre settimane dopo che l'Organizzazione mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia di vaiolo in 12 Paesi africani un'emergenza globale.

Le centomila dosi di vaccino MVA-BN, prodotto dall'azienda danese Bavarian Nordic, sono state donate dall'Unione europea attraverso Hera, l'agenzia del blocco per le emergenze sanitarie.

"Questa sarà la prima consegna del vaccino al Paese. La seconda consegna di circa centomila dosi dovrebbe arrivare nei giorni successivi", ha dichiarato il portavoce della Commissione europea, Stefan de Keersmaecker.

"Queste consegne fanno parte delle 215.000 dosi di vaccino che la Commissione europea attraverso l'Hera ha procurato e si è impegnata a condividere con i Paesi africani colpiti". Le autorità congolesi hanno confermato che sabato è prevista la consegna di altre centomila dosi.

Da Ue e Usa oltre 300mila vaccini

L'Unicef si occuperà della campagna di vaccinazione nelle province più colpite, ha dichiarato il ministro della Sanità del Congo Roger Kamba ai giornalisti dopo la consegna del vaccino. Ma non è chiaro quando inizierà la campagna di vaccinazione.

Circa 380.000 dosi di vaccino contro il vaiolo sono state promesse da partner occidentali come l'Unione europea e gli Stati Uniti, ha dichiarato la settimana scorsa ai giornalisti il dottor Jean Kaseya, responsabile dei Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie.

Si tratta di meno del 15 per cento dei tre milioni di dosi che le autorità hanno dichiarato essere necessarie per porre fine ai focolai di vaiolo in Congo, l'epicentro dell'emergenza sanitaria globale.

La settimana scorsa, l'organizzazione ha dichiarato che nel continente si sono verificati più di 22.800 casi di vaiolo delle scimmie e 622 decessi e che le infezioni sono aumentate del 200 per cento nell'ultima settimana.

I bambini sono tra i più colpiti dalla malattia

La maggior parte dei casi e dei decessi si registra nella Repubblica Democratica del Congo, dove la nuova variante di mpox è stata individuata per la prima volta e dove la maggior parte delle infezioni riguarda bambini sotto i 15 anni.

A seguito dell'epidemia globale di mpox nel 2022, i Paesi ricchi hanno risposto rapidamente con vaccini e trattamenti dalle loro scorte. Tuttavia, solo poche dosi hanno raggiunto l'Africa, nonostante gli appelli dei governi locali. Il vaccino MVA-BN è già stato utilizzato in Europa e negli Stati Uniti, ha dichiarato l'UE, ed è autorizzato per l'uso negli adulti.

Vaccino non ancora autorizzato per i bambini

L'Agenzia europea per i medicinali sta esaminando ulteriori dati per poterlo somministrare ai bambini di età compresa tra i 12 e i 17 anni, cosa che potrebbe avvenire alla fine del mese. Sono state promesse e acquistate 215mila per un importo non rivelato specificamente per essere donate alla Repubblica Democratica del Congo, ha dichiarato Laurent Muschel, direttore generale di HERA.

Gli Stati Uniti hanno dichiarato la scorsa settimana di aver donato 10mila dosi di vaccino contro il vaiolo in Nigeria, dove la malattia è molto diffusa. Si tratta della prima donazione nota all'Africa dopo le attuali epidemie. La Nigeria ha registrato 40 casi del virus quest'anno, secondo il CDC nigeriano.

L'Mpox, precedentemente noto come monkeypox, si è diffuso per anni in Africa senza essere individuato prima che la malattia provocasse l'epidemia del 2022 in più di 70 Paesi, ha dichiarato il mese scorso ai giornalisti il dottor Dimie Ogoina, presidente del comitato di emergenza dell'Oms per l'Mpox.