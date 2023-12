La legge entrerà in vigore in Ucraina tra sei mesi e consentirà l'utilizzo della cannabis anche per scopi scientifici e industriali. Per ottenere qualsiasi medicinale a base di cannabis servirà la prescrizione medica

PUBBLICITÀ Il Parlamento ucraino ha approvato una legge che legalizza la cannabis per uso medico. La possibilità è stata a lungo dibattuta in Ucraina e l'invasione su larga scala da parte della Russia il 24 febbraio del 2022 ha dato nuovo slancio al dibattito: a causa della guerra molte persone soffrono di stress e ansia, migliaia hanno sviluppato un disturbo da stress post-traumatico (Ptsd). La cannabis può essere un efficace strumento di sollievo. Cosa prevede la legge Il testo, proposto dal primo ministro Denis Shmyhal, è passato con 248 voti a favore su 401 edovrebbe entrare in vigore dopo sei mesi. La legge impone controlli severi sulla produzione e distribuzione della cannabis, ma consente il suo utilizzo per scopi scientifici e industriali. Per ottenere qualsiasi medicinale contenente cannabis sarà necessaria la prescrizione di un medico. L'uso ricreativo rimane vietato e costituisce reato. Le vittime della guerra in Ucraina Secondo l'ultima stima delle Nazioni Unite, risalente a novembre, dall'inizio della guerra sono stati uccisi più di diecimila civili ucraini, mentre i feriti sono più di 18.500. Il bilancio effettivo dovrebbe essere "significativamente più alto", ha sottolineato la Missione di monitoraggio dei diritti umani delle Nazioni Unite in Ucraina. In assenza di dati ufficiali del governo, un gruppo di civili guidati da uno storico ha stimato anche il numero di vittime militari. Il gruppo stima circa 24.500 morti, senza contare i 15mila soldati classificati come dispersi. Per quanto riguarda i feriti, l'ipotesi è che siano circa cento****mila.