La capsula Starliner della Boeing atterrata senza astronauti a bordo

Gli astronauti Suni Williams e Butch Wilmore sono rimasti a bordo dell'Iss e torneranno sulla Terra nel 2025 grazie a SpaceX. Un guasto alla capsula di Boeing ha allungato la loro missione originale di otto giorni a più di otto mesi

Dopo mesi di agitazione per la sua sicurezza, la nuova capsula per astronauti della Boeing, la Starliner, è atterrata sulla Terra senza il suo equipaggio a bordo. I due piloti collaudatori della Nasa Suni Williams e Butch Wilmore sono rimasti nella Stazione Spaziale Internazionale (Iss), che sarà la loro casa fino al prossimo anno.

I due piloti, partiti per un breve viaggio, rimarranno nello spazio per otto mesi in più rispetto a quanto previsto, dopo che la Nasa ha ritenuto troppo rischioso il loro ritorno a Terra con la Starliner della Boeing, nonostante l'azienda americana avesse insistito sul contrario.

I piloti torneranno a casa con un razzo SpaceX che non decollerà prima della fine del mese, lasciando la coppia nello spazio fino al febbraio 2025.

Il volo di ritorno della capsula è durato sei ore, con un atterraggio notturno nel deserto del New Mexico. Williams e Wilmore avrebbero dovuto riportare la Starliner sulla Terra a giugno, una settimana dopo il lancio. Tuttavia, la prima missione astronautica della Boeing è stata funestata da guasti ai propulsori e perdite di elio, con gli ingegneri che hanno faticato a capire i problemi della capsula.

Perché i due astronauti non sono partiti con la Starliner

Alla fine la Nasa ha deciso che era troppo rischioso far rientrare il duo con la Starliner. Così la capsula completamente automatizzata è partita con i loro sedili vuoti e le loro tute spaziali blu insieme ad alcune vecchie attrezzature della stazione.

SpaceX riporterà il duo a fine febbraio, allungando la missione originale di otto giorni a più di otto mesi.

Il primo volo di astronauti della Boeing conclude un viaggio pieno di ritardi e contrattempi. Dopo il ritiro degli Space Shuttle, avvenuto più di dieci anni fa, la Nasa ha assunto Boeing e SpaceX per il servizio di taxi orbitale.

Nel 2019 Boeing ha incontrato così tanti problemi durante il suo primo volo di prova senza nessuno a bordo che ha dovuto ripeterlo tre anni dopo. Nel 2022 ha rivelato ancora più difetti e il conto delle riparazioni ha superato il miliardo di dollari (901 milioni di euro).

Già prima del lancio di Williams e Wilmore, il 5 giugno, il sistema di propulsione dello Starliner perdeva elio. La perdita era piccola e si pensava fosse isolata, ma dopo il decollo ne sono spuntate altre quattro. Poi cinque propulsori si sono guastati.

Sebbene quattro dei propulsori siano stati recuperati, la Nasa si è chiesta se altri malfunzionamenti potessero ostacolare la discesa della capsula dall'orbita.

Butch Wilmore e Suni Williams AP/AP

La Boeing ha condotto numerosi test sui propulsori nello spazio e a terra durante l'estate ed era convinta che la sua navicella potesse riportare a casa Wilmore e Williams in tutta sicurezza. Ma la Nasa non era d'accordo e ha optato per SpaceX.

Un minuto dopo la separazione dalla stazione spaziale, è stato possibile vedere i propulsori della Starliner accendersi mentre la capsula bianca e blu si allontanava lentamente. Il controllo missione della Nasa ha definito la partenza "perfetta".

I controllori di volo hanno previsto altre prove di accensione dei propulsori della capsula dopo lo sgancio. Gli ingegneri sospettano che più i propulsori vengono accesi, più diventano caldi, causando il rigonfiamento delle guarnizioni protettive e l'ostruzione del flusso di propellente. Non sarà possibile esaminare nessuna delle parti; la sezione che contiene i propulsori verrà abbandonata poco prima del rientro.

Il responsabile del programma commerciale della Nasa per l'equipaggio, Steve Stich, ha dichiarato all'inizio di questa settimana che i team sono stati così concentrati sul rientro dello Starliner che non hanno avuto il tempo di pensare al futuro della Boeing. Ha poi detto che l'agenzia spaziale rimane impegnata ad avere due compagnie statunitensi concorrenti per il trasporto degli astronauti.