Di Euronews Agenzie: AP, EBU

Parlando ai rappresentanti dell'imprenditoria italiana al Forum di Cernobbio sul Lago di Como, Zelensky ha detto che gli ucraini "vogliono che questa guerra finisca più di chiunque altro al mondo" e poi è tornato a chiedere armi a lungo raggio per fermare gli attacchi aerei di Mosca

PUBBLICITÀ

A più di due anni dall'invasione del Paese da parte della Russia gli ucraini "non hanno altra scelta che combattere e difendere le nostre vite", lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky partecipando al Forum economico a Cernobbio, sul Lago di Como.

Parlando ai rappresentanti del mondo economico italiano Zelensky ha aggiunto che gli ucraini "vogliono che questa guerra finisca più di chiunque altro al mondo" e ha poi detto: "Ma sicuramente non attraverso la distruzione della loro nazione, della loro cultura, delle loro città".

"Il nostro popolo è sotto la costante minaccia di attacchi missilistici e di droni russi ogni notte e ogni giorno. Putin cerca di distruggere il nostro Stato e ha sempre fatto di tutto per privare l'Ucraina della sua sovranità, rovinare la nostra economia e costringere gli ucraini a lasciare il Paese", ha spiegato Zelensky a Cernobbio.

Local women walk near a residential building damaged by a Russian strike in Pavlohrad, September 6, 2024 Dnipropetrovsk military administration/Copyright 2020 The AP. All rights reserved

Zelensky: "Armi a lungo raggio per colpire aeroporti militari russi"

Il leader ucraino ha anche criticato gli attacchi russi alla rete energetica ucraina, accusando Vladimir Putin di "puntare a far precipitare l'Ucraina nell'oscurità".

Zelensky ha nuovamente sottolineato il bisogno dell'Ucraina di armi a lungo raggio da parte dei partner internazionali, insistendo sul fatto che l'Ucraina vuole usare queste armi solo per colpire gli aeroporti militari all'interno della Russia.

"Quello che vogliamo è usare queste armi a lunga distanza solo sui campi d'aviazione militari. Vogliamo soltanto usare queste armi che possono funzionare a cento e trecento chilometri. Questo è tutto. Tutto qui, nessun'altra idea", ha detto.

In un post su X dopo l'incontro, Zelensky ha ringraziato l'Italia per aver collaborato con Kiev all'attuazione della Formula di pace per l'Ucraina, una proposta in 10 punti per porre fine alla guerra presentata da Zelensky nel novembre 2022.

"L'Ucraina non chiede nulla di più di quello che il vostro Paese o qualsiasi altro Paese ha già. Vogliamo solo che nessun padre nel nostro Paese debba seppellire sua moglie e le sue figlie perché sono state uccise dai missili russi", ha scritto. Sabato Zelensky dovrebbe avere un colloquio con la premier italiana Giorgia Meloni.

"Incursione a Kurks ha ribaltato le carte in tavola"

La richiesta di una consegna più rapida di armi sul campo di battaglia è stata avanzata anche venerdì, quando Zelensky ha incontrato i rappresentanti di oltre 50 Paesi partner al vertice del Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina presso la base aerea tedesca di Rammstein.

Dopo l'incontro Zelensky ha detto che l'incursione ucraina nella regione russa di Kursk ha "ribaltato le carte in tavola" e ha chiesto ai partner il permesso di colpire obiettivi più profondi all'interno della Russia con le armi da loro fornite.

"Putin si stava preparando a lanciare una nuova offensiva contro la nostra città di Sumy, e noi abbiamo ribaltato la situazione e stiamo spingendo la guerra in Russia con la nostra controffensiva", ha detto Zelensky e ha ribadito che l'Ucraina vuole "porre fine a questa guerra" e che la pace è il risultato finale.

Dagli Usa altri 225 milioni di dollari in aiuti

Il vertice in Germania è stato convocato mentre Washington ha annunciato che fornirà altri 225 milioni di euro in assistenza alla sicurezza di Kiev.

Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha descritto l'attuale situazione come un momento dinamico nella lotta dell'Ucraina contro la Russia, in quanto Kiev sta conducendo le sue prime operazioni offensive in piena regola sul territorio russo, affrontando al contempo una minaccia significativa da parte delle forze russe nei pressi di un nodo chiave nella regione del Donbass.

Austin e Zelensky nella base di Rammstein Andreas Arnold/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Austin ha avvertito che, sebbene l'incursione di Kursk abbia messo la Russia sulla difensiva, "sappiamo che la cattiveria di Putin è profonda".

I recenti attacchi aerei mortali da parte della Russia hanno rinnovato gli appelli di Zelensky affinché gli Stati Uniti allentino ulteriormente le restrizioni sull'uso armamenti, aumentando così la loro capacità di colpire più in profondità all'interno della Russia.

PUBBLICITÀ

Tuttavia, ci si aspettava che l'incontro al vertice si concentrasse soprattutto sull'approvvigionamento di forniture per la difesa aerea e l'artiglieria e sul rafforzamento della base industriale ucraina per la difesa.

Le nazioni partner occidentali stanno lavorando con l'Ucraina per trovare un missile sostitutivo per i sistemi di difesa aerea S-300 di epoca sovietica, ha dichiarato Austin.