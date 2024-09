Questo articolo è stato pubblicato originariamente in ceco

Sebbene Paks non sia stata risparmiata dall'inondazione del Danubio, causata dalla tempesta Boris che si è abbattuta sull'Europa centrale, il funzionamento dell'unica centrale nucleare ungherese non è stato minacciato dall'acqua.

Nella città dell'Ungheria centrale il Danubio ha raggiunto gli 806 centimetri di altezza. Tuttavia, il direttore della comunicazione della centrale nucleare non ha ritenuto questa situazione fuori dall'ordinario o allarmante.

"Nella centrale nucleare tutto è strettamente regolamentato e abbiamo messo in atto un sistema controllato di misure di protezione contro i livelli elevati dell'acqua. La diga stessa è così alta che siamo tre metri più in alto del livello d'acqua più alto di sempre, quindi non sono state necessarie misure speciali", ha detto a Euronews Antal Kovács.

Le precauzioni necessarie sono state prese nonostante la situazione non sia considerata pericolosa: l'integrità della diga è stata costantemente monitorata dai vigili del fuoco e dagli esperti idrici della centrale. Poiché il volume dei sedimenti aumenta in queste situazioni, anche la griglia del canale che conduce alla centrale ha dovuto essere pulita più frequentemente.

"Dopo l'incidente nucleare di Fukushima, l'Unione europea ha effettuato una revisione mirata della sicurezza, nota come stress test, per verificare la capacità delle centrali nucleari europee di resistere a eventi ambientali estremi e improvvisi. Ovviamente uno tsunami non può accadere qui, ma un terremoto, ad esempio, è possibile. E dall'indagine è emerso che la centrale nucleare di Paks si classifica al primo posto tra gli impianti dell'Ue".

L'alto livello dell'acqua, che ora si sta lentamente ritirando, non ha avuto ripercussioni nemmeno sulla produzione di energia dell'impianto. La centrale nucleare di Paks continua a funzionare senza interruzioni.