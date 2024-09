Guerra in Ucraina: raid notturni russi a Zaporizhzhia, un morto

La guerra in Ucraina finirà solo quando la Russia raggiungerà i suoi obiettivi: lo ha detto Dmitry Peskov in risposta alle dichiarazioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo cui la fine della guerra è vicina

PUBBLICITÀ

È di un morto e sei feriti il bilancio degli attacchi russi notturni sulla città ucraina di Zaporizhzhia, nel sud-est del Paese.

I funzionari locali hanno dichiarato che si tratta della seconda notte consecutiva in cui le bombe hanno colpito la città: decine gli edifici civili che hanno subito danni critici.

Il governatore dell'Oblast di Zaporizhzhia, Ivan Fedorov, ha dichiarato che il raid è stato sferrato con le cosiddette glide bombs, ovvero bombe a caduta libera, in grado di distruggere qualsiasi cosa. È la prima volta che queste armi vengono utilizzate per colpire la città da quando la Russia ha iniziato la sua invasione su larga scala dell'Ucraina nel 2022.

Su X il Servizio di emergenza ucraino ha dichiarato che l'attacco è durato due ore e ha preso di mira il centro regionale.

Alcuni territori della regione di Zaporizhzhia, sono stati illegalmente annessi alla Russia nel settembre 2022 insieme a quelle dell'Ucraina meridionale e orientale di Donetsk, Kherson e Luhansk.

Peskov risponde a Zelensky: la guerra finirà solo quando gli obiettivi saranno raggiunti

La guerra in Ucraina finirà solo quando la Russia raggiungerà i suoi obiettivi: lo ha detto Dmitry Peskov in risposta alle dichiarazioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo cui la fine della guerra è vicina.

"Ogni guerra finisce, in un modo o nell'altro, con la pace. Ma per noi non c'e' altra scelta che raggiungere gli obiettivi prefissati", ha detto il portavoce del Cremlino nella sua conferenza stampa telefonica quotidiana. Peskov ha aggiunto che "non appena questi obiettivi saranno raggiunti in un modo o nell'altro, l'operazione militare speciale si concluderà".

Le dichiarazioni sono una risposta a un'intervista di lunedì di Zelensky negli Stati Uniti durante la quale ha detto di essere più vicini alla pace di quanto si possa pensare. Il presidente ucraino ha sottolineato che per fare questo, l'Ucraina deve essere "molto forte" e costringere il presidente russo Vladimir Putin, che sarebbe molto preoccupato per l'attuale presenza di truppe ucraine nella regione di confine di Kursk, a fermare la guerra. Ieri il Cremlino ha espresso la volontà di "studiare attentamente" il "Piano" che Zelensky presenterà questa settimana negli Usa.