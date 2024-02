Il Paese potrebbe presto dotarsi di una delle leggi sulla marijuana più permissive dell'Unione europea. Lo scopo è contrastare il mercato nero ed educare

l Bundestag tedesco ha votato a favore della legalizzazione della Cannabis nel Paese. Con 407 voti a favore e 226 il possesso e la coltivazione della pianta dovrebbero diventare legali per gli adulti soggetti a requisiti a partire dal 1 aprile. La nuova legge consente il possesso di 50 grammi di cannabis per il consumo privato e la coltivazione di un massimo di tre piante.

Il progetto di legge consentire anche la coltivazione non commerciale e la distribuzione controllata da parte dei cannabis club.

I Paesi europei che permettono l'Uso di Cannabis

La Germania si dota in questo modo di una delle leggi sulla marijuana più permissive d'Europa, nella maggior parte dei cui Paesi la cannabis è ancora illegale.

A Malta gli adulti possono portare con sé fino a sette grammi di cannabis e coltivare fino a quattro piante a casa, in base alla legge approvata nel 2021, ma è ancora vietato fumare marijuana in pubblico. In Lussemburgo, il consumo privato è tollerato così come la coltivazione di quattro piante di cannabis a partire da quest'anno, mentre il possesso in pubblico è depenalizzato.

La legge tedesca mira a educare e ridurre il mercato nero

La legge tedesca mira a "ridurre il mercato nero, impedire ai bambini e ai giovani di consumare cannabis" e prevenire il consumo di quantità pericolose di tetraidrocannabinolo (Thc), principale ingrediente psicoattivo della cannabis, ha dichiarato a Euronews un portavoce del ministero della Salute.

"La tutela della salute è quindi al primo posto in questa legge. Il ministero ha ripetutamente sottolineato che la precedente politica sulle droghe ha fallito e che dobbiamo trovare approcci alternativi", ha dichiarato il portavoce.

Quanti grammi di Cannabis si potranno detenere in Germania

Restrizioni severe si applicheranno ai cannabis club, che avranno un limite di cinquecento membri.

Ci sarà un divieto di pubblicità per questi club, i cui membri riceveranno un massimo di 25 grammi di marijuana al giorno e 50 grammi al mese. Il limite sarebbe di 30 grammi per gli adulti sotto i 21 anni.

Il governo prevede anche di lanciare una campagna educativa sugli effetti e i rischi della cannabis.

La tabella di marcia per la legalizzazione della Cannabis

La nuova legge entrerà in vigore l'1 aprile, mentre i cannabis club comunitari saranno autorizzati da luglio.

Il Gabinetto federale ha approvato la legge ad agosto scorso, aprendo la strada all'uso ricreativo della droga, che ora è soggetta al voto del parlamento.

La Cdu contraria alla legalizzazione della Cannabis

Alexander Dobrindt, vicepresidente del gruppo parlamentare dell'Unione cristiano-democratica e dell'Unione cristiano-sociale (Cdu/Csu), ha definito la legge "irresponsabile" questa settimana, aggiungendo che la polizia e gli esperti medici erano contrari alla misura.

"Quando sarà il momento, cancelleremo la legge", ha dichiarato, secondo un post dell'account X del partito.

Nell'agosto scorso Klaus Reinhardt, presidente dell'Associazione medica tedesca, aveva detto che la legge avrebbe banalizzato "una droga che ha dimostrato di creare dipendenza e può portare a gravi danni allo sviluppo, soprattutto negli adolescenti e nei giovani adulti".