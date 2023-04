Allarme dell'Oms: "Infertilità grave problema di salute"

Di Euronews

L’infertilità è un grave problema di salute che colpisce il 17,5 per cento della popolazione adulta, secondo un nuovo rapporto dell’Organizzaizone mondiale sanità

Ne è affetta una persona su sei nel mondo.

Il rapporto analizza gli studi sul tema dal 1990 al 2021 e evidenzia la mancanza di attenzione per il problema.

Pascale Allotey del Dipartimento di salute sessuale e riproduttiva dell'Oms, spiega: “L'infertilità non ha avuto molta attenzione a livello globale, e questo è in gran parte dovuto al fatto che c'è stata molta più attenzione alla contraccezione piuttosto che all'infertilità. E quindi, semplicemente non è stata data la priorità all'argomento”.

Le possibili soluzioni, come la riproduzione assistita, rimangono sottofinanziate e spesso sono inaccessibili ai più a causa dei costi elevati e dello stigma sociale, afferma l’Oms.

Il rapporto evidenzia anche la mancanza di dati relativi a molti paesi, soprattutto in Africa, nel Mediterraneo orientale e nel sud-est asiatico.