L'amministratore delegato di Telegram, Pavel Durov, è stato arrestato in Francia il mese scorso per non avere gestito i contenuti estremisti sulla piattaforma. In un post sul social ha comunicato la nuova linea di cooperazione dell'azienda. Come reagiranno gli utenti?

L'app di messaggistica Telegram ha annunciato che fornirà gli indirizzi Ip e i numeri di telefono degli utenti alle autorità in caso di richieste legali legittime, segnando un'importante inversione di rotta per l'azienda.

La decisione della piattaforma, che per anni si è rifiutata di monitorare e moderare i contenuti, arriva dopo che il suo co-fondatore e amministratore delegato Pavel Durov è stato arrestato in Francia ad agosto per non avere gestito i post estremisti su Telegram. È stato rilasciato su cauzione, ma deve rimanere in Francia durante le indagini in corso sulla società.

"Abbiamo chiarito che gli indirizzi Ip e i numeri di telefono di coloro che violano le nostre regole possono essere divulgati alle autorità competenti in risposta a richieste legali valide", ha dichiarato lunedì lo stesso Durov su Telegram in un post destinato ai suoi 13 milioni di abbonati.

L'azienda ora dichiara esplicitamente sul suo sito: "Se Telegram riceve un ordine valido dalle autorità giudiziarie competenti, che conferma che sei un sospetto in un caso che coinvolge attività criminali che violano i Termini di servizio, effettueremo un'analisi legale della richiesta e potremmo divulgare il tuo indirizzo Ip e il tuo numero di telefono alle autorità competenti".

La società ha dichiarato che tali divulgazioni di dati saranno incluse nei suoi rapporti di trasparenza. Telegram ha inoltre dichiarato di raccogliere metadati come l'indirizzo Ip, i dispositivi e le app utilizzate e la cronologia dei cambi di nome utente per contrastare spam, abusi e altre violazioni.

Lanciata nel 2013 da Durov e da suo fratello Nikolai, Telegram è nata come app di messaggistica che privilegiava la velocità, la sicurezza e un modo per evitare le interferenze governative.

È stata commercializzata come una piattaforma che non modera molto e non consegna i dati degli utenti agli Stati, anche se potrebbe farlo visto che la crittografia end-to-end non è un'impostazione predefinita, il che significa che molti utenti non sanno che i loro dati vengono conservati a meno che non selezionino la crittografia per ogni messaggio.

Ma tali libertà sulla piattaforma hanno suscitato preoccupazioni per il suo utilizzo per attività illegali, tra cui il traffico di droga, la pedopornografia e il riciclaggio di denaro. È stata utilizzata anche dai gruppi militari e di propaganda russi e da organizzazioni estremiste e criminali globali.

D'altra parte, l'applicazione è diventata uno strumento popolare per organizzare proteste antigovernative, come in Iran o in Bielorussia, e uno strumento di comunicazione nella guerra in Ucraina per quanto la scorsa settimana il governo di Kiev abbia dichiarato di volere vietare l'uso di Telegram ai funzionari governativi, al personale militare e ad altri operatori del settore della difesa e delle infrastrutture critiche, citando problemi di sicurezza nazionale.

Ad agosto gli analisti hanno dichiarato a Euronews Next che la reputazione di Telegram è quella di un progetto che va contro la cooperazione con uno Stato. Ora che si sta riposizionando, resta da vedere se i suoi 800 milioni di utenti attivi rimarranno sulla piattaforma.