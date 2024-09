Di Euronews

I socialisti non perdono la roccaforte di Brandeburgo. AfD e l'estrema sinistra Bsw conquistano molti voti rispetto alle elezioni precedenti

L'AfD non è riuscita a conquistare la roccaforte dell'SpD. Secondo i primi exit poll, il partito di estrema destra è arrivato secondo alle elezioni statali nel land di Brandeburgo, in Germania, ottenendo il 30 per cento delle preferenze. L'Spd ha ottenuto il 31 per cento dei voti, la CdU e la nuova coalizione di sinistra Bsw il 12 per cento. Incognita per i verdi, che potrebbero non raggiungere la soglia di sbarramento

Si prospetta una vittoria, anche se risicata, per l'SpD del cancelliere Olaf Scholz e per il presidente uscente Ditmar Woidke, che aveva annunciato l'intenzione di dimettersi in caso di successo dell'AfD.

Nelle precedenti elezioni nel Land Brandeburgo, la SpD ha ottenuto il 26% dei voti, seguita di poco dall'AfD con il 23%.