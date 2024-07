Cinque oggetti comuni da evitare per ridurre l'esposizione ai Pfas

Euronews Health ha stilato un elenco di cinque oggetti comuni con un'elevata presenza di questi composti chimici dannosi per la salute e l'ambiente

Le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS), note come "sostanze chimiche per sempre", sono utilizzate in diversi settori industriali, dall'elettronica all'aerospaziale. Hanno trovato spazio anche nei prodotti di consumo quotidiano, creando preoccupazione nell'opinione pubblica per i loro effetti nocivi sulla salute delle persone.

"I Pfas sono sostanze chimiche create dall'uomo, non si producono in natura, ma in laboratorio", ha dichiarato a Euronews Health la dottoressa Shelley Liu, professoressa della Icahn School of Medicine del Mount Sinai.

"Sono molto utili perché hanno proprietà idrorepellenti, oleorepellenti e antimacchia, per questo sono molto utilizzati nell'industria e anche nei prodotti di consumo", ha aggiunto Liu. Queste sostanze chimiche tossiche possono essere presenti anche nell'acqua, nel suolo e nell'aria, aumentando l'esposizione delle persone.

Recenti ricerche hanno individuato la presenza di Pfas nell'acqua piovana in quasi tutto il pianeta. Sono stati trovati anche nell'acqua di rubinetto e sempre più spesso in prodotti come frutta e verdura. "I Pfas in generale hanno un legame carbonio-fluoro molto forte, per cui sono molto difficili da scomporre - ha detto Liu -. L'organismo non lo decompone e alcune di queste sostanze chimiche possono rimanere nel corpo per anni, probabilmente tra i tre e i cinque anni".

Evitare l'esposizione a queste sostanze chimiche può essere difficile, poiché si verifica attraverso l'uso di prodotti contaminati o anche respirando aria contaminata. Studi recenti hanno anche evidenziato che queste sostanze chimiche possono entrare nel flusso sanguigno attraverso il contatto con la pelle.

I Pfas sono tossici per l'uomo e numerosi studi li collegano a un aumento del rischio di cancro, disturbi ormonali, problemi riproduttivi e altri problemi di salute. Liu ha sottolineato che l'esposizione ai Pfas è stata collegata anche a un indebolimento delle funzioni del sistema immunitario, a una minore risposta ai vaccini e a un aumento dei livelli di colesterolo.

"Il fatto che si abbia un'esposizione elevata non significa necessariamente che ci si ammalerà, ma si potrebbe essere più a rischio", ha affermato la dottoressa.

Anche se evitarli completamente è quasi impossibile, dato che si trovano praticamente ovunque, le persone possono ridurre la loro esposizione evitando alcuni prodotti di uso quotidiano che contengono Pfas.

Pentole antiaderenti

Molte pentole e padelle antiaderenti sono rivestite con qualche tipo di Pfas, tra cui il Ptfe, che aiuta a evitare che il cibo si attacchi. Quando questi rivestimenti vengono riscaldati, graffiati o iniziano a consumarsi, possono rompersi e rilasciare Pfas nel cibo che si sta preparando. Per ridurre l'esposizione, secondo Liu, le persone dovrebbero optare per alternative come l'acciaio inossidabile o sostituire regolarmente le vecchie pentole antiaderenti.

Imballaggi per alimenti

I Pfas sono talvolta utilizzati nei materiali monouso per l'imballaggio degli alimenti, come i sacchetti di popcorn per microonde, gli involucri dei fast food e le scatole della pizza, per la loro capacità di resistere al grasso e all'olio.

Alcuni studi hanno rilevato che le persone che mangiano regolarmente fuori casa hanno livelli più elevati di Pfas nel sangue rispetto a quelle che consumano spesso pasti cucinati in casa, il che suggerisce che queste sostanze chimiche possono trasferirsi dall'imballaggio al cibo.

Alcuni Paesi e aziende stanno adottando misure per limitare la presenza di queste sostanze chimiche tossiche negli imballaggi alimentari. All'inizio di quest'anno negli Stati Uniti è stata vietata la vendita di imballaggi contenenti Pfas.

Anche alcune catene di fast food, tra cui Burger King, McDonald's e Wendy's, hanno annunciato piani per eliminare o eliminare gradualmente i Pfas dalle loro confezioni.

Evitare gli imballaggi da asporto e quelli usa e getta, optando invece per pasti cucinati in casa o utilizzando contenitori etichettati come privi di Pfas, potrebbe essere un modo efficace per ridurre l'esposizione a queste sostanze chimiche.

Prodotti di bellezza

I Pfas sono comunemente aggiunti a molti prodotti cosmetici. Si trovano spesso in prodotti che promettono effetti di lunga durata, come creme solari e mascara waterproof. Sono presenti anche in altri cosmetici come rossetti, ombretti e smalti.

L'inclusione dei Pfas in questi prodotti comporta rischi significativi, in quanto possono essere assorbiti attraverso la pelle nel flusso sanguigno, causando potenzialmente diversi problemi di salute.

Per ridurre l'esposizione ai Pfas nei cosmetici, le persone possono prendere in considerazione l'uso di prodotti etichettati come privi di Pfas o controllare gli elenchi degli ingredienti per i composti Pfas noti.

Prodotti per la cura della persona

I Pfas non si trovano solo nei cosmetici, ma anche in un'ampia gamma di prodotti per la cura della persona, compresi i prodotti per il ciclo mestruale. Queste sostanze chimiche sono utilizzate per migliorare la durata, la resistenza all'umidità e la spalmabilità di vari articoli, per cui vengono regolarmente utilizzate in lozioni e creme.

Anche alcuni prodotti per le mestruazioni, come gli assorbenti e la biancheria mestruale, utilizzano i Pfas per migliorare la capacità di assorbimento. Uno studio sui consumatori del 2022, condotto dal sito di vigilanza Mamavation in collaborazione con Environmental Health News, ha rilevato che una serie di prodotti mestruali contiene Pfas in qualche misura.

Lo studio ha rilevato la presenza di queste sostanze chimiche nel 48% degli assorbenti igienici e per incontinenza e nel 22% dei tamponi, compresi due che erano etichettati come biologici.

Un rapporto di Mamavation del 2021 ha rilevato che il 65% della biancheria mestruale testata conteneva Pfas. Per ridurre al minimo l'esposizione i consumatori possono acquistare prodotti per l'igiene personale di marche che dichiarano specificamente che i loro prodotti sono privi di Pfas.

Tessuti impermeabili e antimacchia

Un rapporto di Toxic-Free Future, un'organizzazione di ricerca e difesa della salute ambientale, ha rilevato che il 72% dei prodotti testati etichettati come resistenti all'acqua o alle macchie è risultato positivo ai Pfas.

I tessuti che conferiscono ad alcuni articoli per la casa, come tappeti e divani, proprietà antimacchia potrebbero essere trattati con queste sostanze chimiche, mettendo le persone a rischio di esposizione attraverso il contatto con la pelle o l'inalazione della polvere di questi prodotti.

Anche capi di abbigliamento come impermeabili e giacche devono spesso le loro proprietà impermeabili a queste sostanze chimiche tossiche. Per evitare l'esposizione, le persone possono verificare se i marchi hanno rimosso i Pfas dai loro capi di abbigliamento o dai prodotti per la casa, oppure prendere in considerazione la possibilità di evitare del tutto gli articoli antimacchia e impermeabili.

Liu sottolinea che la crescente consapevolezza dei Pfas da parte dell'opinione pubblica potrebbe incoraggiare le industrie a cercare alternative per ottenere le stesse proprietà impermeabili e antimacchia di queste sostanze chimiche. La responsabilità principale spetta però ai Paesi, che devono regolamentare l'uso dei Pfas e limitare la contaminazione. "Noi, come pubblico, possiamo fare la nostra parte - ha detto Liu -. Ma molto dipende dalle normative".