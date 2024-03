ReproUnion, il progetto europeo per combattere l'infertilità

In Europa tra il 15 e il 25% delle coppie ha difficoltà a concepire un figlio. Questo progetto europeo, una collaborazione tra Danimarca e Svezia, combina ricerca, medicina e innovazione per prevenire e trattare meglio l'infertilità.

In Europa tra il 15 e il 25% delle coppie ha difficoltà a concepire un figlio. È il caso di Casper e Gry. Dopo mesi di tentativi, hanno accettato di partecipare a ReproUnion. Questo progetto europeo, una collaborazione tra Danimarca e Svezia, combina ricerca, medicina e innovazione per prevenire e trattare meglio l'infertilità. La coppia è riuscita ad avere una bambina, Esther.

Nell'ospedale di Hvidovre, vicino a Copenaghen, nascono circa 7.000 bambini all'anno: rappresentano circa il 12% delle nascite in Danimarca. Una cifra che sta diminuendo, per molteplici ragioni. Una di queste è l'infertilità: una donna su otto e un uomo su cinque non riescono ad avere figli. L'infertilità è una malattia riconosciuta dall'Oms e ReproUnion ne analizza le cause e le ripercussioni.

"L'infertilità è una malattia. Sappiamo che circa un terzo dei casi sono di origine femminile, un terzo di origine maschile e un terzo di origine sconosciuta - dice Henriette Svarre Nielsen, consulente dell'ospedale di Hvidovre -. Sappiamo che l'infertilità maschile comporta un rischio di successive malattie cardiovascolari. E abbiamo anche indicazioni dello stesso tipo nelle donne. Anche questo è uno degli aspetti che vogliamo approfondire. Il sovrappeso, l'obesità, il fumo, l'alcol, le droghe, tutto ciò influisce sulla nostra fertilità. Ma può anche avere una base più biologica. Quindi può essere il microbioma".

Siamo andati al centro biomedico di Lund, in Svezia, per approfondire la questione. Per farlo, servono campioni e analisi dei dati. ReproUnion sta conducendo un ampio studio sull'infertilità. Il suo obiettivo è quello di migliorare la prevenzione, l'individuazione e il trattamento. A Lund sono conservati più di 2 milioni di campioni a 80 gradi sotto zero. I campioni di più di 2.000 persone fanno già parte della biobanca Rubic, che rappresenta il 40% dei pazienti a cui è stato proposto di partecipare. L'obiettivo è quello di raggiungere i 5.000 partecipanti.

"Abbiamo campioni di sperma, di sangue, di capelli, di urina o di feci - dice Johan Malm, professore dell'Università di Lund -. Qualsiasi tipo di fluido biologico o di tessuto. Vengono conservati in piccole aliquote di 70 microlitri nella biobanca".

Il budget totale del progetto è di 6,7 milioni di euro, di cui il 44% finanziato dalla politica di coesione dell'Unione europea, il 16,77% dalla Regione Capitale della Danimarca, la stessa percentuale dalla Regione di Skane e il 22,46% da Ferring Pharmaceuticals.

Grazie a questo progetto, Casper e Gry possono guardare al futuro con speranza. "Speriamo di avere un altro bambino, abbiamo un altro ovulo - dice Casper -. Quindi, quando la bambina sarà un po' più grande penso che ci riproveremo, in modo che Esther possa avere un fratellino o una sorellina".